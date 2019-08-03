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На матче «Зенит» — «Краснодар» ожидается до 55 тыс. зрителей

сегодня, 13:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар21:30 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что на матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» ожидается до 55 тысяч зрителей. Краснодарский клуб на выездной игре поддержат до 500 болельщиков. 

«Зенит» выступит в лазурной форме, футболисты «Краснодара» сыграют в белой экипировке.

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Все комментарии
Nebo
Nebo
   669 / 846
сегодня в 14:58
Неудивительно будут играть 2 самые играющие команды рфпл - футбол будет красивым , а не сидение по 10 человек в защите.
RussianMango
RussianMango
   48 / 846
сегодня в 14:54
Хотят увидеть позор лазурных воочию.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   309 / 846
сегодня в 14:53
    Faustello
    Faustello ответил Михаил Славнов
       1 / 846
    сегодня в 14:17
    Старые за молодых отомстят по полной.
    Ну вечером всё увидим ))
    Главное без травм, а то нам ещё Порткам пихать ))
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 846
    сегодня в 14:16
    Хоть согреются в тесноте...
    Faustello
    Faustello ответил Литейный 4
       1 / 846
    сегодня в 14:15
    Мне езды минут 5 ехать от Яхтенной до дома. Так что на метро не езжу на футбол.
    Под причалом живёшь? ))
    Faustello
    Faustello ответил Михаил Славнов
       1 / 846
    сегодня в 14:15
    Интересно, если свиньи вылетят в пердив, фердун пустит их играть на открывашку, или тоже в Химках прозябать будут?
    Федун открывашку не для футбола строил, ща Спартак в пердив сплавит, продаст шантажируя что не выпустит из пердива если 30 мильярдов не дадут, а потом из стадиона хотель сделает или торговый центр ))
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов ответил Faustello
       31 / 846
    сегодня в 14:05
    Молодые ваши уже 2-0 от нас отхватили ))
    Старые за молодых отомстят по полной.
    Faustello
    Faustello ответил Михаил Славнов
       1 / 846
    сегодня в 14:02
    Хорошо, если этих кудесников сегодня не сильно огорчат.
    Молодые ваши уже 2-0 от нас отхватили ))
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Литейный 4
       50 / 846
    сегодня в 14:01
    Мне езды минут 5 ехать от Яхтенной до дома. Так что на метро не езжу на футбол.
    Мне от Светлановской пл. подальше, поэтому метро.
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       77 / 846
    сегодня в 13:55
    стыдно всей стране за проект газпрома и зулуса
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Leningrad 84
       2 / 846
    сегодня в 13:55
    Мне кажется, что метро (Крестовский) удобнее. Да и пройтись через парк тоже приятно.
    Мне езды минут 5 ехать от Яхтенной до дома. Так что на метро не езжу на футбол.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       31 / 846
    сегодня в 13:54
    Интересно, если свиньи вылетят в пердив, фердун пустит их играть на открывашку, или тоже в Химках прозябать будут?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Михаил Славнов
       2 / 846
    сегодня в 13:52
    Да и по парку с лебедями перед матчем не всем дано прогуляться.
    Иногда через ЦПКиО прогуляться тоже очень даже ничего.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Литейный 4
       50 / 846
    сегодня в 13:51
    Я обычно за 2 часа до матча машину бросаю во дворах у Парка 300 летия и пешочком через Яхтенный мост. Панорама с него открывается отличная на закате. Вот и сегодня буду там же.
    Мне кажется, что метро (Крестовский) удобнее.
    Да и пройтись через парк тоже приятно.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов ответил Faustello
       31 / 846
    сегодня в 13:51
    В Питере все хотят посмотреть на кудесников мяча из Краснодара )))
    Хорошо, если этих кудесников сегодня не сильно огорчат.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов ответил Литейный 4
       31 / 846
    сегодня в 13:50
    Я обычно за 2 часа до матча машину бросаю во дворах у Парка 300 летия и пешочком через Яхтенный мост. Панорама с него открывается отличная на закате. Вот и сегодня буду там же.
    Да и по парку с лебедями перед матчем не всем дано прогуляться.
    ДСА
    ДСА
       237 / 846
    сегодня в 13:50
    Пополней надо стадион наполнять.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Nikola45
       2 / 846
    сегодня в 13:42
    Сделали бы еще стоянок для авто больше!
    Я обычно за 2 часа до матча машину бросаю во дворах у Парка 300 летия и пешочком через Яхтенный мост. Панорама с него открывается отличная на закате. Вот и сегодня буду там же.
    Faustello
    Faustello
       1 / 846
    сегодня в 13:35
    В Питере все хотят посмотреть на кудесников мяча из Краснодара )))
    bubble gum
    bubble gum
       363 / 846
    сегодня в 13:32
    Это вам не аутсайдер на Федуновской Открывашке.
    Levadia
    Levadia ответил Nikola45
       230 / 846
    сегодня в 13:31
    Время позднее ребенка и супругу брать не буду! Да обычно столько и собирает Зенит!
    Мне самому не нравится эта тема.
    Слишком поздно.
    P.S.Краснодар как-никак!
    Nikola45
    Nikola45 ответил Levadia
       44 / 846
    сегодня в 13:25
    "Пресс-служба «Зенита» сообщает, что на матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» ожидаются обычные 55+ тысяч зрителей."))
    Время позднее ребенка и супругу брать не буду! Да обычно столько и собирает Зенит!
    Levadia
    Levadia
       230 / 846
    сегодня в 13:24
    "Пресс-служба «Зенита» сообщает, что на матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» ожидаются обычные 55+ тысяч зрителей."))
    Nikola45
    Nikola45
       44 / 846
    сегодня в 13:23
    Сделали бы еще стоянок для авто больше!
    n272nm
    n272nm ответил LOpp
       161 / 846
    сегодня в 13:22
    Всех бюджетников города загнали.
    Завидуй молча.
    ЯНикПоменял
    ЯНикПоменял
       525 / 846
    сегодня в 13:22
    Кто бы сомневался. Зенит даже на аутсайдеров, типа Спартак собирает под 50 тысяч, не говоря уже про лидеров.
    Nikola45
    Nikola45
       44 / 846
    сегодня в 13:21
    А как же Зулусы не пойдет! )) Он диванный болельщик тарасят ))
    Багров-брат
    Багров-брат ответил LOpp
       112 / 846
    сегодня в 13:19
    Всех бюджетников города загнали.
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 846
      сегодня в 13:19
      1366 билетов осталось в свободной продаже. Так что 55+ обеспечено. Это как 5 игр на Открывашке, куда перестали ходить болельщики, чтобы не позорится. Гыгыгы
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