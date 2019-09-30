«Сочи» победил в трех из четырех последних игр в РПЛ

«Сочи» одолел «Ахмат» во встрече 11-го тура российского Премьер-Лиги. Сочинцы (12 очков) занимают десятое место в таблице, грозненцы (9 баллов) - предпоследние.
Сочи, стадион Фишт
«Сочи» - «Ахмат» 2:0 (1:0)
Голы: Мостовой 12, Нобоа 73
«Сочи»: Джанаев, Калугин, Мевля, Миладинович, Кудряшов, Померко (Лагатор 66), Бурмистров, Нобоа (Карапетян 84), Мостовой (Набиуллин 79), Цаллагов, Заболотный
Главный тренер: Точилин Александр.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Вилькер, Нижич, Мусалов, Иванов, Глушаков (Мбенг 58), Бериша, Роши, Исмаэл (Гащенков 76)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Мостовой 34, Померко 41, Нижич 62, Нобоа 75, Миладинович 78, Карапетян 87, Набиуллин 90+2
Судья: Еськов Алексей.
В предыдущем туре «Сочи» добыл победу над московским «Динамо».
обыграете Уфу и Арсенал и сыграете вничью
с паровозами, Рахимов сохранит свое место !
А может Рашид сподобится и обыграть Локо ? )
....Но это еще надо так сыграть, удачи в общем !
обыграете Уфу и Арсенал и сыграете вничью
с паровозами, Рахимов сохранит свое место !
А может Рашид сподобится и обыграть Локо ? )
....Но это еще надо так сыграть, удачи в общем !
По Иванову - зря. Очень техничный , но не скоростной - это что то вроде Широкова. Ему нужны быстрые партнеры, хотя сегодня по моментам Ахмат Сочи не уступил......Дениска правда под ногами у Иванова все время путался.
По Иванову - зря. Очень техничный , но не скоростной - это что то вроде Широкова. Ему нужны быстрые партнеры, хотя сегодня по моментам Ахмат Сочи не уступил......Дениска правда под ногами у Иванова все время путался.
Вперед, Грозный, и выкарабкаться побыстрее
из этой ямы, всяко надо выбираться, удачи !
Вперед, Грозный, и выкарабкаться побыстрее
из этой ямы, всяко надо выбираться, удачи !