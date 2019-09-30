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«Химки» и «Торпедо» проиграли свои матчи. Итоги 15-го тура ФНЛ

сегодня, 18:51

Завершились матчи 15-го тура ФНЛ.

«Луч» - «Чертаново» 0:1
Гол: Витюгов 34 (пенальти)

«Томь» - «Чайка» 3:1
Голы: Тлупов 21, Житнев 72, Калинский 82 - Белоус 42

«Енисей» - «Мордовия» 2:1
Голы: Делькин 13, Бугаев 90+4 - Поярков 24 (пенальти)

«Шинник» - «Спартак-2» 3:2
Голы: Олейников 3, Покидышев 28, Пухов 78 - Нимели 8, Бакаев 12

«Текстильщик» - «Нижний Новгород» 0:2
Голы: Макушкин 11 (автогол), Темников 76

«Нефтехимик» - «Торпедо» 1:0
Гол: Петров 81

«Авангард» - «Армавир» 2:1
Голы: Григорьев 41, Коробов 83 (пенальти) - Гурфов 14

«Ротор» - СКА 5:3
Голы: Ткачук 11, Горбунов 13, Ткачук 15, Муллин 31, Ткачук 74 - Кацаев 22, Кацаев 35, Брагин 45

«Химки» - «Балтика» 0:1
Гол: Альшин 55

«Краснодар-2» - «Факел» 0:0

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