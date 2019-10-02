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«Ливерпуль» одолел «Зальцбург» в голевой перестрелке

02 октября 2019, 23:50
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«Ливерпуль» одолел «Зальцбург» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Мерсисайдцы» (3 очка) занимают третье место в группе, «быки» (3 балла) - вторые.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Ред Булл Зальцбург» 4:3 (3:1)
Голы: Мане 9, Робертсон 25, Салах 36, Салах 69 - Хван 39, Минамино 56, Халанд 60

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 62), Фабиньо, Вейналдум (Ориги 64), Салах (Кейта 90+1), Роберто Фирмино, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Минамино, Мвепу, Юнузович (Ашимеру 78), Собослои (Окугава 71), Дака (Халанд 57), Хван
Главный тренер: Марш Джесс.

Предупреждения: Фабиньо 86

В первом туре «Ливерпуль» уступил «Наполи».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 797
03 октября в 19:15
Где бы была Барса,если бы убрали мешок? Покупают дорогих футболистов,которые были практически лидерами в своих клубах и их губят. Когда есть много денег, мозги включать не приходится. Ждём Неймара в Барсе за 200 лямов.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Еdgаr Dаvids
   165 / 797
03 октября в 18:54
Ливерпуль выскочка, стрельнул и снова уйдет в забытье на лет 30, а Барселона тем временем еще десяток ЛЧ возьмёт.
БАРСА до 91 года была в забытье, а Ливерпуль к тому моменту уже был 4 кратным победителем кч.
Karkaz
Karkaz
   325 / 797
03 октября в 18:24
Хван это еще один Сон растёт
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   189 / 797
03 октября в 16:01
Как раз таки в сборной вся защита держится на Ван Дейке, а вот его партнёр, распиаренный Де Лигт-мастер себезабиванию косячит в каждом матче. Это тот же Ловрен, только голландский))
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил заDOOMчивый
   375 / 797
03 октября в 15:37
безусловно, Барса Великий Клуб, с великим счётом проигрывает в Плейоффе, от Интера дома с трудом отскочили,который в Милане едва ли не проиграл Славии. Зальцбург мог оказаться и Баварией на Кампоте. Ну и ещё, этот распиаренный дворовой Ливерпуль с 2005 года 4 раза участвовал в Финале ЛЧ и дважды её брал и 1 раз финал ЛЕ, а непревзойдённая Барса в это время из группы с трудом выходила. Привет там передайте Коуту,хороший малый 140 лямов Ливерпулю дал,а покупали у Интера где то за 10. Теперь парень по арендам мотается,точнее не парень, а 140 лямов. Ливерпуль действительно Выскочка, сколько раз в финалы выскакивал,в отличии от каталонской НЕ выскочки,где полуфинал - это программа сверхмаксимум. В этом сезоне,с такой игрой пойдёте покорять ЛЕ.
Статистика Ливерпуля в Еврокубках
1. ЛЧ 2005/2006 на стадии 1/8 Ливер вылетает от Бенфики 3:0
2. ЛЧ 2006/2007 на стадии финал Ливер вылетает от Милана 1:2 (те отомстили)
3. ЛЧ 2007/2008 на стадии полуфинал Ливер вылетает от Челси 3:4
4. ЛЧ 2008/2009 на стадии 1/4 Ливер вылетает от Челси 5:7
5. ЛЕ 2009/2010 на стадии полуфинал Ливер вылетает от Атлетико 2:2
6. ЛЕ 2010/2011 на стадии 1/8 Ливер вылетает от Браги 1:0
7. 2011/2012 Ливерпуля в еврокубках нет =)
8. ЛЕ 2012/2013 на стадии 1/16 Ливер вылетает от Зенита 2:2
9. 2013/2014 Ливерпуля в еврокубках нет =)
10. ЛЕ 2014/2015 на стадии 1/16 Ливер вылетает от Бешикташа 4:5
11. ЛЕ 2015/2016 на стадии финала Ливер вылетает от Севильи 1:3
12. 2016/2017 Ливера нет в еврокубках =)
13. ЛЧ 2017/2018 на стадии финала Ливер вылетает от Реала 1:3
14. ЛЧ 2018/2019 на стадии финала Ливер наконец ПОБЕЖДАЕТ

14 лет, из них 6 лет в ЛЧ, 5 лет в ЛЕ поскольку не выходили даже из группы ЛЧ (такое Барсе не снилось), 3 года никаких еврокубков (сели на дно), победа ВО ВСЕХ ГОДАХ всего ОДНА!!!

