Магуайр: «Оле строит команду, которая будет брать трофеи»

Новичок «Манчестер Юнайтед» дал первое интервью после присоединения к манкунианцам.

Я рад подписать контракт с этим великим клубом. Я наслаждался временем, проведенным в «Лестере» и хочу поблагодарить всех в клубе и болельщиков – за их потрясающую поддержку.