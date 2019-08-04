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Матч «Атланта» — «ЛА Гэлакси» стал рекордным по посещаемости

сегодня, 10:17
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлаксиЛос-Анджелес ГэлаксиМатч завершен

Матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0) стал самым посещаемым в истории североамериканского первенства. На «Мерседес-Бенц Стэдиум» присутствовали 72 548 зрителей.

Предыдущий рекорд тоже принадлежал «Атланте». Год назад игру регулярного чемпионата с «Сиэтл Саундерс» (1:1) посетили 72 243 болельщика.

Недавно сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» близок к рекордному трансферу МЛС

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   336 / 846
сегодня в 10:39
я прочитал Аталанта))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   65 / 846
сегодня в 10:36
    ДАША Д
    ДАША Д
       167 / 846
    сегодня в 10:34
    Удовольствие болельщики получили.
    LOpp
    LOpp
       21 / 846
    сегодня в 10:25
    Футбол развивается по всему миру, кроме России.
    "спасибо" Дюкову у которого одна задача: сделать газовый проект чемпионом, на остальные клубы нас рать
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