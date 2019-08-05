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Соперник «Краснодара» «Порту» усилил состав колумбийским хавбеком

сегодня, 12:38

«Порту» объявил о подписании контракта с полузащитником мексиканского клуба «Америка» Матеусом Урибе. По неофициальной информации, трансфер обошелся португальскому клубу в 9 млн евро.

Ранее хавбек сборной Колумбии никогда не выступал в Европе. В прошлом сезоне Урибе провел за «Америку» 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Напомним, «Порту» встретится с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 850
сегодня в 13:56
Только Краснодар Порту не соперник
beefs
beefs
   114 / 850
сегодня в 13:34
Ждём не дождёмся...
cska plus
cska plus
   13 / 850
сегодня в 13:33
Грозный конечно соперник Порту но быкам по силам его пройти.
Faustello
Faustello
   1 / 850
сегодня в 13:23
Да что же они творят, всю Америку скупили ))
Теперь придётся принципиально нам американцам по заду надавать!
VIPded
VIPded
   61 / 850
сегодня в 13:06
И да наберется опыта этот Урибе в Лиге Европы!
Успеха и Удачи Краснодару в Лиге Чемпионов!!!
oFANATo
oFANATo
   41 / 850
сегодня в 12:45
Поздно усиливаться, игра в квалификации ЛЧ уже на этой неделе.
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