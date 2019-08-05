Магуайр перешел в МЮ и стал самым дорогим защитником в истории

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере защитника «Лестера» Харри Магуайра. 26-летний игрок успешно прошел медосмотр и подписал с манкунианцами контракт на шесть сезонов с возможностью продления еще на один.
Сообщалось, что сделка обойдется «красным дьяволам» в 80 млн фунтов. Таким образом, трансфер Магуайра превзошел рекордный переход Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль», и Харри стал самым дорогим защитником в истории футбола.
Оборонец выступал в составе «лис» с 2017 года, провел 76 матчей и забил пять голов.
Надеюсь, что заиграет. Хочется видеть сильный Мю)
Надеюсь, что заиграет. Хочется видеть сильный Мю)
Но в целом, МЮ требовался защитник, они его купили и он, при прочих равных, лучше среди того что есть в составе.
Но в целом, МЮ требовался защитник, они его купили и он, при прочих равных, лучше среди того что есть в составе.
Новая планка цены на защитосов..:)) Надолго ли?!..:))
Новая планка цены на защитосов..:)) Надолго ли?!..:))