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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

вчера, 23:52
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» (12 очков) располагается на четвертом месте, «Манчестер Юнайтед» (9 очков) - 10-й.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» 1:1 (1:0)
Голы: МакТоминэй 45 - Обамеянг 58

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Магуайр, Туанзебе, МакТоминэй, Погба, Перейра (Гринвуд 74), Лингард (Фред 74), Джеймс, Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Арсенал»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Луис, Колашинац, Лукас Торрейра (Себальос 55), Джака, Гендузи, Пепе (Нельсон 74), Обамеянг, Сака (Уиллок 80)
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Чамберс 10, Рэшфорд 27, Перейра 32, Янг 41, Лингард 68, Джака 77

Ранее «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном».

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Все комментарии
Drossel
Drossel
   833 / 910
сегодня в 00:21
не умеем играть на выезде, хотя ничейка тоже норм аж в четвёрку забрались)
Zenit_84
Zenit_84 ответил nnnb199O
   231 / 910
сегодня в 00:20
Что знал?
что ничья будет
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   108 / 910
сегодня в 00:19
Так бы закончить сезон
1 Ливерпуль
2голубой мешок
3 Лестер
4 Арсенал
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил nnnb199O
   106 / 910
сегодня в 00:17
свой среди чужих ?
а у нас неапалитанский,но он не в курсах,что рассекретили.
nnnb199O
nnnb199O ответил Князь Всея Турина
   454 / 910
сегодня в 00:16
Парик...
свой среди чужих ?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил nnnb199O
   106 / 910
сегодня в 00:16
Это трусость тренера. По мне Ляказет заслуживает кап. повязку.
раньше были капитаны у канониров,а теперь их нет. ну разве что липовые.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил nnnb199O
   106 / 910
сегодня в 00:14
Что за джоккер?
Парик...
nnnb199O
nnnb199O
   454 / 910
сегодня в 00:14
Судьи такие пид...азы, чистый гол хотели отнять.
nnnb199O
nnnb199O ответил Князь Всея Турина
   454 / 910
сегодня в 00:13
на их козырь у нас есть Джокер....
Что за джоккер?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Так Себе Аналитик
   106 / 910
сегодня в 00:12
Не боишься, что "Интер" козырь из рукава в лице Абиссо или Мариани вынет?)
на их козырь у нас есть Джокер....
nnnb199O
nnnb199O ответил Так Себе Аналитик
   454 / 910
сегодня в 00:12
Эмеришка переложил вину на игроков, типа, я не при чем, они проголосовали и назначили... Самому los cojones не хватило принять решение.
Это трусость тренера.
По мне Ляказет заслуживает кап. повязку.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Князь Всея Турина
   21 / 910
сегодня в 00:09
Салаед сразу вписался в коллектив. правда в этом сезоне,что то совсем припух,жадничает и не забивает. Пепе не в своей тарелке,таких денег не оправдывает,хотя он то не виноват,что его так дорого купили. Луиз не совершил привоз - адаптируется. Лено так себе воротник,хотя отыграл нормально. В общем такое впечатление.что играли два середняка,хотя оно где то так и есть. Юве на выезде с Интером будет играть,вот там где стону будут на Сан-Сиро,такого унижения черно-синии давно не ощущали. Не зря Роналду взял комплекты новых бутс, от их прикосновения,мячи Ханданович из сетки вынимать будет.
Не боишься, что "Интер" козырь из рукава в лице Абиссо или Мариани вынет?)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   108 / 910
сегодня в 00:09
А чего еше ожидать от середняков Апл?1-1 хороший результат для любителей футбола.таблица Апл радует Ливерпуль на первом а мешки под нами.всегда бы так.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   21 / 910
сегодня в 00:08
Как нестабильно играют команды в этом году, "Арсенал" на четвертом месте при всего 3 победах в 7 матчах.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 910
сегодня в 00:08
Серия А куда интереснее, Наполи разорвал колбасу а Юве разорвет Сити, Интер шпор сомнет.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Y.N.W.A.
