Магуайр: «Оле строит команду, которая будет брать трофеи»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр дал первое интервью после присоединения к манкунианцам.
Я рад подписать контракт с этим великим клубом. Я наслаждался временем, проведенным в «Лестере» и хочу поблагодарить всех в клубе и болельщиков – за их потрясающую поддержку.
Когда «МЮ» стучится в дверь – это невероятная возможность. После общения с тренером я в восторге от его взглядов и планов. Очевидно, что Оле строит команду, которая будет брать трофеи.
Харри Магуайр перешел в «Юнайтед» из «Лестера» за 80 млн фунтов, тем самым став самым дорогим защитником в истории футбола.