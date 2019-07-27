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Болельщики «Спартака» призвали Кононова уйти в отставку

сегодня, 18:59
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Болельщики «Спартака» во время матча с «Тамбовом» призвали главного тренера команды Олега Кононова уйти в отставку. Также фанаты «красно-белых» скандировали слова поддержки в адрес бывшего наставника команды Массимо Карреры.

Напомним, что «Спартак» уступил «Тамбову» со счетом 0:2.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 836
сегодня в 23:48
Отставка - дело не хитрое.....
Звать то на должность Главного кого ??
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Sully
   334 / 836
сегодня в 23:38
Юрий Климов 1 Сегодня 22:39 ответ пользователю Sully (раскрыть) ******************************************* ну что и следовало ожидать, сектант, причем недалекий) но насчет овна ты прав, из спартака конфетку не сделаешь) в 90х годы на ваш Спартак в некоторых матчах приходило по 3000-5000 человек в лужу, а у Зенита есть матчи так сказать в пердиве, где набирался полный Петрович... и это в 90-е, когда жрать нечего было, и не всем людям было до футбола... лови... 21 марта 1993 • ФМ Спартак (Москва) Спартак Спартак 5 : 1 Спартак Вл 1 000 зрителей 28 марта 1993 • ЛФК ЦСКА (Москва) Спартак 3 : 0 Жемчужина 4 500 зрителей 7 апреля 1993 • "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова (Москва) Спартак Спартак 5 : 1 Асмарал 2 800 зрителей 26 мая 1993 • Лужники (Москва) Спартак 2 : 0 Локомотив-Спортсмен 2 500 зрителей 5 июня 1993 • Лужники (Москва) Спартак 2 : 0 Текстильщик 2 000 зрителей 21 июля 1993 • Лужники (Москва) Спартак 2 : 0 Уралмаш 3 000 зрителей 25 июля 1993 • Лужники (Москва) Спартак 6 : 1 КАМАЗ 3 200 зрителей 11 сентября 1993 • Лужники (Москва) Спартак 3 : 0 Крылья Советов 5 000 зрителей 7 ноября 1993 • Лужники (Москва) Спартак 3 : 0 Ростсельмаш 2 500 зрителей 10 ноября 1993 • Лужники (Москва) Спартак 3 : 1 Динамо 1 200 зрителей
А-ха-ха. Каков был твой критерий отбора по численности зрителей? Долго же ты выбирал из всех матчей Спартака. Лови АДЕПТ: 06.11.1994 г. Зенит С.Петербург - Заря Ленинск - Кузнецкий 0-1 и ЦЕЛЫХ 200 преданных болел...А-ХА-ХА.
Sully
Sully ответил Юрий Климов 1
   95 / 836
сегодня в 23:27
Вы были днищем до Газпрома и после Газпрома им обратно станете. Вы даже с Газпромом без Оренбурго-Тосно-Симаковых Уф - Сочей днище......
Юрий Климов 1
Сегодня 22:39
ответ пользователю Sully (раскрыть)

*******************************************

ну что и следовало ожидать, сектант, причем недалекий)
но насчет овна ты прав, из спартака конфетку не сделаешь)

в 90х годы на ваш Спартак в некоторых матчах приходило по 3000-5000 человек в лужу, а у Зенита есть матчи так сказать в пердиве, где набирался полный Петрович... и это в 90-е, когда жрать нечего было, и не всем людям было до футбола...

лови...

