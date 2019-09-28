Байрамян: «Мы поприветствовали Мамаева в раздевалке»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал разгромную победу над «Динамо» и переход в донской клуб бывшего полузащитника «Краснодара» :

Не знаю был ли пенальти на Ионове, если честно. Мы и без пенальти выиграли, слава Богу. Все сложилось хорошо, результат закономерен.

Считаю» что «Тамбову» мы уступили не по делу. Сами подарили сопернику два гола. И теперь мы вышли на матч с «Динамо», чтобы побеждать. Перед игрой тренер сказал, что «Динамо» тоже выйдет на поле умирать. Что могу сказать? Все молодцы. Каждый наш футболист полностью выложился. Бабурин вытащил мертвый мяч при счете 2:0.

Мы поприветствовали Мамаева в раздевалке. Он каждого поздравил с победой. А мы ему сказали: «Добро пожаловать в нашу семью, в наш клуб».