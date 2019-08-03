На матче «Зенит» — «Краснодар» ожидается до 55 тыс. зрителей

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что на матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» ожидается до 55 тысяч зрителей. Краснодарский клуб на выездной игре поддержат до 500 болельщиков.
«Зенит» выступит в лазурной форме, футболисты «Краснодара» сыграют в белой экипировке.
Главное без травм, а то нам ещё Порткам пихать ))
Главное без травм, а то нам ещё Порткам пихать ))
Да и пройтись через парк тоже приятно.
Да и пройтись через парк тоже приятно.
Слишком поздно.
P.S.Краснодар как-никак!
Слишком поздно.
P.S.Краснодар как-никак!