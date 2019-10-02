«Генк» и «Наполи» сыграли вничью

«Наполи» не смог обыграть «Генк» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Итальянский клуб (4 очка) занимает первое место в группе, бельгийская команда (1 балл) расположилась на 3 месте.
Генк, стадион Люминус Арена
«Генк» - «Наполи» 0:0
«Генк»: Куке, Мехле, Куэста Фигероа, Лукуми Бонила, Уронен, Берге, Грошовски, Ито, Хаджи (Хейнен 90+2), Бонгонда (Пайнтсил 89), Саматта
Главный тренер: Массу Фелис.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Малькуи 33), Кальехон , Аллан, Элмас (Мертенс 58), Руис, Лосано, Милик (Льоренте 72)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Ито 50, Милик 65, Руис 78
В другом матче игрового дня дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Славию».
ну а на викэнд.наши братья младшие покажут,кто в Турине помощник Хозяина.
ну а на викэнд.наши братья младшие покажут,кто в Турине помощник Хозяина.