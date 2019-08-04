Матч «Атланта» — «ЛА Гэлакси» стал рекордным по посещаемости

сегодня, 10:17

Матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0) стал самым посещаемым в истории североамериканского первенства. На «Мерседес-Бенц Стэдиум» присутствовали 72 548 зрителей.

Предыдущий рекорд тоже принадлежал «Атланте». Год назад игру регулярного чемпионата с «Сиэтл Саундерс» (1:1) посетили 72 243 болельщика.