Матч «Атланта» — «ЛА Гэлакси» стал рекордным по посещаемости

Матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0) стал самым посещаемым в истории североамериканского первенства. На «Мерседес-Бенц Стэдиум» присутствовали 72 548 зрителей.
Предыдущий рекорд тоже принадлежал «Атланте». Год назад игру регулярного чемпионата с «Сиэтл Саундерс» (1:1) посетили 72 243 болельщика.
Недавно сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» близок к рекордному трансферу МЛС.
"спасибо" Дюкову у которого одна задача: сделать газовый проект чемпионом, на остальные клубы нас рать
"спасибо" Дюкову у которого одна задача: сделать газовый проект чемпионом, на остальные клубы нас рать