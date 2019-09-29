ГлавнаяНовости

«Марсель» сыграл вничью с «Ренном»

вчера, 23:57
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 1Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

«Марсель» поделил очки с «Ренном» в матче 8-го тура чемпионата Франции.

«Марсель» (13 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Ренн» (12 очков) - восьмой.

«Марсель» - «Ренн» 1:1 (0:1)
Голы: Чалета-Цар 52 - Сакаи 19 (автогол)

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Перрен, Чалета-Цар, Амави (Радоньич 46), Ронже, Стротман, Сарр, Сансон (Хауи 79), Жермен (Аке 84), Бенедетто
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.

«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Гелен, Морель, Мауасса, Буриго (Гренье 74), Мартен, Камавинга, Рафаэл (Таи 74), Ньянг (Хуну 79)
Главный тренер: Стефан Жульен.

Предупреждения: Стротман 59, Радоньич 86, L. Perrin 90+4, Сакаи 90+6

Напомним, что вчера ПСЖ одержал победу над «Бордо».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Милан» проиграл «Фиорентине» на «Сан-Сиро»
Вчера, 23:52 Комментарии4
«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад»
Вчера, 23:51 ВидеоКомментарии0
«Бавария» - первая, Дортмунд теряет очки. Итоги 6-го тура Бундеслиги
Вчера, 21:15 Комментарии2
«Краснодар» прервал черную полосу, обыграв «Арсенал»
Вчера, 20:57 Комментарии38
Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл»
Вчера, 20:22 Комментарии19
«Балтика» одержала победу над «Химками»
Вчера, 20:18 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100