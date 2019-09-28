Карпин: «Многих мы уже реанимировали, реанимируем и Мамаева»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал подписание контракта с хавбеком Павлом Мамаевым.

Если бы не верил в Мамаев, не подписывали бы с ним контракт. Квалифицированный игрок — ну все про него все знают, игрок уровня сборной. То, что было — думаю, останется в прошлом. Многих мы уже реанимировали, реанимируем и этого. Сейчас говорить, конечно, можно все что угодно, и все будет зависеть от него самого. Пообщавшись, понял, что это тот игрок, который поможет нам в будущем. По крайней мере, нынешний настрой его нравится. У него как раз будет время, чтобы за эти месяцы привести себя в порядок и набрать форму.