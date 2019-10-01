Р. Билялетдинов: «„Локо“ может рассчитывать на положительный результат»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Локомотив» играет дома, можно рассчитывать на положительный результат, но надо отдать должное, что соперник очень организованный, их оборону будет очень тяжело вскрыть. Неудачи «Атлетико» в Примере не скажутся, это другой турнир, здесь все по-другому может быть.

Не уверен, что «Атлетико» будет стараться играть первым номером, будут искать счастье в каком-то прессинге и быстрых атаках, контроль мяча будет за «Локомотивом». Хотя железнодорожники тоже могут сыграть от обороны, чтобы соперник дал больше зоны для атаки. Есть смысл в игре от обороны с «Атлетико», вспомните, как они мучились с «Ростовом», когда те играли от обороны. Так что такая тактика тоже имеет смысл.