На матче «Оренбург» — «Зенит» ожидается 6500 зрителей

Сегодня в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится матч 3-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Оренбург» — «Зенит».
На матче ожидается до 6500 зрителей, петербургский клуб поддержат более 700 болельщиков.
Футболисты «Зенита» выйдут на поле в лазурной форме, а «Оренбург» сыграет в белой экипировке.
Можно подумать что на прошедшем 25-го мая показательном матче с Оренбургом, отправившем их команду корячиться в квалификацию ЛЕ прям аншлаг был......
Столько же примерно и было зрителей....6900....
Можно подумать что на прошедшем 25-го мая показательном матче с Оренбургом, отправившем их команду корячиться в квалификацию ЛЕ прям аншлаг был......
Столько же примерно и было зрителей....6900....
Ещё Назаров стихи писал и Боря плясал. Больше никакой активности Спартака замечено не было.
Ещё Назаров стихи писал и Боря плясал. Больше никакой активности Спартака замечено не было.
И, конечно же, ещё раз размазать Спартак, как в 30м туре!
Наблюдать за красно-белым позором пришло на 500 человек больше.
Это сильно успокаивает Спартак:)
И, конечно же, ещё раз размазать Спартак, как в 30м туре!
Наблюдать за красно-белым позором пришло на 500 человек больше.
Это сильно успокаивает Спартак:)
это вам не на распиле манекенов сажать))
хахахахахахах
это вам не на распиле манекенов сажать))
хахахахахахах