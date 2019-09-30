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«Барса» победила, мадридское дерби принесло ничью. Итоги 7-го тура Ла Лиги

сегодня, 00:10

Завершились матчи 7-го тура чемпионата Испании.

«Вильярреал» – «Бетис» 5:1

Голы: Карл Токо Экамби 39, Санти Касорла 68 (пенальти), Карл Токо Экамби 76, Жерар Морено 90+2, Самуэль Чуквуезе 90+4 – Эмерсон 48

«Атлетик» – «Валенсия» 0:1

Гол: Денис Черышев 27

«Хетафе» – «Барселона» 0:2

Голы: Луис Суарес 41, Эктор Фирпо 49

«Гранада» – «Леганес» 1:0

Гол: Антонио Пуэртас 28

«Атлетико» – «Реал» 0:0 

«Эспаньол» – «Вальядолид» 0:2

Голы: Мичел 25 (пенальти), Оскар Плано 90+4

«Эйбар» – «Сельта» 2:0

Голы: Эду Эспозито 47, Фабиан Орельяна 60

«Алавес» – «Мальорка» 2:0

Голы: Лукас Перес 76 (пенальти), Хоселу 86

«Леванте» – «Осасуна» 1:1

Голы: Эрнани 4 – Карлос Кастро 57

«Севилья» – «Реал Сосьедад» 3:2

Голы: Нолито 18, Лукас Окампос 47, Франко Васкес 80 – Микель Ойарсабаль 4, Порту 87

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