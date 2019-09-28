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Хохлов: «Игроки „Динамо“ боролись и играли до конца»

сегодня, 19:26
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Ростова».

Все боролись и играли до конца. Конкретно по Плиеву — старался, не убирал ноги. Я прозевал момент второй желтой, потому что готовил игрока к выходу на замену, так что не могу комментировать этот эпизод. При игре в меньшинстве — старались, не опускали руки до самого конца матча.

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Все комментарии
112910415
112910415
   51 / 843
сегодня в 20:38
до конца ...
а конец всё ближе
alexamit
alexamit
   395 / 843
сегодня в 20:17
Опять оправдывается,ну сколько же можно!А руководство Динамо-сплошь ворюги,если держат такого бездаря!
Dominators
Dominators ответил Kurt Bekelman
   389 / 843
сегодня в 19:45
ты, тренер, какого лешего ставишь вообще Плиева? Ротенберг как футболист и то сильнее этого непонятного....тьфу на 66
Где ты увидел тренера . Бездарь . Ваше руководство само виновато , упустили Долматова . А ведь он плоть от плоти ваш коренной динамовец .
nikoladolgov
nikoladolgov
   72 / 843
сегодня в 19:41
Все ясно.
Оправдали, заслужили.
Хохлову медаль и пожизненный контракт.
Ice van Reed
Ice van Reed
   91 / 843
сегодня в 19:38
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       264 / 843
    сегодня в 19:37
    У Ростова не было такого преимущества как счёт на табло. Считаю что в футбольных нюансах Карпин переиграл Хохлова
    1 команда
    1 команда
       97 / 843
    сегодня в 19:35
    Такая борьба в пердиве пригодится.
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       239 / 843
    сегодня в 19:33
    ты, тренер, какого лешего ставишь вообще Плиева? Ротенберг как футболист и то сильнее этого непонятного....тьфу на 66
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