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На матче «Оренбург» — «Зенит» ожидается 6500 зрителей

сегодня, 10:15
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитИдет второй тайм

Сегодня в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится матч 3-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Оренбург» — «Зенит».

На матче ожидается до 6500 зрителей, петербургский клуб поддержат более 700 болельщиков.

Футболисты «Зенита» выйдут на поле в лазурной форме, а «Оренбург» сыграет в белой экипировке. 

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1asss
1asss ответил АИМ БОТ
сегодня в 13:22
забалотный с паредасами будут голы колотить((((((
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 828
    сегодня в 12:40
    Не понятны упрёки "некоторых" тамбовомобыгранных......))

    Можно подумать что на прошедшем 25-го мая показательном матче с Оренбургом, отправившем их команду корячиться в квалификацию ЛЕ прям аншлаг был......
    Столько же примерно и было зрителей....6900....
    Хороший Малый
    Хороший Малый
       257 / 828
    сегодня в 12:15
    Удачи Зениту!!!
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил RussianMango
       238 / 828
    сегодня в 12:13
    А че отделять то...можно сказать семейная обстановка.
    Семейная вчера была. Тамбов бывший Спартак ( тамбов). Только на хотят быть свиньями.
    RussianMango
    RussianMango ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       77 / 828
    сегодня в 11:54
    А че отделять то...можно сказать семейная обстановка.
    post-navigator
    post-navigator ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       70 / 828
    сегодня в 11:45
    Видать вчера они за свиней не болели, а то неделю стыдно было бы писать им. )
    Они вчера болели за Шалимова!
    Ещё Назаров стихи писал и Боря плясал. Больше никакой активности Спартака замечено не было.
    АИМ БОТ
    АИМ БОТ
       193 / 828
    сегодня в 11:40
    забалотный с паредасами будут голы колотить((((((
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян ответил post-navigator
       472 / 828
    сегодня в 11:34
    О как красно-белое содержимое подрывает :)
    Видать вчера они за свиней не болели, а то неделю стыдно было бы писать им. )
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян ответил RussianMango
       472 / 828
    сегодня в 11:32
    Даже 7500 не соберуться...не хотят смотреть позорный договорняк.
    Так куда больше? Уже аншлаг. Не проданы только на те места, где по безопасности должны отделять болельщиков.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил andreika20133
       3 / 828
    сегодня в 11:29
    Если бы ты немного поузнавал . То знал бы что на стадионе Газовик всего 7500 мест и ДЕСЯТКИ там не может быть по определению. А про манекенов смешно первые 100 раз.
      RussianMango
      RussianMango
         77 / 828
      сегодня в 11:28
      Даже 7500 не соберуться...не хотят смотреть позорный договорняк.
      АИМ БОТ
      АИМ БОТ
         193 / 828
      сегодня в 11:27
      манекенов привезет проект своих))))
      GreeM
      GreeM ответил Мишаня Дмитриев
         288 / 828
      сегодня в 11:26
      ну вот вам и галочка "посещаемости" проекта и самый рофл в том, что даже против своего филиала проект набирает 6.5к зрителей. а по итогам сезона они на первом месте по посещаемости))) ну вы поняли да?
      А сколько должно было прийти? 40 тысяч, при вместимости стадиона 7500? Ахахахахахахаха.
      GreeM
      GreeM ответил andreika20133
         288 / 828
      сегодня в 11:25
      Если бы ты немного поузнавал . То знал бы что на стадионе Газовик всего 7500 мест и ДЕСЯТКИ там не может быть по определению. А про манекенов смешно первые 100 раз.
        Мишаня Дмитриев
        Мишаня Дмитриев
           68 / 828
        сегодня в 11:21
        andreika20133
        andreika20133 ответил АИМ БОТ
           228 / 828
        сегодня в 11:20
        на бомжей даже и десятки не будет смех смех смех это вам не на распиле манекенов сажать)) хахахахахахах
        Если бы ты немного поузнавал . То знал бы что на стадионе Газовик всего 7500 мест и ДЕСЯТКИ там не может быть по определению. А про манекенов смешно первые 100 раз.
        Морозовский
        Морозовский
           5 / 828
        сегодня в 11:17
          БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
          БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
             55 / 828
          сегодня в 10:59
          Почти аншлаг. )))
          FROLL 001
          FROLL 001
             3 / 828
          сегодня в 10:56
          Тысячи не хватило до аншлага, при вместимости Газовика 7500. А это процентов на 80 заполнено. Открывашка никогда на 80 процентов не заполнялась. Гыгыгы
          Морозовский
          Морозовский
             5 / 828
          сегодня в 10:51
          Жалко "Оренбург", но они сами виноваты!
          GreeM
          GreeM
             288 / 828
          сегодня в 10:44
          Открывашка скоро максимум будет столько же собирать. Осталось совсем немного. )))
          дурман
          дурман
             693 / 828
          сегодня в 10:41
          Аншлаг
          ДАША Д
          ДАША Д
             132 / 828
          сегодня в 10:35
          Уровень ФНЛ примерно.
          Azu-Killah37
          Azu-Killah37 ответил АИМ БОТ
          сегодня в 10:35
          проект чемпионат начал с 24 очков!!!!
          с 59 очков)
          post-navigator
          post-navigator
             70 / 828
          сегодня в 10:34
          О как красно-белое содержимое подрывает :)
          АИМ БОТ
          АИМ БОТ
             193 / 828
          сегодня в 10:33
          проект чемпионат начал с 24 очков!!!!
          Юрий Климов 1
          Юрий Климов 1
             414 / 828
          сегодня в 10:24
            post-navigator
            post-navigator
               70 / 828
            сегодня в 10:19
              АИМ БОТ
              АИМ БОТ
                 193 / 828
              сегодня в 10:18
              на бомжей даже и десятки не будет смех смех смех
              это вам не на распиле манекенов сажать))
              хахахахахахах
              Zimmer
              Zimmer
                 652 / 828
              сегодня в 10:18
              Не густо.
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