21 марта 1993 • ФМ Спартак (Москва)
Спартак Спартак 5 : 1 Спартак Вл
1 000 зрителей

28 марта 1993 • ЛФК ЦСКА (Москва)
Спартак 3 : 0 Жемчужина
4 500 зрителей

7 апреля 1993 • "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова (Москва)
Спартак Спартак 5 : 1 Асмарал
2 800 зрителей

26 мая 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 2 : 0 Локомотив-Спортсмен
2 500 зрителей


5 июня 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 2 : 0 Текстильщик
2 000 зрителей

21 июля 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 2 : 0 Уралмаш
3 000 зрителей

25 июля 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 6 : 1 КАМАЗ
3 200 зрителей

11 сентября 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 3 : 0 Крылья Советов
5 000 зрителей

7 ноября 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 3 : 0 Ростсельмаш
2 500 зрителей

10 ноября 1993 • Лужники (Москва)
Спартак 3 : 1 Динамо
1 200 зрителей
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 23:23
Двенадцатый игрок должен оставаться двенадцатым игроком,а не заявлять,что должно делать руководство клуба.Во всяком случае не так часто и постоянно.Это влияет на команду и вносит деструкцию.
Морозовский
Морозовский ответил Евгений Макрушин
   5 / 836
сегодня в 23:22
Каррера все развалил???Вы в себе???
После него осталась выжженная земля - то, что мы видим по сей день.
trimetil
trimetil
   354 / 836
сегодня в 22:56
Ну выиграл Тамбов у середняка, бывает... Много шума...
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Красно Синий воин
   334 / 836
сегодня в 22:54
https://www.youtube.com/watch?v=0rxv2It8z3M
Бред......
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Sully
   334 / 836
сегодня в 22:39
что можно услышать от сектанта это фразу "до газпрома" :D ты знаешь что Ламборгини когда-то трактора делали, а Швейцария была беднее Португалии, надеюсь поймешь о чем я)) "после газпрома" - ты такой наивный или просто недалекий, думаешь что в городе с населением в 5 миллионов, одним из лучших стадионов плюс футбольной инфраструктурой, Зенит останется без спонсора?)) Скажу по секрету в плане бизнеса, маркетинга, и в век рекламы, Питер с единственным футбольным клубом в городе, адекватные спонсоры выберут быстрее чем любой московский клуб. p.s. и ещё, фидун ваш клуп утопил и мокнул в 39)) после разрухи в 90х надо было продвигать бренд, чем Зенит и занимался, а ваш спартак опускался на дно... в Европе у любого футбольного фаната спроси что он знает о России и футбольных клубов России, лучше всего знают именно Зенит и ЦСКА, а это и есть результат работы Миллера и Гинера...
    isamsn
    isamsn
       532 / 836
    сегодня в 22:37
    Даже самый лучший тренер мира не сможет воссоздать ушедшую в небытие команду.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       184 / 836
    сегодня в 22:21
    Sully
    Sully ответил Юрий Климов 1
       95 / 836
    сегодня в 22:01
    Вы были днищем до Газпрома и после Газпрома им обратно станете. Вы даже с Газпромом без Оренбурго-Тосно-Симаковых Уф - Сочей днище......
    что можно услышать от сектанта это фразу "до газпрома" :D
    ты знаешь что Ламборгини когда-то трактора делали, а Швейцария была беднее Португалии, надеюсь поймешь о чем я))

    "после газпрома" - ты такой наивный или просто недалекий, думаешь что в городе с населением в 5 миллионов, одним из лучших стадионов плюс футбольной инфраструктурой, Зенит останется без спонсора?))

    Скажу по секрету в плане бизнеса, маркетинга, и в век рекламы, Питер с единственным футбольным клубом в городе, адекватные спонсоры выберут быстрее чем любой московский клуб.

