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Генич: «Яркого забивалы сейчас у „Атлетико“ нет»

01 октября 2019, 13:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Российский комментатор Константин Генич накануне матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Атлетико» выделил в составе испанского клуба одного сильного футболиста. 

Конечно, у «Атлетико» стоит выделить мощную группу атаки с Жоау Фелишем, уже прогремевшим на всю Европу. Жоау Фелиш – молодой, дерзкий, наглый футболист, который играет не по годам зрело. С ним нужно быть внимательным. Но Гризманн становился палочкой-выручалочкой «Атлетико» в плохих матчах. Мадрид мог играть вообще без моментов и с трудом добираться до ворот, но впереди был Гризманн, который либо решит со стандарта, либо голову подставит, либо забьет на индивидуальном мастерстве. Жоао Феликс – футболист иного склада. Он меньше забивает и действует в подыгрыше. Гризманн же был хорош и в подыгрыше, и мог завершить. Не скажу, что потеря француза сильно повлияла на общий уровень «Атлетико», но сейчас в команде не видно футболиста, который бы спасал в неудачных матчах. Яркого забивалы нет.

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Все комментарии
Binger
Binger
01 октября в 13:53
Геничу лучше с Васей целоваться и не лезть в футбол.
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 797
01 октября в 13:38
0:3 думаю будет достаточно!
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