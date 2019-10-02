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«Генк» и «Наполи» сыграли вничью

02 октября 2019, 21:49
ГенкЛоготип футбольный клуб Генк0 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» не смог обыграть «Генк» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Итальянский клуб (4 очка) занимает первое место в группе, бельгийская команда (1 балл) расположилась на 3 месте.

Генк, стадион Люминус Арена

«Генк» - «Наполи» 0:0

«Генк»: Куке, Мехле, Куэста Фигероа, Лукуми Бонила, Уронен, Берге, Грошовски, Ито, Хаджи (Хейнен 90+2), Бонгонда (Пайнтсил 89), Саматта
Главный тренер: Массу Фелис.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Малькуи 33), Кальехон , Аллан, Элмас (Мертенс 58), Руис, Лосано, Милик (Льоренте 72)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Ито 50, Милик 65, Руис 78

В другом матче игрового дня дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Славию».

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   249 / 797
03 октября в 07:41
Генк приподнес сюрпрайс
beefs
beefs
   225 / 797
03 октября в 05:21
Вот тебе и Генк...
lobsterdam
lobsterdam
   301 / 797
03 октября в 00:23
а генки шустрые ребята. В Европах подрастают задиристые юноши из Брюгге (с Реалом), Генк (с Наполи) и Зальцбурга (чуть не укокошили лфк). Клоп чуть зубы не съел свои.
juvenale
juvenale
   13 / 797
03 октября в 00:07
ххаа глянул обзор))милик это вообще что
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   478 / 797
02 октября в 23:52
Молодцы бельгийцы- сначала с Реалом вничью сгоняли, потом с Наполи(шутка).
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
02 октября в 23:01
мда ставочка неплохая была
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 22:59
Уныло как то без голов...
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
02 октября в 22:13
Наполи по ходу в кризисе..
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответил Nickolai S
   525 / 797
02 октября в 22:09
Пускай в сериале пешеходят с СПАЛом,а в ЛЧ выжимают.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   525 / 797
02 октября в 22:08
Эти брюгге генки такие непробиваемые? должны были в газон укатать.
Nickolai S
Nickolai S
   666 / 797
02 октября в 21:59
Алё, не могу понять, какую игру ставит Анчелотти? Последние три матча ответа не дают. Пешеходы, передерживают мяч люто. Который матч подряд в конце скатываются в тупые забросы. Милик уё....ное дерево, я есть Грут. Общее впечатление - 1 из 5. Вяло.
coolapre
coolapre
02 октября в 21:58
    da da da
    da da da
       284 / 797
    02 октября в 21:57
    Анчи физрук давно об это говорю,Клоппа обыграл но его и Црвена обыгрывала,позор Физручотти.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       70 / 797
    02 октября в 21:55
    и как они смогли у Ливерпуля выиграть,с таким нулевым нападением. Доиграются,что в ЛЕ попадут или вообще никуда. Ладно, ваш враг Юве покажет как надо расправляться с аутсайдерами,через три недели увидите во-очию.
    ну а на викэнд.наши братья младшие покажут,кто в Турине помощник Хозяина.
    773sergeytank
    773sergeytank
       36 / 797
    02 октября в 21:51
    Генк оказал достойное сопротивление в отличии от ливерпульки.
    juvenale
    juvenale
       13 / 797
    02 октября в 21:50
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         7 / 797
      02 октября в 21:50
      1X зашел легче легкого, "Наполи" переоценили по неудачному матчу "Ливерпуля", в Серии А оно ниочем, и тут главный претендент на 3-е место.
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