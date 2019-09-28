Селюк раскритиковал Григоряна

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу главного тренера «Тамбова» , который снова не выпустил нигерийского футболиста тамбовчан Олабирана Муйву (Бенито):

Бенито опять не играл? Для меня это не удивление. Я хотел сегодня поздравить Григоряна с днем рождения вне зависимости от наших отношений. Но когда увидел, что тренер по разным причинам отыгрывается на футболистах, то желание поздравлять отпало.

Для меня не странно, что многие комментаторы «Матч ТВ» уделяют столько внимания персоне Григоряна, так как он с тренерской точки зрения, к сожалению, очень слабый. Это элементарно видно на поле. Когда 8 человек заточены на оборону и на поле выходят 4 центральных защитника (Таказов, Осипенко, Ойеволе, Грицаенко), то о каких голах и заработанных очках может идти речь?

Сегодня Григоряна прорвало по поводу судейства. Я считаю, что с его стороны было не совсем этично так говорить. Думаю, мало кто считает, что «Тамбов» убивают судьи. По всей вероятности, таким образом Григорян сваливает проблемы команды на судейство.

Безусловно, каждая команда имеет претензии к какому-то моменту. Но двуличный Александр Витальевич, хочется у вас спросить: «Причем здесь судейство, когда вы забить гол не можете даже „Томи“, которая вам забила четыре? Вы не можете забить один гол команде ФНЛ , которая отгружает вам целое лукошко! У вас игра поставлена таким образом, что даже если Месси придет играть за „Тамбов“, он не забьет ни одного мяча».

Система игры, которой пользуется Григорян, безвыигрышная. Да, они редко будут проигрывать с крупным счетом, так как чересчур много защитников, но выигрывать тоже никогда не будут. В Европе такого тренера, думаю, уже бы убрали.

А что касается Бенито, то мне просто смешно. Бенито по-любому уйдет из «Тамбова» из-за такого обращения. И я надеюсь, что после этого Григорян не будет говорить, что он его воспитал и подготовил для более сильной команды. Бенито — это игрок, который играет в основе сборной Нигерии. А то по словам Григоряна, он уже полгода готовил Гогуа.

Пользуясь случаем, я бы хотел сказать Григоряну о том, что, возможно, в свой день рождения ему стоит поменять отношение к людям и перестать быть двуличным и делить футболистов на своих и чужих. Ни в одной команде он не добьется успеха. Хотя уверен, что больше ни в одну команду его и не пригласят, так как он полностью себя исчерпал. И надеюсь, после того как Григоряна уволят, «Матч ТВ» не будет приглашать его как эксперта рассказывать более успешным тренерам, как надо играть, чтобы проигрывать 0:2.

Почему 0:2? Такое количество людей, играющих в обороне, это антифутбол. Тактика «Тамбова» состоит в том чтобы не дать играть другим. Игра на ничью. Но когда пропускается гол, «Тамбов» вспрыгивает и получает второй. Это мы видели во многих матчах. Поэтому, как правило, «Тамбов» проигрывает со счетом 0:2. Или иногда 1:2, так как со стандартов высокорослые защитники могут забить гол. Но эта тактика выжженной земли. Это не футбол. С днем рождения, Александр Витальевич!