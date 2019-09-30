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«Сочи» победил в трех из четырех последних игр в РПЛ

сегодня, 21:24
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Сочи» одолел «Ахмат» во встрече 11-го тура российского Премьер-Лиги. Сочинцы (12 очков) занимают десятое место в таблице, грозненцы (9 баллов) - предпоследние.

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» - «Ахмат» 2:0 (1:0)
Голы: Мостовой 12, Нобоа 73

«Сочи»: Джанаев, Калугин, Мевля, Миладинович, Кудряшов, Померко (Лагатор 66), Бурмистров, Нобоа (Карапетян 84), Мостовой (Набиуллин 79), Цаллагов, Заболотный
Главный тренер: Точилин Александр.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Вилькер, Нижич, Мусалов, Иванов, Глушаков (Мбенг 58), Бериша, Роши, Исмаэл (Гащенков 76)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Мостовой 34, Померко 41, Нижич 62, Нобоа 75, Миладинович 78, Карапетян 87, Набиуллин 90+2

Судья: Еськов Алексей.

В предыдущем туре «Сочи» добыл победу над московским «Динамо».

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Все комментарии
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс ответил abrek123
   288 / 909
сегодня в 22:49
Состав неплохой у Сочи крепкие середняки,смотрятся как Рубин или Ростов Бердыева еще бы Азмуна в центр...
Там пол состава из тех кто играл у Бердыева, я человек семь насчитал
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   276 / 909
сегодня в 22:48
Это ж вам не Спартак какой-нибудь
pomor45
pomor45 ответил Маgоmеd Аydаmirоv
   84 / 909
сегодня в 22:42
Сочи отомстил зато ...
Эта ничья с Ахматом и проигрыш Уфе до сих пор отрыгаются. Прав был Дик Адвокаат, когда учил ребят, что чемпион может терять очки с равными, но с аутсайдерами - никогда. Иначе чемпионом не станешь. Правда сегодня все лидеры теряют очки с аутами.
andrefino13
andrefino13
   312 / 909
сегодня в 22:38
Я думаю Сочи далеко пойдёт, государство всё сделает, что бы Фишт самоокупался.
Сп62
Сп62 ответил Рожден в СССР
   73 / 909
сегодня в 22:31
Думаю, что в последующих передачах это будет отмечено.
Sergey Z
Sergey Z
   176 / 909
сегодня в 22:30
Сочинцев с победой!!!
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv ответил mangoх12
   182 / 909
сегодня в 22:23
Я об этом же..надо вернуть имя, иначе кирдык Ахмату.. порчу наводили сто пудов...игра не идёт, голы не идут , одни штанги и перекладины или мимо ворот..
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Сп62
   105 / 909
сегодня в 22:19
Хорош, то хорош, но посмотри ВАР.
по инету не показывают
mangoх12
mangoх12
   23 / 909
сегодня в 22:18
дело тут не в тренере , надо вернуть прежнее название , все свыше..
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv ответил pomor45
   182 / 909
сегодня в 22:16
Сочи отомстил зато ...
Сп62
Сп62 ответил Рожден в СССР
   73 / 909
сегодня в 22:15
Хорош, то хорош, но посмотри ВАР.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   182 / 909
сегодня в 22:14
Ахмат самая слабая команда в этом сезоне, даже Тамбов превосходит их.. заслуженно держит свою позицию.. молодцы ахмат-сила..
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   105 / 909
сегодня в 22:14
Сочи находит свою игру, Нобоа хорош
pomor45
pomor45 ответил Ангел неБесГрешен
   84 / 909
сегодня в 22:13
А я с самого начала говорил ,что Сочи попьёт крови у середняков. Ещё когда Моськалёв сделал результат для народных...
Отличный газовый блок создаётся - Зенит, Оренбург, Сочи. Будет где кадры подращивать.
pomor45
pomor45
   84 / 909
сегодня в 22:11
И как только этому Ахмату Зенит умудрился отдать 2 очка. там правда судья очень старался, но всё равно.
karnager
karnager
   203 / 909
сегодня в 22:06
Миллер закинул деньжат, типо 11 туров отыграли, не так палевно будет если чуть подняться в таблице.
Сп62
Сп62
   73 / 909
сегодня в 22:03
Не вижу повода для восторга. Игра по голевым была равная. Сочи повезло. Порадовал, как всегда, Еськов. Актёр Заболотный делает больно Нижичу, а сам начинает корчится в муках. Судья жёлтую Нижичу. Мастер Нобуа забивает красивейший гол, но перед этим толкает локтем в грудь Сёмина. Естественно Еськов ничего не видит. Вот и вся объективность.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   132 / 909
сегодня в 22:03
Уходит вроде.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   182 / 909
сегодня в 21:56
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил cska plus
       132 / 909
    сегодня в 21:55
    Пора,при чем давно.
    Литейный 4
    Литейный 4
       29 / 909
    сегодня в 21:53
    Сочи в турнирной таблице уже дышит свиньям в затылок и тихо так говорит: Пора Вам в Пердив. Гыгыгы
    Pancher_95
    Pancher_95
       686 / 909
    сегодня в 21:52
    Отлично, пора в пердив ахмат
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил NAZAR 007
       132 / 909
    сегодня в 21:50
    Ты о чем вообще? Нет команды,утратила она нить с тренером.О каких очках речь,их не будет,срочная отставка тренера только может встряхнуть команду.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Leha-ha50
       132 / 909
    сегодня в 21:48
    Игрок на 1 тайм.Возраст берет свое.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил PATRIOT1965
       9 / 909
    сегодня в 21:47
    Сколько еще нужно терять очки,чтобы понять,что Рахимов кончился,что Иванов и Глушаков старики,минус два игрока,да и Уциев не успевает на своей бровке.Если хотите в пердив,то продолжайте в этом русле.
    Салам, Адам ! Если в трех оставшихся матчах
    обыграете Уфу и Арсенал и сыграете вничью
    с паровозами, Рахимов сохранит свое место !
    А может Рашид сподобится и обыграть Локо ? )
    ....Но это еще надо так сыграть, удачи в общем !
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил NAZAR 007
       132 / 909
    сегодня в 21:47
    Салам,Назар! Ну что,вот и с Сочи сыграли.Как тебе Рахимов,что играет без напов))))Как можно мариновать Понсе,да и Мбенга,если выздоровил? Мужик если,сам напишет об отставке,как Кононов вчера.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил PATRIOT1965
       4 / 909
    сегодня в 21:46
    Сколько еще нужно терять очки,чтобы понять,что Рахимов кончился,что Иванов и Глушаков старики,минус два игрока,да и Уциев не успевает на своей бровке.Если хотите в пердив,то продолжайте в этом русле.
    Что делал на поле Глушаков - это загадка?!? Просто бестолково поприсутствовал, толку ноль.
    По Иванову - зря. Очень техничный , но не скоростной - это что то вроде Широкова. Ему нужны быстрые партнеры, хотя сегодня по моментам Ахмат Сочи не уступил......Дениска правда под ногами у Иванова все время путался.
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
       78 / 909
    сегодня в 21:43
    Любой команде необходима крепкая средняя линия. У Терека она требует самого пристального внимания.
    abrek123
    abrek123
       193 / 909
    сегодня в 21:43
    Состав неплохой у Сочи крепкие середняки,смотрятся как Рубин или Ростов Бердыева еще бы Азмуна в центр...
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       9 / 909
    сегодня в 21:42
    Слов нет....Что с Тереком вообще происходит ?

    Вперед, Грозный, и выкарабкаться побыстрее
    из этой ямы, всяко надо выбираться, удачи !
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