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Адиев - об «Ахмате»: «Всё произошло внезапно»

01 октября 2019, 15:02

Тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, почему согласился на работу в грозненском клубе.

Всё произошло внезапно. Для меня это приглашение тоже в своем роде стало неожиданностью на данном этапе. Мне позвонил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров, когда я еще был в студии «Матч ТВ» и сказал, что пора вылетать в Сочи.

Я сразу согласился. Я пребывал в свободном статусе, и это первая причина. Вторая — «Ахмат» для меня близкий клуб, я родом из Грозного, и клуб для меня не пустой звук. «Ахмат» сейчас находится не в самой простой ситуации, и руководство посчитало, что я могу быть полезен. Поэтому я дал свое согласие. Постараюсь сделать так, чтобы Шалимову комфортно работалось и команда стала выступать лучше. Приложу максимум своей работоспособности и интеллекта.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   123 / 797
01 октября в 18:52
Удачи!!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   228 / 797
01 октября в 16:26
Он помощником главного что ли будет?
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
01 октября в 15:41
Он свой для грозненцев.
Байкал-38
Байкал-38
   116 / 797
01 октября в 15:24
Берегись Ахмат, Адиев интеллект прилаживать будет, уже страшно за Ахмат, да ещё и Шалимов......
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