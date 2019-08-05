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Магуайр перешел в МЮ и стал самым дорогим защитником в истории

сегодня, 14:41

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере защитника «Лестера» Харри Магуайра. 26-летний игрок успешно прошел медосмотр и подписал с манкунианцами контракт на шесть сезонов с возможностью продления еще на один.

Сообщалось, что сделка обойдется «красным дьяволам» в 80 млн фунтов. Таким образом, трансфер Магуайра превзошел рекордный переход Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль», и Харри стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Оборонец выступал в составе «лис» с 2017 года, провел 76 матчей и забил пять голов.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   131 / 854
сегодня в 15:53
жесть
Андрей Медведев 1
Андрей Медведев 1
сегодня в 15:50
Отличный трансфер, не хуже Вандейка будет, Уверен в этом сезоне Мю всех удивит своей игрой!!! Мю вернеться,скора рунька подтянеться в штаб!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   290 / 854
сегодня в 15:44
Время покажет, стоит он этих денег или нет.
Надеюсь, что заиграет. Хочется видеть сильный Мю)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   529 / 854
сегодня в 15:39
    Evilhuman
    Evilhuman
       22 / 854
    сегодня в 15:35
    Перестройка команды продолжается, интересно посмотреть что из этого получится
    Ptaha91
    Ptaha91 ответил anyway
       206 / 854
    сегодня в 15:34
    еще бы взяли фернандеша и можно верить в мю..
    тогда можно будет чемп не начинать
    Ptaha91
    Ptaha91
       206 / 854
    сегодня в 15:33
    Вулвс ваш выход
    anyway
    anyway
       412 / 854
    сегодня в 15:31
    еще бы взяли фернандеша и можно верить в мю..
    lobsterdam
    lobsterdam ответил George-CFC
       360 / 854
    сегодня в 15:28
    Безумно дорого за Магуайра. Защитник довольно медленный, неповоротливый. Также он никогда не играл с высокой линией обороны. При такой системе игры он будет гораздо чаще оказываться 1 в 1. Но в целом, МЮ требовался защитник, они его купили и он, при прочих равных, лучше среди того что есть в составе.
    а другие еще хуже...
    Ми Ша
    Ми Ша ответил Y.N.W.A.
       345 / 854
    сегодня в 15:27
    И МЮ в нем законодатель моды)). У Вудворда походе компромат на Глейзеров, раз ещё его не выгнали и дают проворачивать такие трансферы.
    marvel777
    marvel777 ответил KaiserRM
       448 / 854
    сегодня в 15:21
    А напомните кто знает,МЮ продавал кого-нить в это ТО?
    ток Андер свободным свалил
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       422 / 854
    сегодня в 15:21
    толкьо неадекваты в рук-ве из мю могли заплатить столько денег за этого середнячка откровенного)) просто поставьте его рядом с делигтом и вандейком и станет ясно что мю развели в очередной раз))
    anyway
    anyway
       412 / 854
    сегодня в 15:20
    кайф) если магуайр избавит меня от лицезрения игры кого-то из убойной пары смоллинг/джонс, то он определенно стоит своих денег))
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       160 / 854
    сегодня в 15:20
    Магайр стомт 80 млн. Все, что нужно знать об обезумевшем трансферном рынке.
    George-CFC
    George-CFC
    сегодня в 15:17
    Безумно дорого за Магуайра. Защитник довольно медленный, неповоротливый. Также он никогда не играл с высокой линией обороны. При такой системе игры он будет гораздо чаще оказываться 1 в 1.
    Но в целом, МЮ требовался защитник, они его купили и он, при прочих равных, лучше среди того что есть в составе.
    KaiserRM
    KaiserRM
       236 / 854
    сегодня в 15:14
    А напомните кто знает,МЮ продавал кого-нить в это ТО?
    Питер Ман
    Питер Ман
       33 / 854
    сегодня в 15:11
    Неплохо Лестер мюшка отдоил, втюхали игрока уровня Кутепова за 80 млн фунтов
    Don trambon
    Don trambon
       49 / 854
    сегодня в 15:08
    А чем он так крут то?
    eleven LC
    eleven LC
       197 / 854
    сегодня в 15:07
    Сейчас когда клубы получают предложение о покупке своих футболистов от МЮ,они автоматически повышают цену вдвое, такие уж реалии сегодня,ведть МЮ не попал в лч,да и всё ровно заплатит!
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA ответил Gelious
       145 / 854
    сегодня в 15:01
    Это очень смешно, смешнее только как Реал Бейла пытается втюхать, а его никто не берет.
    DVL
    DVL
    сегодня в 14:54
    Менеджеров МЮ вместе с Вудвордом надо в отставку. Вдвойне переплатили))
    cska plus
    cska plus
       11 / 854
    сегодня в 14:52
    Достойное приобретение.
    d_fincher
    d_fincher
       74 / 854
    сегодня в 14:52
    Надо сказать спасибо Неймару и ПСЖ.
    1asss
    1asss ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       709 / 854
    сегодня в 14:51
    а бомжи малкомов да паредасов по 50 млн покупают( АХАХАХА
    а кого тебе нужно?
    particular
    particular
       14 / 854
    сегодня в 14:50
    Никто теперь долго не подступится и не приценится...
    Новая планка цены на защитосов..:)) Надолго ли?!..:))
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       27 / 854
    сегодня в 14:49
    а бомжи малкомов да паредасов по 50 млн покупают( АХАХАХА
    Gelious
    Gelious
       186 / 854
    сегодня в 14:48
    80 млн фунтов за какого-то Магуайера. Лестер там неделю еще ржать будет
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