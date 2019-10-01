«Бавария» отгрузила семь голов «Тоттенхэму». Гнабри сделал покер

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Тоттенхэм».
Лондон, «Тоттенхэм Стэдиум»
«Тоттенхэм» - «Бавария» 2:7 (1:2)
Голы: Сон 12, Кейн 61 (пенальти) - Киммих 15, Левандовски 45, Гнабри 53, Гнабри 55, Гнабри 83, Левандовски 87, Гнабри 88
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Н'Домбеле (Эриксен 64), Уинкс (Ламела 81), Сиссоко, Алли (Моура 71), Кейн, Сон
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг (Мартинес 72), Алаба (Алькантара 46), Киммих, Толиссо, Коман (Перишич 71), Коутиньо, Гнабри, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Гнабри 25, Н'Домбеле 42, Кейн 46
Судья: Клеман Тюрпен (Франция).
В параллельном матче «Манчестер Сити» одолел загребское «Динамо».
А 1-18 это разве не не рекорд ?
А 1-18 это разве не не рекорд ?
Там тоже так играют.
Там тоже так играют.
самые первые,особенно гол Левана издалека в ближний угол,
от Гнабри мог выручить, не выручил в одном из голов,
плюс футболисты Тоттена на своей же половине поля
просто дарили по детски мяч группе атаки Баварии.
А Бавария наказывала соперника за эти проколы .
Не показав при этом ничего супер, но по максимуму
использовав ошибки соперника, плюс хорошие рывки в атаке.
самые первые,особенно гол Левана издалека в ближний угол,
от Гнабри мог выручить, не выручил в одном из голов,
плюс футболисты Тоттена на своей же половине поля
просто дарили по детски мяч группе атаки Баварии.
А Бавария наказывала соперника за эти проколы .
Не показав при этом ничего супер, но по максимуму
использовав ошибки соперника, плюс хорошие рывки в атаке.
Методы Клоппа некоторые ему близки. Тоже да .
Но игру он строит отталкиваясь от своих идей .
Методы Клоппа некоторые ему близки. Тоже да .
Но игру он строит отталкиваясь от своих идей .