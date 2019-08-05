Соперник «Краснодара» «Порту» усилил состав колумбийским хавбеком

сегодня, 12:38

«Порту» объявил о подписании контракта с полузащитником мексиканского клуба «Америка» . По неофициальной информации, трансфер обошелся португальскому клубу в 9 млн евро.

Ранее хавбек сборной Колумбии никогда не выступал в Европе. В прошлом сезоне Урибе провел за «Америку» 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Напомним, «Порту» встретится с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.