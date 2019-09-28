Евгений Чернов: «Только во время матча узнал о переходе Мамаева»

Защитник «Ростова» прокомментировал победу в игре против «Динамо» и переход экс-полузащитника «Краснодара» в донской клуб:

Счет крупный, поэтому может показаться, что игра была легкой. Но это не так. Слава Богу, нам удалось забить быстрый гол. В начале матча старались играть агрессивно, чтобы не позволять сопернику ничего создавать, ведь у «Динамо» хороший подбор игроков.

Если честно, прямо во время матча узнал о переходе Мамаева, когда увидел информацию на табло. Еще не успел его поздравить.