«Спартак» одолел «КАМАЗ»

Московский «Спартак» идёт дальше в Кубке России.
Набережные Челны, стадион КАМАЗ
«КАМАЗ» - «Спартак» 1:2 (1:1)
Голы: Караев 25 (пенальти) - Понсе 22, Понсе 76
«КАМАЗ»: Кобзев, Евсеев, Криворучко, Бочаров, Ушаков (Клонцак 88), Кириллов (Никишин 85), Аюкин, Черный, Стефанович (Чушъялов 61), Караев, Воронин
Главный тренер: Белов Михаил.
«Спартак»: Ребров, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль (Джано 90+1), Ларссон (Мельгарехо 60), Понсе
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Стефанович 14, Крал 30, Жиго 78, Зобнин 87, Черный 88
По ходу матча легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о качестве игры «красно-белых».
Переживаете за Спартак?
Переживаете за Спартак?
пожалуйте в игнор, мальчик.
пожалуйте в игнор, мальчик.
Дай Бог тебе такое же долголетие и мой опыт. а друзей из СпаМа у меня свыше 10., нормально ведём беседу. Вы на соккере новичок ( ава и ник мне не известны), а я на соккере свыше 10 лет, старожилы, и из СпаМа меня знают, общаемся нормально без оскорблений, УЧИТЕСЬ у них.
Дай Бог тебе такое же долголетие и мой опыт. а друзей из СпаМа у меня свыше 10., нормально ведём беседу. Вы на соккере новичок ( ава и ник мне не известны), а я на соккере свыше 10 лет, старожилы, и из СпаМа меня знают, общаемся нормально без оскорблений, УЧИТЕСЬ у них.
С футбольных антресолей (9 место) раздался вопль о лучшем клубе страны, СМЕШНО.
С футбольных антресолей (9 место) раздался вопль о лучшем клубе страны, СМЕШНО.
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
"Престон Норт Энд" тоже был чемпионом Англии.....в 1886-м году....
Мы же не сравниваем его с нынешним МС....))
"Престон Норт Энд" тоже был чемпионом Англии.....в 1886-м году....
Мы же не сравниваем его с нынешним МС....))
не скромничай.....))
не скромничай.....))