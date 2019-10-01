Орлов: «Какие условия были у „Спартака“, когда их опекал Гришин?»

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал слова спортивного журналиста Василия Уткина, который назвал «Зенит» империей зла.

Уткин назвал «Зенит» империей зла? Ну, называть можно как угодно. Давайте «Реал» назовём империей зла, давайте называть «Спартак» империей зла. Вы забыли, что «Спартак» доминировал в советском футболе и в российском – в первые 10 лет под руководством Романцева. Я-то всегда работал в Ленинграде с «Зенитом» – это была самая нищая команда. Прошло время – ситуация поменялась. Какие условия были у киевского «Динамо» и Лобановского? Какие условия были у «Спартака», когда член политбюро Гришин их опекал? «Динамо» Тбилиси, «Арарат»… Но мы всё равно один раз выиграли – в 1984 году, и тем ценнее эта победа.