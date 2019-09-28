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Божович: «Пенальти был еще в первом тайме»

сегодня, 17:19
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Тамбовом»:

Я думаю, что мы заслуженно выиграли. «Крылья» играли хорошо, у нас было достаточно моментов для взятия ворот. «Тамбов» оборонялся большим количеством игроков, практически всей командой. Но мы смогли забить сопернику два гола. Поздравляю болельщиков с победой. Что я могу сказать о пенальти в ворота «Тамбова»? Он был еще в первом тайме, когда мяч попал в руку одному из игроков гостей.

Ранее наставник «Тамбова» Александр Григорян эмоционально высказался о пенальти.

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