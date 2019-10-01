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Р. Билялетдинов: «„Локо“ может рассчитывать на положительный результат»

01 октября 2019, 14:13
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Локомотив» играет дома, можно рассчитывать на положительный результат, но надо отдать должное, что соперник очень организованный, их оборону будет очень тяжело вскрыть. Неудачи «Атлетико» в Примере не скажутся, это другой турнир, здесь все по-другому может быть.

Не уверен, что «Атлетико» будет стараться играть первым номером, будут искать счастье в каком-то прессинге и быстрых атаках, контроль мяча будет за «Локомотивом». Хотя железнодорожники тоже могут сыграть от обороны, чтобы соперник дал больше зоны для атаки. Есть смысл в игре от обороны с «Атлетико», вспомните, как они мучились с «Ростовом», когда те играли от обороны. Так что такая тактика тоже имеет смысл.

Ранее российский комментатор Константин Генич рассказал о том, как нужно играть «Локомотиву» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». 

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viv
viv
   55 / 797
01 октября в 17:35
Главное не превзойти 0:7 мясных....
Павел Амурский
Павел Амурский
01 октября в 15:15
Только если рассчитывать и может.
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