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Евгений Чернов: «Только во время матча узнал о переходе Мамаева»

сегодня, 19:53
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал победу в игре против «Динамо» и переход экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в донской клуб:

Счет крупный, поэтому может показаться, что игра была легкой. Но это не так. Слава Богу, нам удалось забить быстрый гол. В начале матча старались играть агрессивно, чтобы не позволять сопернику ничего создавать, ведь у «Динамо» хороший подбор игроков.

Если честно, прямо во время матча узнал о переходе Мамаева, когда увидел информацию на табло. Еще не успел его поздравить.

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Все комментарии
Aniva
Aniva
   43 / 843
сегодня в 20:39
И что это изменило?
Трезвый повар
Трезвый повар
   264 / 843
сегодня в 20:02
Евгений классный проход совершил и отдал идеальную голевую передачу
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