Соперник «Краснодара» «Порту» усилил состав колумбийским хавбеком

«Порту» объявил о подписании контракта с полузащитником мексиканского клуба «Америка» Матеусом Урибе. По неофициальной информации, трансфер обошелся португальскому клубу в 9 млн евро.
Ранее хавбек сборной Колумбии никогда не выступал в Европе. В прошлом сезоне Урибе провел за «Америку» 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
Напомним, «Порту» встретится с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Теперь придётся принципиально нам американцам по заду надавать!
Теперь придётся принципиально нам американцам по заду надавать!
Успеха и Удачи Краснодару в Лиге Чемпионов!!!
Успеха и Удачи Краснодару в Лиге Чемпионов!!!