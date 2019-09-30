«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» (12 очков) располагается на четвертом месте, «Манчестер Юнайтед» (9 очков) - 10-й.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» 1:1 (1:0)
Голы: МакТоминэй 45 - Обамеянг 58
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Магуайр, Туанзебе, МакТоминэй, Погба, Перейра (Гринвуд 74), Лингард (Фред 74), Джеймс, Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Арсенал»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Лукас Торрейра (Себальос 55), Джака, Гендузи, Пепе (Нельсон 74), Обамеянг, Сака (Уиллок 80)
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Чамберс 10, Рэшфорд 27, Перейра 32, Янг 41, Лингард 68, Джака 77
Ранее «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном».
1 Ливерпуль
2голубой мешок
3 Лестер
4 Арсенал
1 Ливерпуль
2голубой мешок
3 Лестер
4 Арсенал
По мне Ляказет заслуживает кап. повязку.
По мне Ляказет заслуживает кап. повязку.
Юве на выезде с Интером будет играть,вот там где стону будут на Сан-Сиро,такого унижения черно-синии давно не ощущали. Не зря Роналду взял комплекты новых бутс, от их прикосновения,мячи Ханданович из сетки вынимать будет.
Юве на выезде с Интером будет играть,вот там где стону будут на Сан-Сиро,такого унижения черно-синии давно не ощущали. Не зря Роналду взял комплекты новых бутс, от их прикосновения,мячи Ханданович из сетки вынимать будет.
https://www.youtube.com/watch?v=3DBoWUu1R1E
Джака просто ноль, за какие на 3 заслуги Эмеришка назначил его капитаном?
А Сака молодец выглядит лучше 80 миллионного Пепе.
Джака просто ноль, за какие на 3 заслуги Эмеришка назначил его капитаном?
А Сака молодец выглядит лучше 80 миллионного Пепе.
Как результат, - закрепились в середине таблицы...
Как результат, - закрепились в середине таблицы...
Парню нужен целый сезон, чтобы выйти на хороший уровень игры.
Парню нужен целый сезон, чтобы выйти на хороший уровень игры.
Видно, что парень деградирует. Слабый матч провел
Видно, что парень деградирует. Слабый матч провел