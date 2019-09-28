Хохлов: «Игроки „Динамо“ боролись и играли до конца»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Ростова».
Все боролись и играли до конца. Конкретно по Плиеву — старался, не убирал ноги. Я прозевал момент второй желтой, потому что готовил игрока к выходу на замену, так что не могу комментировать этот эпизод. При игре в меньшинстве — старались, не опускали руки до самого конца матча.
а конец всё ближе
а конец всё ближе
Оправдали, заслужили.
Хохлову медаль и пожизненный контракт.
Оправдали, заслужили.
Хохлову медаль и пожизненный контракт.