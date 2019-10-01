Маминов: «„Локо“ нужно действовать осторожно и очень быстро»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч железнодорожников с «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов — это всегда борьба и большой ажиотаж, поэтому других ожиданий от матча быть не может. «Атлетико» — одна из топовых команд, которая приедет в Россию. И предстоящая встреча станет очередной проверкой для «Локомотива».

Горький опыт поражений в прошлом году? В ЛЧ важен каждый матч. Но если проводить параллели между нынешним «Атлетико» и тем, то состав команды претерпел некоторые изменения. Это отразилось и на игре, которую «матрасники» немного перестроили. В целом же я не вижу смысла сравнивать будущий матч с прошедшими. Думаю, что команда и тренерский штаб сделали выводы после тех поражений и подойдут к игре по-другому.

Выбор тактики — прерогатива тренерского штаба, который знает и видит изнутри, что происходит с командой. Нам же нужно просто ждать хорошего и интересного матча. Сложно сказать, какую модель игры выберут тренеры. Но я считаю, что «Локо» нужно действовать осторожно и очень быстро. Плюс нужно обязательно постараться регулировать ритм матча, чтобы игра не проходила в одном темпе. Однако подчеркну, что это не совет, а мое мнение.