Генич: «„Атлетико“ без слабых мест, но я бы не сказал, что он непобедим»

Российский комментатор Константин Генич рассказал о том, как нужно играть «Локомотиву» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

Команда абсолютно структурирована, все позиции закрыты: высококлассный вратарь, сумасшедшая оборона, классный центр поля, потрясающая по исполнителям атака. «Атлетико» без слабых мест, но я бы не сказал, что он непобедим. Если «Реал Сосьедад» смог на своем поле, почему бы это не сделать «Локомотиву»?

С «Атлетико» надо терпеть, внимательно играть в обороне, допускать минимум ошибок и не привозить. Самое важное – предельная концентрация и терпение. Это уже не тот «Атлетико», под давлением которого могли дрогнуть «Реал» с «Барселоной». Нужно рассчитывать на свой шанс – подловить на контратаке, создать что-то на стандартах. Переиграть «Атлетико» тяжело, но его можно перетерпеть. Если ты не подстроишься под «Атлетико», он тебя накажет. Но если грамотно разложить силы и реализовать минимальные шансы – а много их не будет – можно не проиграть. При удачном стечении обстоятельств – победить.

У «Атлетико» много матчей, когда визуально команда вообще не превосходит соперника. Идет равный футбол, много борьбы и мало моментов. Но разница в том, что «Атлетико» использует минимальные шансы на победу.

Думаю, что у «Локомотива» есть хорошая база после матчей в Лиге Европы. Пусть это и два разгрома, но дома «железнодорожники» напривозили сами себе, решив сыграть с «Атлетико» в футбол. С «Атлетико» категорически запрещено играть в футбол. С ними нужно биться, бодаться и ждать свой шанс. Нужно выстраивать стратегию и терпеть – тогда ты будешь вознагражден.