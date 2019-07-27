Болельщики «Спартака» призвали Кононова уйти в отставку

Болельщики «Спартака» во время матча с «Тамбовом» призвали главного тренера команды Олега Кононова уйти в отставку. Также фанаты «красно-белых» скандировали слова поддержки в адрес бывшего наставника команды Массимо Карреры.
Напомним, что «Спартак» уступил «Тамбову» со счетом 0:2.
Звать то на должность Главного кого ??
Звать то на должность Главного кого ??
Сегодня 22:39
ответ пользователю Sully (раскрыть)
*******************************************
ну что и следовало ожидать, сектант, причем недалекий)
но насчет овна ты прав, из спартака конфетку не сделаешь)
в 90х годы на ваш Спартак в некоторых матчах приходило по 3000-5000 человек в лужу, а у Зенита есть матчи так сказать в пердиве, где набирался полный Петрович... и это в 90-е, когда жрать нечего было, и не всем людям было до футбола...
лови...
21 марта 1993 • ФМ Спартак (Москва)
Спартак Спартак 5 : 1 Спартак Вл
1 000 зрителей
28 марта 1993 • ЛФК ЦСКА (Москва)
Спартак 3 : 0 Жемчужина
4 500 зрителей
7 апреля 1993 • "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова (Москва)
Спартак Спартак 5 : 1 Асмарал
2 800 зрителей
26 мая 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 2 : 0 Локомотив-Спортсмен
2 500 зрителей
5 июня 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 2 : 0 Текстильщик
2 000 зрителей
21 июля 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 2 : 0 Уралмаш
3 000 зрителей
25 июля 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 6 : 1 КАМАЗ
3 200 зрителей
11 сентября 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 3 : 0 Крылья Советов
5 000 зрителей
7 ноября 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 3 : 0 Ростсельмаш
2 500 зрителей
10 ноября 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 3 : 1 Динамо
1 200 зрителей
Сегодня 22:39
ответ пользователю Sully (раскрыть)
*******************************************
ну что и следовало ожидать, сектант, причем недалекий)
но насчет овна ты прав, из спартака конфетку не сделаешь)
в 90х годы на ваш Спартак в некоторых матчах приходило по 3000-5000 человек в лужу, а у Зенита есть матчи так сказать в пердиве, где набирался полный Петрович... и это в 90-е, когда жрать нечего было, и не всем людям было до футбола...
лови...
21 марта 1993 • ФМ Спартак (Москва)
Спартак Спартак 5 : 1 Спартак Вл
1 000 зрителей
28 марта 1993 • ЛФК ЦСКА (Москва)
Спартак 3 : 0 Жемчужина
4 500 зрителей
7 апреля 1993 • "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова (Москва)
Спартак Спартак 5 : 1 Асмарал
2 800 зрителей
26 мая 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 2 : 0 Локомотив-Спортсмен
2 500 зрителей
5 июня 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 2 : 0 Текстильщик
2 000 зрителей
21 июля 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 2 : 0 Уралмаш
3 000 зрителей
25 июля 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 6 : 1 КАМАЗ
3 200 зрителей
11 сентября 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 3 : 0 Крылья Советов
5 000 зрителей
7 ноября 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 3 : 0 Ростсельмаш
2 500 зрителей
10 ноября 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 3 : 1 Динамо
1 200 зрителей
ты знаешь что Ламборгини когда-то трактора делали, а Швейцария была беднее Португалии, надеюсь поймешь о чем я))
"после газпрома" - ты такой наивный или просто недалекий, думаешь что в городе с населением в 5 миллионов, одним из лучших стадионов плюс футбольной инфраструктурой, Зенит останется без спонсора?))
Скажу по секрету в плане бизнеса, маркетинга, и в век рекламы, Питер с единственным футбольным клубом в городе, адекватные спонсоры выберут быстрее чем любой московский клуб.
p.s. и ещё, фидун ваш клуп утопил и мокнул в 39)) после разрухи в 90х надо было продвигать бренд, чем Зенит и занимался, а ваш спартак опускался на дно... в Европе у любого футбольного фаната спроси что он знает о России и футбольных клубов России, лучше всего знают именно Зенит и ЦСКА, а это и есть результат работы Миллера и Гинера...
ты знаешь что Ламборгини когда-то трактора делали, а Швейцария была беднее Португалии, надеюсь поймешь о чем я))
"после газпрома" - ты такой наивный или просто недалекий, думаешь что в городе с населением в 5 миллионов, одним из лучших стадионов плюс футбольной инфраструктурой, Зенит останется без спонсора?))
Скажу по секрету в плане бизнеса, маркетинга, и в век рекламы, Питер с единственным футбольным клубом в городе, адекватные спонсоры выберут быстрее чем любой московский клуб.
p.s. и ещё, фидун ваш клуп утопил и мокнул в 39)) после разрухи в 90х надо было продвигать бренд, чем Зенит и занимался, а ваш спартак опускался на дно... в Европе у любого футбольного фаната спроси что он знает о России и футбольных клубов России, лучше всего знают именно Зенит и ЦСКА, а это и есть результат работы Миллера и Гинера...
ОГК же возвращает стеночки забегания и Бесковский футбол!
А самое главное Вилков то не постоянно будет судить, есть резервы у Федуна ))
ОГК же возвращает стеночки забегания и Бесковский футбол!
А самое главное Вилков то не постоянно будет судить, есть резервы у Федуна ))
дайте пинджаку поработать!
дайте пинджаку поработать!
Развал Пищевика вот наша цель ))
Развал Пищевика вот наша цель ))