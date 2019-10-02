Дубль Хакими помог «Боруссии» одержать победу в непростой игре со «Славией»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в гостевой встрече 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Славией». Немецкий клуб (4 очка) занимает первое место в группе, чешский (1 балл) - последний.
Прага, стадион Синобо Стэдиум
«Славия» - «Боруссия» 0:2 (0:1)
Голы: Хакими 35, Хакими 89
«Славия»: Коларж, Коуфал, Кудела, Говорка, Борил, Шевчик, Соучек, Масопуст (Зелены 76), Станчу (Шкода 83), Олайинка, Тецл (ван Бурен 59)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дилейни, Витсель, Санчо (Азар 74), Брандт (Гетце 90+3), Хакими (Загаду 90), Ройс
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Пищек 22, Шевчик 45, Говорка 50
В предыдущей игре ЛЧ дортмундский клуб сыграл вничью с «Барселоной».
Хакими может стать отличной заменой для крайних защитников Реала, которые стареют уже!
Хакими может стать отличной заменой для крайних защитников Реала, которые стареют уже!
По хорошему, Славия могла бы и ничью вырвать, мяч она у нас забрала, и сделать мы с этим бОльшую часть времени ничего не могли (или не хотели?). Спасибо Бюрки и её форвардам, запоровшим два выхода один на один, иначе и сегодня облажались бы.
Ашраф - лучший игрок матча. Кроме него и выделить некого из наших полевых. Санчо и Брандт (несмотря на два ГП) сыграли очень слабо, англичанин вообще игру провалил.
В общем, пока никаких улучшений в игре не видно от слова "совсем". Три очка не пахнут, но с такой игрой рассчитывать вообще не на что. Ждём матчи БЛ и Интер.
По хорошему, Славия могла бы и ничью вырвать, мяч она у нас забрала, и сделать мы с этим бОльшую часть времени ничего не могли (или не хотели?). Спасибо Бюрки и её форвардам, запоровшим два выхода один на один, иначе и сегодня облажались бы.
Ашраф - лучший игрок матча. Кроме него и выделить некого из наших полевых. Санчо и Брандт (несмотря на два ГП) сыграли очень слабо, англичанин вообще игру провалил.
В общем, пока никаких улучшений в игре не видно от слова "совсем". Три очка не пахнут, но с такой игрой рассчитывать вообще не на что. Ждём матчи БЛ и Интер.
Дортмунд вполне заслуженно победил.
Дортмунд вполне заслуженно победил.