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«Спартак» одолел «КАМАЗ»

вчера, 20:26
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Московский «Спартак» идёт дальше в Кубке России.

Набережные Челны, стадион КАМАЗ

«КАМАЗ» - «Спартак» 1:2 (1:1)
Голы: Караев 25 (пенальти) - Понсе 22, Понсе 76

«КАМАЗ»: Кобзев, Евсеев, Криворучко, Бочаров, Ушаков (Клонцак 88), Кириллов (Никишин 85), Аюкин, Черный, Стефанович (Чушъялов 61), Караев, Воронин
Главный тренер: Белов Михаил.

«Спартак»: Ребров, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль (Джано 90+1), Ларссон (Мельгарехо 60), Понсе
Главный тренер: Кононов Олег.

Предупреждения: Стефанович 14, Крал 30, Жиго 78, Зобнин 87, Черный 88

По ходу матча легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о качестве игры «красно-белых».

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Все комментарии
Слайш
Слайш
   225 / 973
сегодня в 00:03
страшно стало Олежке - выпустил самый что ни на есть основной боевой состав на игру с командой из второй лиги )))))
Serg3.12
Serg3.12
   19 / 973
вчера в 23:42
Чего-то не понятно, с какого это полная ветка скачущих и клюющих?
Переживаете за Спартак?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил ИГРОЧИШКА
   39 / 973
вчера в 23:33
Тем больше мне вас жаль
Вежливости вас не научили родители,жаль, ваше мнение мне больше не интересует
пожалуйте в игнор, мальчик.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Гавроша
   209 / 973
вчера в 23:26
Похоже что спартак единственный клуб ПЛ, выставивший на кубок сильнейший состав.
Не надо ля-ля, у вас состав был адекватный. Динамо и Краснодар играли лучшими составами.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил Дед за ЦСКА
   153 / 973
вчера в 23:24
Тем больше мне вас жаль
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил ИГРОЧИШКА
   39 / 973
вчера в 23:12
Смешно когда такие как ты "болельщики" ЦСКА, сидите днями и ждёте новости про Спартак, чтобы показать своё тугоумие, у меня много друзей, настоящих порядочных болельщиков ЦСКА, с которыми мы относимся к друг другу с уважением
Мне 85 лет, свыше 70 лет болею за ЦСКА, о тупоумии - обижаешь. на караул не нажму.
Дай Бог тебе такое же долголетие и мой опыт. а друзей из СпаМа у меня свыше 10., нормально ведём беседу. Вы на соккере новичок ( ава и ник мне не известны), а я на соккере свыше 10 лет, старожилы, и из СпаМа меня знают, общаемся нормально без оскорблений, УЧИТЕСЬ у них.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил Дед за ЦСКА
   153 / 973
вчера в 23:01
Смешно когда такие как ты "болельщики" ЦСКА, сидите днями и ждёте новости про Спартак, чтобы показать своё тугоумие, у меня много друзей, настоящих порядочных болельщиков ЦСКА, с которыми мы относимся к друг другу с уважением
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Красно Синий воин
   39 / 973
вчера в 22:53
спартак сезон 2019/20 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2 сезон 2018/19 занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс) сезон 2018/19 не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3 сезон 2017/18 Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7 сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Привет Пётр, им нечего доказывать, у них шоры на глазах, тролли.
Андрей77 4
Андрей77 4 ответил Жорж Милославский
   687 / 973
вчера в 22:50
клуб КАМАЗ 2 дивизион.)))
Ну хватит... Спартак победил сегодня лучшую команду второй лиги. Эта команда уровня ФНЛ и уже почти там, а вот Зенит сегодня в том же стиле победил худшую команду ФНЛ, уже почти команду второй лиги... Так что хватит меряться письками... В таких матчах команды из низших лиг выходят как на последний бой...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил ИГРОЧИШКА
   39 / 973
вчера в 22:50
С Победой Лучший Клуб Страны!
ХА,ХА ,ХА. 72 место в квалификации УЕФА
С футбольных антресолей (9 место) раздался вопль о лучшем клубе страны, СМЕШНО.
Армейская душа
Армейская душа
   36 / 973
вчера в 22:49
Молодец Олежа - назло всяким свиным псевдоболельщикам победил очень сложного для спартака соперника. Не зря в него Федун верит!
Гавроша
Гавроша
   20 / 973
вчера в 22:42
Похоже что спартак единственный клуб ПЛ, выставивший на кубок сильнейший состав.
Гавроша
Гавроша
   20 / 973
вчера в 22:41
То что спартак выиграл есть плюс - я и многие другие беспокоились за кононова.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Absinthe2
   435 / 973
вчера в 22:41
Кубок обладателей кубков, сезон 1992/93 «Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2 Лига чемпионов, сезон-1995/96 «Русенборг» – «Спартак» – 2:4 Кубок УЕФА, сезон 1997/98 «Спартак» — «Сьон» — 5:1 Кубок УЕФА, сезон 1997/98 «Аякс» — «Спартак» — 1:3 Лига чемпионов, сезон-1998/99 «Спартак» — «Реал» — 2:1 Лига чемпионов, сезон-2000/01 «Спартак» — «Арсенал» — 4:1 Лига чемпионов, сезон 2017/18 «Спартак» — «Севилья» — 5:1
спартак
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Гавроша
Гавроша
   20 / 973
вчера в 22:40
Ну и хорошо, теперь могут новую серию из поражений начинать!
MikeSevas
MikeSevas
   556 / 973
вчера в 22:37
По игре для Спартака надо сделать исключение и сразу отправить во второй дивизион. Им и в пердиве делать нечего.
Lu4nik
Lu4nik ответил Дед за ЦСКА
вчера в 22:32
Правильно сказано ОДОЛЕЛ , на корячках и еле еле, а гонору - вагон))))
со всем согласен, но гонор-то где? в комментах, что-ли?
Тага Дага
Тага Дага
   241 / 973
вчера в 22:29
Почти 150 комментов....вот кто такой Спартак, дальше кукарейкайте...всё равно первый, везде.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил Vadik
   187 / 973
вчера в 22:23
"Одолел"!!!!! Такое ощущение, что Спартак играл не с командой ПФЛ, а с кем-то из европейских грандов в финале ЛЧ!!!!))))))
спартак в финале ЛЧ с грандом? дружище что с тобой..
Vadik
Vadik
   660 / 973
вчера в 22:06
"Одолел"!!!!! Такое ощущение, что Спартак играл не с командой ПФЛ, а с кем-то из европейских грандов в финале ЛЧ!!!!))))))
Ромбик
Ромбик
   551 / 973
вчера в 22:05
По прежнему в Спартаке нет игры. Ну хоть прибейте , я не вижу никакой работы Кононова. Бардак во всех линиях. 6 из 11 игроков на поле не видят партнеров. Играют сами по себе - НА АСВОСЬ ПОВЕЗЕТ !!!
Zenit_84
Zenit_84
   150 / 973
вчера в 22:01
Неожиданно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   39 / 973
вчера в 22:00
Правильно сказано ОДОЛЕЛ , на корячках и еле еле, а гонору - вагон))))
Balanenok
Balanenok
   182 / 973
вчера в 22:00
Очередная постыдная игра свиней, ничего не меняется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Absinthe2
   26 / 973
вчера в 21:58
Кубок обладателей кубков, сезон 1992/93 «Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2 Лига чемпионов, сезон-1995/96 «Русенборг» – «Спартак» – 2:4 Кубок УЕФА, сезон 1997/98 «Спартак» — «Сьон» — 5:1 Кубок УЕФА, сезон 1997/98 «Аякс» — «Спартак» — 1:3 Лига чемпионов, сезон-1998/99 «Спартак» — «Реал» — 2:1 Лига чемпионов, сезон-2000/01 «Спартак» — «Арсенал» — 4:1 Лига чемпионов, сезон 2017/18 «Спартак» — «Севилья» — 5:1
Для чего сей экскурс в ретро ??

