«Барса» победила, мадридское дерби принесло ничью. Итоги 7-го тура Ла Лиги

Завершились матчи 7-го тура чемпионата Испании.
«Вильярреал» – «Бетис» 5:1
Голы: Карл Токо Экамби 39, Санти Касорла 68 (пенальти), Карл Токо Экамби 76, Жерар Морено 90+2, Самуэль Чуквуезе 90+4 – Эмерсон 48
«Атлетик» – «Валенсия» 0:1
Гол: Денис Черышев 27
«Хетафе» – «Барселона» 0:2
Голы: Луис Суарес 41, Эктор Фирпо 49
«Гранада» – «Леганес» 1:0
Гол: Антонио Пуэртас 28
«Атлетико» – «Реал» 0:0
«Эспаньол» – «Вальядолид» 0:2
Голы: Мичел 25 (пенальти), Оскар Плано 90+4
«Эйбар» – «Сельта» 2:0
Голы: Эду Эспозито 47, Фабиан Орельяна 60
«Алавес» – «Мальорка» 2:0
Голы: Лукас Перес 76 (пенальти), Хоселу 86
«Леванте» – «Осасуна» 1:1
Голы: Эрнани 4 – Карлос Кастро 57
«Севилья» – «Реал Сосьедад» 3:2
Голы: Нолито 18, Лукас Окампос 47, Франко Васкес 80 – Микель Ойарсабаль 4, Порту 87