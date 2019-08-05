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Магуайр: «Оле строит команду, которая будет брать трофеи»

сегодня, 15:13

Новичок «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр дал первое интервью после присоединения к манкунианцам.

Я рад подписать контракт с этим великим клубом. Я наслаждался временем, проведенным в «Лестере» и хочу поблагодарить всех в клубе и болельщиков – за их потрясающую поддержку.

Когда «МЮ» стучится в дверь – это невероятная возможность. После общения с тренером я в восторге от его взглядов и планов. Очевидно, что Оле строит команду, которая будет брать трофеи.

Харри Магуайр перешел в «Юнайтед» из «Лестера» за 80 млн фунтов, тем самым став самым дорогим защитником в истории футбола. 

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Все комментарии
ceret
ceret
   300 / 858
сегодня в 16:15
Лучше бы сказал ,с детства за МЮ
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   114 / 858
сегодня в 16:14
Оле пытается строить новое здание на старом треснувшем фундаменте, когда оно рухнет явно переоцененный Магуайр может оттуда и не выбраться.
Андрей Медведев 1
Андрей Медведев 1
   639 / 858
сегодня в 15:46
Отличный защитник, желаю удачи в Мю!!!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   137 / 858
сегодня в 15:39
Уволят Олю зимой.
Ptaha91
Ptaha91
   182 / 858
сегодня в 15:29
да ладно, зарабатывай на здоровье.
Garrincha58
Garrincha58
   166 / 858
сегодня в 15:18
Оле строит? а может ему дадут карт-бланш до зимы, а потом чао
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