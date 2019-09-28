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Байрамян: «Мы поприветствовали Мамаева в раздевалке»

сегодня, 20:15
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал разгромную победу над «Динамо» и переход в донской клуб бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева:

Не знаю был ли пенальти на Ионове, если честно. Мы и без пенальти выиграли, слава Богу. Все сложилось хорошо, результат закономерен.

 Считаю» что «Тамбову» мы уступили не по делу. Сами подарили сопернику два гола. И теперь мы вышли на матч с «Динамо», чтобы побеждать. Перед игрой тренер сказал, что «Динамо» тоже выйдет на поле умирать. Что могу сказать? Все молодцы. Каждый наш футболист полностью выложился. Бабурин вытащил мертвый мяч при счете 2:0.

Мы поприветствовали Мамаева в раздевалке. Он каждого поздравил с победой. А мы ему сказали: «Добро пожаловать в нашу семью, в наш клуб».

 Ранее защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался об победе в игре с «Динамо» и подписании донским клубом Мамаева.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
   264 / 843
сегодня в 20:18
Хорен хороший игрок и душевный человек. Надеюсь Мамаев его плохому не научит
волгoдoн
волгoдoн
   140 / 843
сегодня в 20:18
Шконку у окна надеюсь выделили)
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