    p.s. и ещё, фидун ваш клуп утопил и мокнул в 39)) после разрухи в 90х надо было продвигать бренд, чем Зенит и занимался, а ваш спартак опускался на дно... в Европе у любого футбольного фаната спроси что он знает о России и футбольных клубов России, лучше всего знают именно Зенит и ЦСКА, а это и есть результат работы Миллера и Гинера...
    13 RUS
    13 RUS
       114 / 836
    сегодня в 21:54
    Когда тряпки уже полетят ?
    Faustello
    Faustello
       3 / 836
    сегодня в 21:37
    Вот неблагодарные поросята ))
    ОГК же возвращает стеночки забегания и Бесковский футбол!
    А самое главное Вилков то не постоянно будет судить, есть резервы у Федуна ))
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Albertinos
       215 / 836
    сегодня в 21:25
    Всей Стране нравится Кононов, а им нет! Ты погляди какие капризные.
    Ну раз вам нравится так и заберите его себе. Давай обмен Кононова на Гончаренко!
    Шишанутый
    Шишанутый
       215 / 836
    сегодня в 21:23
    Правельно призвали. Он не сдержал своих обещаний. Игры нет, а результаты удручающие.
    tuman960
    tuman960
       470 / 836
    сегодня в 20:58
      Bullкин
      Bullкин
         388 / 836
      сегодня в 20:49
      А где ж четверть полоумного, который мнит себя Ыкспертом и рассказывал, какая у Спама поставленная игра?
      kastites
      kastites
         121 / 836
      сегодня в 20:43
      Кононов ВЕРИМ )))))))))
      КАМЮ
      КАМЮ
         244 / 836
      сегодня в 20:39
      Вся футбольная страна единодушна - Кононов идеальный тренер для СпаМа
      Юрий Климов 1
      Юрий Климов 1 ответил Sully
         334 / 836
      сегодня в 20:33
      что-то изменится? один клоун уйдет, другой придет... спартак как был днищем так и останется!
      Вы были днищем до Газпрома и после Газпрома им обратно станете. Вы даже с Газпромом без Оренбурго-Тосно-Симаковых Уф - Сочей днище......
      Carcasss
      Carcasss
         293 / 836
      сегодня в 20:26
      вся страна за Олега Георгиевича!
      дайте пинджаку поработать!
      dino-hsv
      dino-hsv
         145 / 836
      сегодня в 20:21
      призвали? "пиджак, @ка, у@$вай отсюда!" - это слишком сильно для "призвали" :)
      SHMEL
      SHMEL
         66 / 836
      сегодня в 20:21
      Кому они интересны,эти странные люди болеющие за пищевик со своими требованиями и призывами?Фердуну?Пусть себе беснуются и несут свои денежки в кассу открывашки.
      Albertinos
      Albertinos ответил Юрий Климов 1
         132 / 836
      сегодня в 20:18
      Вся страна ругает Спартак за плохую игру. За Спартак переживает вся страна после его проигрыша. ЦСКА позорно слил Крыльям и всем плевать - плевать на ЦСКА всей стране.
        Чaки
        Чaки
           663 / 836
        сегодня в 20:18
        Держись, Олежка, не уходи
        Sully
        Sully
           95 / 836
        сегодня в 20:12
        что-то изменится? один клоун уйдет, другой придет... спартак как был днищем так и останется!
        Nikola45
        Nikola45
           69 / 836
        сегодня в 20:07
        Мне нужно две три недели что бы поставить игру в Пищевике ))
        Nikola45
        Nikola45 ответил Так Себе Аналитик
           69 / 836
        сегодня в 20:05
        Господа, синоптики обновили прогноз на следующую субботу: "Облачно с прояснениями, в районе стадиона "Открытие-Арена" велика вероятность шарфопада". Будьте осторожны, чтобы вас не засыпало шарфиками!
        А что разве такого не было? ))
        Nikola45
        Nikola45
           69 / 836
        сегодня в 20:04
        Оставте Пиджак на месте! Не трогайте он исполняет давнюю мечту всего футбольного сообщества!
        Развал Пищевика вот наша цель ))
        Юрий Климов 1
        Юрий Климов 1 ответил Так Себе Аналитик
           334 / 836
        сегодня в 19:57
        Господа, синоптики обновили прогноз на следующую субботу: "Облачно с прояснениями, в районе стадиона "Открытие-Арена" велика вероятность шарфопада". Будьте осторожны, чтобы вас не засыпало шарфиками!
        Ты так себе не только аналитик, но и хреновый предсказатель.
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