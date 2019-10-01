Генич: «Яркого забивалы сейчас у „Атлетико“ нет»

Российский комментатор Константин Генич накануне матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Атлетико» выделил в составе испанского клуба одного сильного футболиста.

Конечно, у «Атлетико» стоит выделить мощную группу атаки с Жоау Фелишем, уже прогремевшим на всю Европу. Жоау Фелиш – молодой, дерзкий, наглый футболист, который играет не по годам зрело. С ним нужно быть внимательным. Но Гризманн становился палочкой-выручалочкой «Атлетико» в плохих матчах. Мадрид мог играть вообще без моментов и с трудом добираться до ворот, но впереди был Гризманн, который либо решит со стандарта, либо голову подставит, либо забьет на индивидуальном мастерстве. Жоао Феликс – футболист иного склада. Он меньше забивает и действует в подыгрыше. Гризманн же был хорош и в подыгрыше, и мог завершить. Не скажу, что потеря француза сильно повлияла на общий уровень «Атлетико», но сейчас в команде не видно футболиста, который бы спасал в неудачных матчах. Яркого забивалы нет.