   106 / 910
сегодня в 00:08
Арсенал разочаровал- ждал большего от них. Может, еще рано судить, но помню как некоторые из наших болел советовали Клоппу продать Салаха и купить Пепе. Лол.
Салаед сразу вписался в коллектив. правда в этом сезоне,что то совсем припух,жадничает и не забивает. Пепе не в своей тарелке,таких денег не оправдывает,хотя он то не виноват,что его так дорого купили. Луиз не совершил привоз - адаптируется. Лено так себе воротник,хотя отыграл нормально. В общем такое впечатление.что играли два середняка,хотя оно где то так и есть.
Юве на выезде с Интером будет играть,вот там где стону будут на Сан-Сиро,такого унижения черно-синии давно не ощущали. Не зря Роналду взял комплекты новых бутс, от их прикосновения,мячи Ханданович из сетки вынимать будет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил nnnb199O
   21 / 910
сегодня в 00:06
Неплохой матч, на -4. Джака просто ноль, за какие на 3 заслуги Эмеришка назначил его капитаном? А Сака молодец выглядит лучше 80 миллионного Пепе.
Эмеришка переложил вину на игроков, типа, я не при чем, они проголосовали и назначили... Самому los cojones не хватило принять решение.
nnnb199O
nnnb199O ответил Zenit_84
   454 / 910
сегодня в 00:05
Так и знал...
Что знал?
allemz II
allemz II ответил Так Себе Аналитик
   533 / 910
сегодня в 00:05
Сколько еще смотреть на это порно? Пепе ужасен, Себальос ужасен - нафиг Эмеришка его все время на замену выпускает? Нельсон как после марафона выходит на поле, два угловых подать не может, а потом от него убегает отыгравший весь матч Джеймс. У нас только на индивидуальное мастерство надежда - Сака, Гендузи, Обаму... Свали, испанский ноль.
Вместо тысячи слов..
Triem
Triem
сегодня в 00:05
В первом тайме у МЮ статистика получше, но и желтых карточек как минимум семь дрлжны были схлопотать. Судья как то лояльно к ним отнесся. Ну и хорошо что ввели ВАР. Это ж надо было судьям такой явный чистый гол проворонить!
nnnb199O
nnnb199O
   454 / 910
сегодня в 00:04
Неплохой матч, на -4.
Джака просто ноль, за какие на 3 заслуги Эмеришка назначил его капитаном?
А Сака молодец выглядит лучше 80 миллионного Пепе.
Zenit_84
Zenit_84
   231 / 910
сегодня в 00:03
Так и знал...
Selim Yavuz
Selim Yavuz
   661 / 910
сегодня в 00:03
Отвратительнейший матч,играли как две последние команды ФНЛ,МЮ так вообще сыграл позорно,учитывая то,что играли в родных стенах
particular
particular
   35 / 910
сегодня в 00:03
Бегали, - но недостаточно, били, - но не точно, пробовали играть, - но не пёрло..:)
Как результат, - закрепились в середине таблицы...
George-CFC
George-CFC ответил Тео Джонс
   724 / 910
сегодня в 00:02
“Пепе это левоногий Виллиан с ценником в 80 млн £”
Парню нужен целый сезон, чтобы выйти на хороший уровень игры.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Тео Джонс
   21 / 910
сегодня в 00:02
Может и так, а может дело в игроке? Одно дело Лига 1, другое АПЛ, такие как Пепе редко уживаются в ней)
Для начала надо проверить с тренером... Может, и не уживется, пока он просто не понимает, что от него хотят, кажется
allemz II
allemz II ответил zavit
   533 / 910
сегодня в 00:02
Решфорд ужасен. С таким форвардом ловить нечего. Лукаку на его фоне машина по забиванию мячей.
Он на фланге должен играть, чо его в центр ставят, хз.
Видно, что парень деградирует. Слабый матч провел
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   106 / 910
сегодня в 00:01
в отличии от мадридского дерби,тут матч более зрелищный,да и к тому же ливень давал знать о себе. Нормальный матч,в классическом стиле бей-беги. МЮ и Бёрнли делят 10-11 места, типичные середняки.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Так Себе Аналитик
   107 / 910
сегодня в 00:00
Нужен тренер, чтобы он заиграл, Нельсон тоже как вареная креветка, а в прошлом году феерил в "Хоффенхайме".
Может и так, а может дело в игроке? Одно дело Лига 1, другое АПЛ, такие как Пепе редко уживаются в ней)
Evilhuman
Evilhuman
   33 / 910
вчера в 23:58
Ну в общем счёт наверно справедлив,равная игра, но жаль что не вырвали победу
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