Статистика Барселоны в еврокубках
1. ЛЧ 2005/2006 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ Арсенал 2:1
2. ЛЧ 2006/2007 на стадии 1/8 Барса проигрывает Ливеру 2:2
3. ЛЧ 2007/2008 на стадии полуфинала Барса проигрывает МЮ 0:1
4. ЛЧ 2008/2009 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ МЮ 2:0
5. ЛЧ 2009/2010 на стадии полуфинала Барса проигрывает Интеру 2:3
6. ЛЧ 2010/2011 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ МЮ 3:1
7. ЛЧ 2011/2012 на стадии полуфинала Барса проигрывает Челси 2:3
8. ЛЧ 2012/2013 на стадии полуфинала Барса проигрывает Баварии 0:7
9. ЛЧ 2013/2014 на стадии 1/4 Барса проигрывает Атлетико 1:2
10. ЛЧ 2014/2015 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ Юве 3:1
11. ЛЧ 2015/2016 на стадии 1/4 Барса проигрывает Атлетико 2:3
12. ЛЧ 2016/2017 на стадии 1/4 Барса проигрывает Юве 0:3
13. ЛЧ 2017/2018 на стадии 1/4 Барса проигрывает Роме 4:4
14. ЛЧ 2018/2019 на стадии полуфинала Барса проигрывает Ливеру 3:4

