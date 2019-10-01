Адиев - об «Ахмате»: «Всё произошло внезапно»

Тренер «Ахмата» рассказал, почему согласился на работу в грозненском клубе.

Всё произошло внезапно. Для меня это приглашение тоже в своем роде стало неожиданностью на данном этапе. Мне позвонил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров, когда я еще был в студии «Матч ТВ» и сказал, что пора вылетать в Сочи.

Я сразу согласился. Я пребывал в свободном статусе, и это первая причина. Вторая — «Ахмат» для меня близкий клуб, я родом из Грозного, и клуб для меня не пустой звук. «Ахмат» сейчас находится не в самой простой ситуации, и руководство посчитало, что я могу быть полезен. Поэтому я дал свое согласие. Постараюсь сделать так, чтобы Шалимову комфортно работалось и команда стала выступать лучше. Приложу максимум своей работоспособности и интеллекта.