"Престон Норт Энд" тоже был чемпионом Англии.....в 1886-м году....
Мы же не сравниваем его с нынешним МС....))
pomor45
pomor45 ответил Absinthe2
   108 / 973
вчера в 21:55
Ну давайте о новейшей истории. Сколько денег вложено в Зенит, а, кроме таких убогих побед, как над Бней-Иегудой ничего и не вспомнишь)
О чём с таким беспамятным говорить? Тем более, что в новейшей истории Спартак все помнят только 0:7 и рейтинг УЕФА за пределами сотни. Нет в новейшей Спартака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Absinthe2
   26 / 973
вчера в 21:53
Кубок обладателей кубков, сезон 1992/93 «Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2 Лига чемпионов, сезон-1995/96 «Русенборг» – «Спартак» – 2:4 Кубок УЕФА, сезон 1997/98 «Спартак» — «Сьон» — 5:1 Кубок УЕФА, сезон 1997/98 «Аякс» — «Спартак» — 1:3 Лига чемпионов, сезон-1998/99 «Спартак» — «Реал» — 2:1 Лига чемпионов, сезон-2000/01 «Спартак» — «Арсенал» — 4:1 Лига чемпионов, сезон 2017/18 «Спартак» — «Севилья» — 5:1
+ 25.09.19........КАМАЗ - Спартак 1:2....
не скромничай.....))
Absinthe2
Absinthe2 ответил pomor45
   126 / 973
вчера в 21:50
Открыл бабушкин сундук с её нарядами, когда она ещё невестой была.
Ну давайте о новейшей истории. Сколько денег вложено в Зенит, а, кроме таких убогих побед, как над Бней-Иегудой ничего и не вспомнишь)
pomor45
pomor45 ответил Absinthe2
   108 / 973
вчера в 21:46
Кубок обладателей кубков, сезон 1992/93 «Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2 Лига чемпионов, сезон-1995/96 «Русенборг» – «Спартак» – 2:4 Кубок УЕФА, сезон 1997/98 «Спартак» — «Сьон» — 5:1 Кубок УЕФА, сезон 1997/98 «Аякс» — «Спартак» — 1:3 Лига чемпионов, сезон-1998/99 «Спартак» — «Реал» — 2:1 Лига чемпионов, сезон-2000/01 «Спартак» — «Арсенал» — 4:1 Лига чемпионов, сезон 2017/18 «Спартак» — «Севилья» — 5:1
Открыл бабушкин сундук с её нарядами, когда она ещё невестой была.
спартак 1987
спартак 1987
   138 / 973
вчера в 21:44
торпедовцы молодцы, прошли в кубке крылья советов. в 1/8 они могут попасть на локомотив и нас снова ожидает крутое дерби, в прошлый раз болельщики торпедо и локомотива так сильно соскучились друг по другу на стадионе в раменском, что даже в телетрансляции матча в матершине фанатов плохо было слышно комментарии Генича🤣 Московское дерби должно состояться...только Сёмин привёз в Калининград второй состав.ради антуража торпедо - локо сегодня поболею за локомотив
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