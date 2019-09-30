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«Парма» вырвала победу в матче с «Торино»

вчера, 23:43
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма3 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Парма» вырвала победу в матче с «Торино». После этой победы «Парма» поднимется на 8-ую строчку, «быки» на 9-м месте.

Парма, стадион Эннио Тардини

«Парма» - «Торино» 3:2
Голы: Кулушевски 2, Корнелиус 45+3, Инглезе 88 - Ансальди 12, Белотти 43 (пенальти) Нереализованный пенальти: Жервиньо 31

«Парма»: Сепе, Лорини, Якопони, Алвеш, Гальоло (Пеццелла 46), Эрнани (Инглезе 78), Скоццарелла, Барилла (Куцка 66), Кулушевски, Корнелиус, Жервиньо
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Глейсон Бремер, Ансальди (Джиджи 80), Ринкон, Базелли, Айна, Мейте, Верди (Диего Лаксальт 59), Белотти (Дзадза 87)
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

Предупреждения: Глейсон Бремер 21, Глейсон Бремер 29, Ринкон 35, Лорини 41, Эрнани 68, В. Маццари 84

Удаления: Глейсон Бремер 29

В прошлом матче Серии А «Парма» обыграла «Сассуоло».

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773sergeytank
773sergeytank
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вчера в 23:53
Наверное на матче присутствовал Кержаков, иначе трудно объяснить столько ударов Пармы по воробьям, типо тоже так умеем))
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