14 лет, из них все проведены в ЛЧ, 4 ПОБЕДЫ, 2 ТРЕБЛОМ!!! Все проигрышы в основном финалистам и победителям. Не говоря о том, что сколько дублей делала Барселона в испанском чемпионате, где за эти года Реал который 3 раза брал ЛЧ выигрывал Ла Лигу за все 14 лет всего 3-4 раза, с "несравненным" Роналду. Попробуйте с доминирующим Реалом посоревноваться во внутреннем чемпионате. ЛЕ это как раз удел Ливерпуля, где даже там вы умудряетесь проигрывать нашим испанским середнякам. Где бы вы были еслиб не пришел Клопп, не было бы вас видно еще лет 15 в ЛЧ =D
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Еdgаr Dаvids
   134 / 797
03 октября в 14:27
Ливерпуль выскочка, стрельнул и снова уйдет в забытье на лет 30, а Барселона тем временем еще десяток ЛЧ возьмёт.
безусловно, Барса Великий Клуб, с великим счётом проигрывает в Плейоффе, от Интера дома с трудом отскочили,который в Милане едва ли не проиграл Славии. Зальцбург мог оказаться и Баварией на Кампоте. Ну и ещё, этот распиаренный дворовой Ливерпуль с 2005 года 4 раза участвовал в Финале ЛЧ и дважды её брал и 1 раз финал ЛЕ, а непревзойдённая Барса в это время из группы с трудом выходила. Привет там передайте Коуту,хороший малый 140 лямов Ливерпулю дал,а покупали у Интера где то за 10. Теперь парень по арендам мотается,точнее не парень, а 140 лямов.
Ливерпуль действительно Выскочка, сколько раз в финалы выскакивал,в отличии от каталонской НЕ выскочки,где полуфинал - это программа сверхмаксимум. В этом сезоне,с такой игрой пойдёте покорять ЛЕ.
Еdgаr Dаvids
Еdgаr Dаvids
03 октября в 12:51
Ливерпуль выскочка, стрельнул и снова уйдет в забытье на лет 30, а Барселона тем временем еще десяток ЛЧ возьмёт.
beefs
beefs
   225 / 797
03 октября в 12:14
Это нормально..
Знатог
Знатог
   144 / 797
03 октября в 11:22
Семь шайб, это нормально.
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
03 октября в 10:59
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил RedRedTeam
       375 / 797
    03 октября в 10:21
    Когда надо Ван Дейк коня на скаку остановить даже гномиков одним пальцем остановит, он дал им поиграть. Согласись чем БавТот 7:2 вчерашная ЛивЗалц 4:3 интереснее была.
    Неее, мне немецкие взрослые фильмы больше нравятся, где наказывает только один, а не английские ты мне я тебе =D
    RedRedTeam
    RedRedTeam ответил Funny_Smailik
       646 / 797
    03 октября в 10:02
    Где хваленый Ван Дейк, дыра в защите ептить?! ТРИ гола всосали от какого то немца. Воздыхатели еще хотели ему лучшего игрока присудить =) П.С. при таких голах лысый х тоже бы не помог =D
    Когда надо Ван Дейк коня на скаку остановить даже гномиков одним пальцем остановит, он дал им поиграть. Согласись чем БавТот 7:2 вчерашная ЛивЗалц 4:3 интереснее была.
    RedRedTeam
    RedRedTeam
       646 / 797
    03 октября в 09:58
      DXTK
      DXTK
         142 / 797
      03 октября в 09:15
      молодец ливер сами сыграли сопернику позволили, ну и счет свой любимый 4:3 сделали, для зрителей сыграли и те и другие.
      Audi R8
      Audi R8 ответил allemz
      03 октября в 09:10
      А Халанд неплох, "белая" версия Лукаки. Кстати, его батя играл в МС и именно его дуболом Рой Кин чуть не убил в 2001, после чего пришлось завершить карьеру. https://www.youtube.com/watch?v=_7ktoJD8nUk
      что же ты за предысторию-то молчишь?) дуболом Кин не за просто так ему тогда въехал
      dok66
      dok66
         293 / 797
      03 октября в 09:03
      После 3-0 расслабились и чуть не поплатились . Хорошо Салах выручил
      barcamilan
      barcamilan
         576 / 797
      03 октября в 08:31
      чуть не опозорились, ну у зальцбурга атака фантастическая
      Hoyar
      Hoyar ответил заDOOMчивый
         781 / 797
      03 октября в 08:29
      По большому счёту у нас нет двух составов, в прошлом году те же проблемы были, не можем играть по 3 раза в неделю, футбол Клоппа очень энергозатратный, если на стол положили кубки АПЛ и ЛЧ в этом году, я бы взял первый не думая, но Клопп мне кажется другого мнения, а то бы дал бы кому то из троицы отдохнуть в ЛЧ.
      Знатог
      Знатог
         144 / 797
      03 октября в 08:22
      Вот где Быки, а у нас тёлки.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
         134 / 797
      03 октября в 08:21
      Почему так произошло? ответ в принципе довольно примитивный - АПЛ. конечно побеждая 3-0 и держа нити игры в своих руках,в коре мозга импульсами высвечивается ЛЕСТЕР,поэтому ребята решили слегка поберечь силы. Но вот невынужденная ошибка Хенды (старого и "доброго") привела к обрезке и развороту аттаки. Безусловно это была не то,что бы роковая ошибка, в отличии от игры кошки-мышки Адриана, но приведшая к голу. Вывод следующий,что Ливерпулю и Наполи будут не легкие игры с Зальцбургом,в частности на выезде. у неаполитанцев тем более Спаринг и первая встреча выездная. Ливерпулю необходимо побеждать дважды ГЕНК,потому что в Австрии могут проиграть,даже если будут играть на максимуме. Быки очень хороши.в частнеости с реализацией и это их козырь.
      Hoyar
      Hoyar
         781 / 797
      03 октября в 08:21
      Ред Булл классная команда, это было видно и с прошлого сезона, жалко всех игроков раскупят в следующем году, так бы навела шороху через несколько лет. А Ливерпуль после 3:0, решил отдохнуть, в ЛЧ, АПЛ такое врядли пройдёт.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
         134 / 797
      03 октября в 08:13
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           16 / 797
        03 октября в 07:59
        Рэд булл окрыляет!
        Крепенько они потрепали нервы прошлогоднему победителю!
        Mangur
        Mangur
           558 / 797
        03 октября в 07:45
        Без комментариев 3
        Funny_Smailik
        Funny_Smailik
           375 / 797
        03 октября в 06:03
        Где хваленый Ван Дейк, дыра в защите ептить?! ТРИ гола всосали от какого то немца. Воздыхатели еще хотели ему лучшего игрока присудить =)

        П.С. при таких голах лысый х тоже бы не помог =D
        anfield1984
        anfield1984 ответил Y.N.W.A.
        03 октября в 05:39
        No Matip, no party.
        Тоттенхэм Хотспур
        Тоттенхэм Хотспур
        03 октября в 05:11
        Знатный отскок ливера!
        112910415
        112910415
           48 / 797
        03 октября в 05:02
        Зальцбург хорош и перспективен !
        ОПС
        ОПС
           294 / 797
        03 октября в 04:21
        Голы украшают футбол. Браво командам!
        Санчо Панса
        Санчо Панса
           95 / 797
        03 октября в 03:06
        Крайне интересным вышел этот матч! Многие то полагали, что у Зальцбурга не будет шансов, но австрийский чемпион смотрелся очень даже убедительно. Еще бы, три гола на Энфилд Роуд! Даже так и не вспомнишь кто столько забивал Ливерпулю в ЛЧ на их поле) С очень непростой победой, красные!
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