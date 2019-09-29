«Марсель» сыграл вничью с «Ренном»

«Марсель» поделил очки с «Ренном» в матче 8-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» (13 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Ренн» (12 очков) - восьмой.
«Марсель» - «Ренн» 1:1 (0:1)
Голы: Чалета-Цар 52 - Сакаи 19 (автогол)
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Перрен, Чалета-Цар, Амави (Радоньич 46), Ронже, Стротман, Сарр, Сансон (Хауи 79), Жермен (Аке 84), Бенедетто
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.
«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Гелен, Морель, Мауасса, Буриго (Гренье 74), Мартен, Камавинга, Рафаэл (Таи 74), Ньянг (Хуну 79)
Главный тренер: Стефан Жульен.
Предупреждения: Стротман 59, Радоньич 86, L. Perrin 90+4, Сакаи 90+6
Напомним, что вчера ПСЖ одержал победу над «Бордо».