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Орлов: «Какие условия были у „Спартака“, когда их опекал Гришин?»

01 октября 2019, 12:55

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал слова спортивного журналиста Василия Уткина, который назвал «Зенит» империей зла.

Уткин назвал «Зенит» империей зла? Ну, называть можно как угодно. Давайте «Реал» назовём империей зла, давайте называть «Спартак» империей зла. Вы забыли, что «Спартак» доминировал в советском футболе и в российском – в первые 10 лет под руководством Романцева. Я-то всегда работал в Ленинграде с «Зенитом» – это была самая нищая команда. Прошло время – ситуация поменялась. Какие условия были у киевского «Динамо» и Лобановского? Какие условия были у «Спартака», когда член политбюро Гришин их опекал? «Динамо» Тбилиси, «Арарат»… Но мы всё равно один раз выиграли – в 1984 году, и тем ценнее эта победа.

Сейчас так получилось, что «Газпром» патронирует «Зенит». А чем РЖД уступает «Газпрому»? Чем Федун и «Лукойл» уступают «Газпрому»? У «Динамо» – ВТБ. Наступил такой момент, что у «Зенита» хорошие условия. Надо благодарить «Газпром», который вытащил «Зенит», поднял его, и я благодарен как петербуржец.

Ранее Геннадий Орлов рассказал о новой системе судейства в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 05:25
отмазы в уязвимом положениии всегда смешны !
данный случай исключением не является !
kastites
kastites ответил Владимир_Спартак
   193 / 797
01 октября в 20:37
Но он рулил зенит, а не Спартак... 😁
Рулил до поры до времени. Кто же оторвется от кормушки
RIR68
RIR68
   218 / 797
01 октября в 17:37
Зенит - зло, спартак тоже заканчивается на "О". только не добро!!!
4RT
4RT ответил Рожден в СССР
   162 / 797
01 октября в 17:22
один в поле не воин
Где это вы в шакальей стае,воина увидали?
anfield1984
anfield1984
01 октября в 17:17
Орёл - щекан и пропагандист
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил kastites
   57 / 797
01 октября в 16:13
Но он рулил зенит, а не Спартак... 😁
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   649 / 797
01 октября в 16:06
газ принадлежит народу, а не причмокивающему
nubom
nubom
   292 / 797
01 октября в 16:04
Я раньше уважал Уткина, но сейчас я его часто путаю с Губерниевым...
nubom
nubom
   292 / 797
01 октября в 15:47
Согласен. Орлов говорит о том, что при помощи Газпрома Зенит выбился в люди, в Оренбурге появился хороший клуб, в Томи не удалось развалить команду. Неужели хочется смотреть розыгрыш первенства Москвы под эгидой РПЛ! А ведь придется, на подходе очередные узурпаторы – Торпедо, Химки и Чертаново. Лига превращается в передачу «Дом-2»для жителей Москвы. Российский футбол вырождается, как малая национальность вымирает от родственных браков. Аминь!
kastites
kastites ответил Владимир_Спартак
   193 / 797
01 октября в 15:29
Нет. Мутко питерский, а Федун Киевский. Ни какой дружбы... 😁. Только бабки.
Мутко такой же питерский ,как и Федун
Doping87
Doping87
   268 / 797
01 октября в 15:29
В первые слышу адекватные слова от Гены.
kastites
kastites
   193 / 797
01 октября в 15:28
Команда Спартак должна навсегда исчезнуть.
Чтобы даже слово такое не называли больше
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   357 / 797
01 октября в 15:18
в 90-е круто было, спартаковские смотрящие никого не жалели, даже кумира Тихонова мордой об асфальт возили
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   357 / 797
01 октября в 15:13
чем спартак локо цска лучше? такие же воры и бюджетные деньги тратят
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил 4RT
   357 / 797
01 октября в 15:10
Надо экономику и страну поднимать,а не с Зенитом возиться
один в поле не воин
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил За адекватность
   357 / 797
01 октября в 15:10
