В матче 6-го тура итальянской Серии А «Парма» вырвала победу в матче с «Торино». После этой победы «Парма» поднимется на 8-ую строчку, «быки» на 9-м месте.
Парма, стадион Эннио Тардини
«Парма» - «Торино» 3:2
Голы: Кулушевски 2, Корнелиус 45+3, Инглезе 88 - Ансальди 12, Белотти 43 (пенальти) Нереализованный пенальти: Жервиньо 31
«Парма»: Сепе, Лорини, Якопони, Алвеш, Гальоло (Пеццелла 46), Эрнани (Инглезе 78), Скоццарелла, Барилла (Куцка 66), Кулушевски, Корнелиус, Жервиньо
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Глейсон Бремер, Ансальди (Джиджи 80), Ринкон, Базелли, Айна, Мейте, Верди (Диего Лаксальт 59), Белотти (Дзадза 87)
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
Предупреждения: Глейсон Бремер 21, Глейсон Бремер 29, Ринкон 35, Лорини 41, Эрнани 68, В. Маццари 84
Удаления: Глейсон Бремер 29
В прошлом матче Серии А «Парма» обыграла «Сассуоло».