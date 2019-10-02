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Дубль Хакими помог «Боруссии» одержать победу в непростой игре со «Славией»

02 октября 2019, 21:48
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)0 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в гостевой встрече 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Славией». Немецкий клуб (4 очка) занимает первое место в группе, чешский (1 балл) - последний.

Прага, стадион Синобо Стэдиум

«Славия» - «Боруссия» 0:2 (0:1)
Голы: Хакими 35, Хакими 89

«Славия»: Коларж, Коуфал, Кудела, Говорка, Борил, Шевчик, Соучек, Масопуст (Зелены 76), Станчу (Шкода 83), Олайинка, Тецл (ван Бурен 59)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дилейни, Витсель, Санчо (Азар 74), Брандт (Гетце 90+3), Хакими (Загаду 90), Ройс
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Пищек 22, Шевчик 45, Говорка 50

В предыдущей игре ЛЧ дортмундский клуб сыграл вничью с «Барселоной».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
03 октября в 11:54
С победой .
95-shishani-95
95-shishani-95
   228 / 797
03 октября в 00:43
Безусловно, заслуживает, чтоб Реал вернул его!!!
Хакими может стать отличной заменой для крайних защитников Реала, которые стареют уже!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил cevin cigan
   39 / 797
03 октября в 00:18
А нам вообще,кто ни будь нужен? Все наши ребята хреначат за кого угодно,только не за Реал!!!! Да ну их на ...хрен................
Играл бы за Реал ,мы наверняка бы сказали араб-дружбан Зидана!
drug01
drug01
   46 / 797
02 октября в 23:59
Главное три очка! Так продолжать....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Стеллс
   12 / 797
02 октября в 23:08
Игра была наравне,пропустили 2 контратаки и вторую благодаря судье,был толчок.Класс конечно несопоставим,но Славия пытается.
Им бы суеты в атаке поменьше, а так нормально смотрелись.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
02 октября в 22:55
Дортмунд на выезде расправился со Славией,а Великий Интер - дома отскочил.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил Ruslan3132
   346 / 797
02 октября в 22:40
В след.году Хакими должен навязать борьбу за место в основе Дани )
придёт и будет учиться навешивать)))
cevin cigan
cevin cigan ответил Ruslan3132
   18 / 797
02 октября в 22:26
В след.году Хакими должен навязать борьбу за место в основе Дани )
А нам вообще,кто ни будь нужен? Все наши ребята хреначат за кого угодно,только не за Реал!!!! Да ну их на ...хрен................
Ruslan3132
Ruslan3132
   174 / 797
02 октября в 22:16
В след.году Хакими должен навязать борьбу за место в основе Дани )
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   164 / 797
02 октября в 22:00
Игра опять никакая. Огромный брак, полная импотенция в позиционной атаке, плохой выход из под прессинга и тонна загубленных потенциально опасных атак. Во втором тайме где-то раза три или четыре запороли контратаки банально из-за деревянной обработки мяча (Санчо, Брандт и Азар), в том числе и два чистых выхода один на один.

По хорошему, Славия могла бы и ничью вырвать, мяч она у нас забрала, и сделать мы с этим бОльшую часть времени ничего не могли (или не хотели?). Спасибо Бюрки и её форвардам, запоровшим два выхода один на один, иначе и сегодня облажались бы.

Ашраф - лучший игрок матча. Кроме него и выделить некого из наших полевых. Санчо и Брандт (несмотря на два ГП) сыграли очень слабо, англичанин вообще игру провалил.

В общем, пока никаких улучшений в игре не видно от слова "совсем". Три очка не пахнут, но с такой игрой рассчитывать вообще не на что. Ждём матчи БЛ и Интер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 21:58
Чехи еще попьют крови, им терять нечего...
Стеллс
Стеллс ответил Leha-ha50
   210 / 797
02 октября в 21:57
Славия смотрелась хорошо, но мастерство у немцев все же повыше оказалось. Дортмунд вполне заслуженно победил.
Игра была наравне,пропустили 2 контратаки и вторую благодаря судье,был толчок.Класс конечно несопоставим,но Славия пытается.
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
02 октября в 21:57
А 8ики из Милана на это не способны.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
02 октября в 21:51
Славия смотрелась хорошо, но мастерство у немцев все же повыше оказалось.
Дортмунд вполне заслуженно победил.
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