В чем то Орлов по своему прав. Все эти разговоры про "империи зла" пустая болтовня. Все эти разговоры про траты народных денег, бабушкиных и дедушкиных денег такой же пустой треп. Да вопросов нет, убрать все госкорпорации и олигархов ( ведь я сомневаюсь, что они разгружая вагоны сколотили миллиардные состояния) из футбола, запретить тратить деньги областных бюджетов на финансирование команд и все будет прекрасно. Леги поразбегутся, наши деревяхи кто более менее умеет пинать по мячу разбредутся по условным Польшам и Венгриям, клубный футбол, да и х.. на него, условно Молдова не парится. Но самое главное сколько денег сэкономится, и все это пойдет на повышение пенсий, зарплат учителям, помощь больным детям. Во заживем то, правда потом проснуться не забыть. ИМХО.
ты коммунист? наше дело правое враг будет разбит победа за нами!!! хороший комментарий
LOpp
LOpp
   19 / 797
01 октября в 14:47
Уткин сказал плохо про Зенит. Почему Генаха стрелки на Спартак переводит?
разбирайтесь с Уткиным.
у Спартака своих проблем хватает.
grazie100
grazie100 ответил cska plus
   697 / 797
01 октября в 14:41
Всё руководство РФПЛ сидит в Москве и судейский корпус с московскими и подмосковскими судьями., рядом с банками и олигархами.Так что вам ли не знать, как вы всё это прокручиваете у себя.
За адекватность
За адекватность
   28 / 797
01 октября в 14:39
В чем то Орлов по своему прав. Все эти разговоры про "империи зла" пустая болтовня. Все эти разговоры про траты народных денег, бабушкиных и дедушкиных денег такой же пустой треп. Да вопросов нет, убрать все госкорпорации и олигархов ( ведь я сомневаюсь, что они разгружая вагоны сколотили миллиардные состояния) из футбола, запретить тратить деньги областных бюджетов на финансирование команд и все будет прекрасно. Леги поразбегутся, наши деревяхи кто более менее умеет пинать по мячу разбредутся по условным Польшам и Венгриям, клубный футбол, да и х.. на него, условно Молдова не парится. Но самое главное сколько денег сэкономится, и все это пойдет на повышение пенсий, зарплат учителям, помощь больным детям. Во заживем то, правда потом проснуться не забыть. ИМХО.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 797
01 октября в 14:38
Мы все благодарны газпрому! Национальное же достояние, ёптать!😂😂😂
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Nikola45
   57 / 797
01 октября в 14:27
Нет. Мутко питерский, а Федун Киевский. Ни какой дружбы... 😁. Только бабки.
4RT
4RT
   162 / 797
01 октября в 14:27
Надо экономику и страну поднимать,а не с Зенитом возиться
grazie100
grazie100 ответил RussianMango
   697 / 797
01 октября в 14:20
Вам скорее надо думать, чтобы с такой игрой вас не макнул туда Лу койл .
Павел Амурский
Павел Амурский
01 октября в 14:14
В ЦСКА вкладывают деньги и отмывают их там все ведущие воры-рецидивисты, кто может посчитать их деньги и кто осмелится?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
01 октября в 14:02
Зато спартачи чтят те великие победы, звезды нашивают и легенд на посту тренера чередуют...
RamonCSKA
RamonCSKA
   157 / 797
01 октября в 14:00
Спартак как бы не привык к конкуренции
в те года он сборную собирал со всего чемпионата и то Алания им щедкнула по носу
Ваня лучший
Ваня лучший
   22 / 797
01 октября в 13:57
Вроде как Газпром госкорпорация, те принадлежит всей стране. Почему бы Газпрому, если МЮЛЛЕР так любит футбол, не поддерживать через РФС весь российский футбол? У нас больше половины клубы нищие. Вроде как соревноваться надо с равными, а не с Тамбовом, Ахматом, КС, Уфой, Уралом. К тому же гена лукавит. Когда в Москве был. Гишин, в Питере был романов, жук ещё тот. Уткина не уважаю, но в данной ситуации он прав.
abramjan
abramjan
   335 / 797
01 октября в 13:54
василий прав
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
01 октября в 13:32
ГАЗПРОМ явно побогаче.
Nikola45
Nikola45 ответил Владимир_Спартак
   60 / 797
01 октября в 13:25
Геннадий у Вас покровители по выше, чем у кого либо всех взятых. Мутко, Пряткин, медведев, Вова В. П..... все питерские. И кругом и в Сов. Федерации и в судах и на короблях, и пожарные, и полиция... 😁 😁 😁. Кругом. Ну и Миллер.....
Мутко - Друг ФЕДУНА!
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