«Ливерпуль» одолел «Зальцбург» в голевой перестрелке

«Ливерпуль» одолел «Зальцбург» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Мерсисайдцы» (3 очка) занимают третье место в группе, «быки» (3 балла) - вторые.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Ред Булл Зальцбург» 4:3 (3:1)
Голы: Мане 9, Робертсон 25, Салах 36, Салах 69 - Хван 39, Минамино 56, Халанд 60
«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 62), Фабиньо, Вейналдум (Ориги 64), Салах (Кейта 90+1), Роберто Фирмино, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Минамино, Мвепу, Юнузович (Ашимеру 78), Собослои (Окугава 71), Дака (Халанд 57), Хван
Главный тренер: Марш Джесс.
Предупреждения: Фабиньо 86
В первом туре «Ливерпуль» уступил «Наполи».
1. ЛЧ 2005/2006 на стадии 1/8 Ливер вылетает от Бенфики 3:0
2. ЛЧ 2006/2007 на стадии финал Ливер вылетает от Милана 1:2 (те отомстили)
3. ЛЧ 2007/2008 на стадии полуфинал Ливер вылетает от Челси 3:4
4. ЛЧ 2008/2009 на стадии 1/4 Ливер вылетает от Челси 5:7
5. ЛЕ 2009/2010 на стадии полуфинал Ливер вылетает от Атлетико 2:2
6. ЛЕ 2010/2011 на стадии 1/8 Ливер вылетает от Браги 1:0
7. 2011/2012 Ливерпуля в еврокубках нет =)
8. ЛЕ 2012/2013 на стадии 1/16 Ливер вылетает от Зенита 2:2
9. 2013/2014 Ливерпуля в еврокубках нет =)
10. ЛЕ 2014/2015 на стадии 1/16 Ливер вылетает от Бешикташа 4:5
11. ЛЕ 2015/2016 на стадии финала Ливер вылетает от Севильи 1:3
12. 2016/2017 Ливера нет в еврокубках =)
13. ЛЧ 2017/2018 на стадии финала Ливер вылетает от Реала 1:3
14. ЛЧ 2018/2019 на стадии финала Ливер наконец ПОБЕЖДАЕТ
14 лет, из них 6 лет в ЛЧ, 5 лет в ЛЕ поскольку не выходили даже из группы ЛЧ (такое Барсе не снилось), 3 года никаких еврокубков (сели на дно), победа ВО ВСЕХ ГОДАХ всего ОДНА!!!
Статистика Барселоны в еврокубках
1. ЛЧ 2005/2006 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ Арсенал 2:1
2. ЛЧ 2006/2007 на стадии 1/8 Барса проигрывает Ливеру 2:2
3. ЛЧ 2007/2008 на стадии полуфинала Барса проигрывает МЮ 0:1
4. ЛЧ 2008/2009 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ МЮ 2:0
5. ЛЧ 2009/2010 на стадии полуфинала Барса проигрывает Интеру 2:3
6. ЛЧ 2010/2011 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ МЮ 3:1
7. ЛЧ 2011/2012 на стадии полуфинала Барса проигрывает Челси 2:3
8. ЛЧ 2012/2013 на стадии полуфинала Барса проигрывает Баварии 0:7
9. ЛЧ 2013/2014 на стадии 1/4 Барса проигрывает Атлетико 1:2
10. ЛЧ 2014/2015 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ Юве 3:1
11. ЛЧ 2015/2016 на стадии 1/4 Барса проигрывает Атлетико 2:3
12. ЛЧ 2016/2017 на стадии 1/4 Барса проигрывает Юве 0:3
13. ЛЧ 2017/2018 на стадии 1/4 Барса проигрывает Роме 4:4
14. ЛЧ 2018/2019 на стадии полуфинала Барса проигрывает Ливеру 3:4
14 лет, из них все проведены в ЛЧ, 4 ПОБЕДЫ, 2 ТРЕБЛОМ!!! Все проигрышы в основном финалистам и победителям. Не говоря о том, что сколько дублей делала Барселона в испанском чемпионате, где за эти года Реал который 3 раза брал ЛЧ выигрывал Ла Лигу за все 14 лет всего 3-4 раза, с "несравненным" Роналду. Попробуйте с доминирующим Реалом посоревноваться во внутреннем чемпионате. ЛЕ это как раз удел Ливерпуля, где даже там вы умудряетесь проигрывать нашим испанским середнякам. Где бы вы были еслиб не пришел Клопп, не было бы вас видно еще лет 15 в ЛЧ =D
1. ЛЧ 2005/2006 на стадии 1/8 Ливер вылетает от Бенфики 3:0
2. ЛЧ 2006/2007 на стадии финал Ливер вылетает от Милана 1:2 (те отомстили)
3. ЛЧ 2007/2008 на стадии полуфинал Ливер вылетает от Челси 3:4
4. ЛЧ 2008/2009 на стадии 1/4 Ливер вылетает от Челси 5:7
5. ЛЕ 2009/2010 на стадии полуфинал Ливер вылетает от Атлетико 2:2
6. ЛЕ 2010/2011 на стадии 1/8 Ливер вылетает от Браги 1:0
7. 2011/2012 Ливерпуля в еврокубках нет =)
8. ЛЕ 2012/2013 на стадии 1/16 Ливер вылетает от Зенита 2:2
9. 2013/2014 Ливерпуля в еврокубках нет =)
10. ЛЕ 2014/2015 на стадии 1/16 Ливер вылетает от Бешикташа 4:5
11. ЛЕ 2015/2016 на стадии финала Ливер вылетает от Севильи 1:3
12. 2016/2017 Ливера нет в еврокубках =)
13. ЛЧ 2017/2018 на стадии финала Ливер вылетает от Реала 1:3
14. ЛЧ 2018/2019 на стадии финала Ливер наконец ПОБЕЖДАЕТ
14 лет, из них 6 лет в ЛЧ, 5 лет в ЛЕ поскольку не выходили даже из группы ЛЧ (такое Барсе не снилось), 3 года никаких еврокубков (сели на дно), победа ВО ВСЕХ ГОДАХ всего ОДНА!!!
