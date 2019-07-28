На матче «Оренбург» — «Зенит» ожидается 6500 зрителей

сегодня, 10:15

Сегодня в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится матч 3-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Оренбург» — «Зенит».

На матче ожидается до 6500 зрителей, петербургский клуб поддержат более 700 болельщиков.

Футболисты «Зенита» выйдут на поле в лазурной форме, а «Оренбург» сыграет в белой экипировке.