ГлавнаяНовости

Карпин: «Многих мы уже реанимировали, реанимируем и Мамаева»

сегодня, 19:22
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал подписание контракта с хавбеком Павлом Мамаевым.

Если бы не верил в Мамаев, не подписывали бы с ним контракт. Квалифицированный игрок — ну все про него все знают, игрок уровня сборной. То, что было — думаю, останется в прошлом. Многих мы уже реанимировали, реанимируем и этого. Сейчас говорить, конечно, можно все что угодно, и все будет зависеть от него самого. Пообщавшись, понял, что это тот игрок, который поможет нам в будущем. По крайней мере, нынешний настрой его нравится. У него как раз будет время, чтобы за эти месяцы привести себя в порядок и набрать форму.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Байрамян: «Мы поприветствовали Мамаева в раздевалке»
Сегодня, 20:15 Комментарии2
Аршавин: «За Мамаевым очередь. Это говорит об уровне других игроков»
Сегодня, 20:00 Комментарии10
Евгений Чернов: «Только во время матча узнал о переходе Мамаева»
Сегодня, 19:53 Комментарии2
Хохлов: «Игроки „Динамо“ боролись и играли до конца»
Сегодня, 19:26 Комментарии8
Селюк раскритиковал Григоряна
Сегодня, 17:32 Комментарии11
Божович: «Пенальти был еще в первом тайме»
Сегодня, 17:19 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   51 / 843
сегодня в 20:36
Валера справится, однозначно !
cska plus
cska plus
   9 / 843
сегодня в 20:24
Волерик круто выглядит.
FRoGgER
FRoGgER
сегодня в 20:22
Будем надеятся, Карпин бухать не даст !!!
ДСА
ДСА
   133 / 843
сегодня в 20:20
Тем интереснее смотреть на Ростов.
drug01
drug01
   120 / 843
сегодня в 20:12
Ростов берет всех на исправление ......Удачи Мамаеву !!!!
mihaluch
mihaluch
   86 / 843
сегодня в 20:00
Просто сам заиграет.
Aris
Aris
   562 / 843
сегодня в 19:41
Мордобойцем был, им и останется!
волгoдoн
волгoдoн
   140 / 843
сегодня в 19:36
- Сознайся, - тихо по-гречески спросил Мамаев, - ты великий врач?
- Нет, Паша, я не врач,я Валера - ответил Валера, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки
Трезвый повар
Трезвый повар
   264 / 843
сегодня в 19:34
Мамаев после заключения соскучился по большому футболу и после адаптации должен заиграть в Ростове. Желаю ему хорошо играть за наш клуб
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   40 / 843
сегодня в 19:32
Чего его реанимировать?
foxcon
foxcon
   748 / 843
сегодня в 19:30
Санёк и Пашка уже не игроки.как спортсмены они себя уже похоронили алкашня.
Ice van Reed
Ice van Reed
   91 / 843
сегодня в 19:26
С Победой Земляки!!!

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100