Статистика Барселоны в еврокубках
1. ЛЧ 2005/2006 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ Арсенал 2:1
2. ЛЧ 2006/2007 на стадии 1/8 Барса проигрывает Ливеру 2:2
3. ЛЧ 2007/2008 на стадии полуфинала Барса проигрывает МЮ 0:1
4. ЛЧ 2008/2009 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ МЮ 2:0
5. ЛЧ 2009/2010 на стадии полуфинала Барса проигрывает Интеру 2:3
6. ЛЧ 2010/2011 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ МЮ 3:1
7. ЛЧ 2011/2012 на стадии полуфинала Барса проигрывает Челси 2:3
8. ЛЧ 2012/2013 на стадии полуфинала Барса проигрывает Баварии 0:7
9. ЛЧ 2013/2014 на стадии 1/4 Барса проигрывает Атлетико 1:2
10. ЛЧ 2014/2015 на стадии финала Барса ПОБЕЖДАЕТ Юве 3:1
11. ЛЧ 2015/2016 на стадии 1/4 Барса проигрывает Атлетико 2:3
12. ЛЧ 2016/2017 на стадии 1/4 Барса проигрывает Юве 0:3
13. ЛЧ 2017/2018 на стадии 1/4 Барса проигрывает Роме 4:4
14. ЛЧ 2018/2019 на стадии полуфинала Барса проигрывает Ливеру 3:4
14 лет, из них все проведены в ЛЧ, 4 ПОБЕДЫ, 2 ТРЕБЛОМ!!! Все проигрышы в основном финалистам и победителям. Не говоря о том, что сколько дублей делала Барселона в испанском чемпионате, где за эти года Реал который 3 раза брал ЛЧ выигрывал Ла Лигу за все 14 лет всего 3-4 раза, с "несравненным" Роналду. Попробуйте с доминирующим Реалом посоревноваться во внутреннем чемпионате. ЛЕ это как раз удел Ливерпуля, где даже там вы умудряетесь проигрывать нашим испанским середнякам. Где бы вы были еслиб не пришел Клопп, не было бы вас видно еще лет 15 в ЛЧ =D
Ливерпуль действительно Выскочка, сколько раз в финалы выскакивал,в отличии от каталонской НЕ выскочки,где полуфинал - это программа сверхмаксимум. В этом сезоне,с такой игрой пойдёте покорять ЛЕ.
Ливерпуль действительно Выскочка, сколько раз в финалы выскакивал,в отличии от каталонской НЕ выскочки,где полуфинал - это программа сверхмаксимум. В этом сезоне,с такой игрой пойдёте покорять ЛЕ.
бедный Князь, вначале Ливерпуль поверг его в Шок,затем,тот же Ливерпуль ввёл его в оргазм и в концовке тот же Ливерпуль,добавил ложку дёгтя в бочку мёда.
Такого стресса Князь не испытывал с самого рождения,даже триумф в Мадриде и предательский свисток Оливера.неспособны были ввести в депрессию,как победный гол МоСала.
SUPER сказано. Кто то тебя забанил. БОЛЬШОЙ ЛАЙК тебе.
бедный Князь, вначале Ливерпуль поверг его в Шок,затем,тот же Ливерпуль ввёл его в оргазм и в концовке тот же Ливерпуль,добавил ложку дёгтя в бочку мёда.
Такого стресса Князь не испытывал с самого рождения,даже триумф в Мадриде и предательский свисток Оливера.неспособны были ввести в депрессию,как победный гол МоСала.
SUPER сказано. Кто то тебя забанил. БОЛЬШОЙ ЛАЙК тебе.
Такого стресса Князь не испытывал с самого рождения,даже триумф в Мадриде и предательский свисток Оливера.неспособны были ввести в депрессию,как победный гол МоСала.
Такого стресса Князь не испытывал с самого рождения,даже триумф в Мадриде и предательский свисток Оливера.неспособны были ввести в депрессию,как победный гол МоСала.
Крепенько они потрепали нервы прошлогоднему победителю!
Крепенько они потрепали нервы прошлогоднему победителю!
П.С. при таких голах лысый х тоже бы не помог =D
П.С. при таких голах лысый х тоже бы не помог =D