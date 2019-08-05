Магуайр перешел в МЮ и стал самым дорогим защитником в истории

сегодня, 14:41

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере защитника «Лестера» . 26-летний игрок успешно прошел медосмотр и подписал с манкунианцами контракт на шесть сезонов с возможностью продления еще на один.

Сообщалось, что сделка обойдется «красным дьяволам» в 80 млн фунтов. Таким образом, трансфер Магуайра превзошел рекордный переход Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль», и Харри стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Оборонец выступал в составе «лис» с 2017 года, провел 76 матчей и забил пять голов.