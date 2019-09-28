Божович: «Пенальти был еще в первом тайме»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал победу над «Тамбовом»:

Я думаю, что мы заслуженно выиграли. «Крылья» играли хорошо, у нас было достаточно моментов для взятия ворот. «Тамбов» оборонялся большим количеством игроков, практически всей командой. Но мы смогли забить сопернику два гола. Поздравляю болельщиков с победой. Что я могу сказать о пенальти в ворота «Тамбова»? Он был еще в первом тайме, когда мяч попал в руку одному из игроков гостей.