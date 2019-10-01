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«Бавария» отгрузила семь голов «Тоттенхэму». Гнабри сделал покер

01 октября 2019, 23:57
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 7Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Тоттенхэм».

Лондон, «Тоттенхэм Стэдиум»

«Тоттенхэм» - «Бавария» 2:7 (1:2)
Голы: Сон 12, Кейн 61 (пенальти) - Киммих 15, Левандовски 45, Гнабри 53, Гнабри 55, Гнабри 83, Левандовски 87, Гнабри 88

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Н'Домбеле (Эриксен 64), Уинкс (Ламела 81), Сиссоко, Алли (Моура 71), Кейн, Сон
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг (Мартинес 72), Алаба (Алькантара 46), Киммих, Толиссо, Коман (Перишич 71), Коутиньо, Гнабри, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Гнабри 25, Н'Домбеле 42, Кейн 46

Судья: Клеман Тюрпен (Франция).

В параллельном матче «Манчестер Сити» одолел загребское «Динамо».

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Karkaz
   646 / 797
02 октября в 21:31
Круто конечно, ничего не скажешь! Но Тотенхэм это совсем не тот клуб, по которому можно судить о том, на сколько сильно сыграла Бавария. С 1/4 когда уже пойдут МС, Ливерпуль, ПСЖ, Юве вот после этих клубов будет видна сила Баварии.
Бавария в полуфинале точно будет играть. Ну если Ливерпуль не встанет на пути.
Drossel
Drossel ответил FCSM всегда первый
02 октября в 20:55
Ага. Вы уже порвали локомотив:)
локо молодцом! в отличии от спама. так что не надейтесь сегодня увидеть поражение русского ЧЕМПИОНА!
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил Drossel
   331 / 797
02 октября в 20:30
Ага. Вы уже порвали локомотив:)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 18:54
    dok66
    dok66
       293 / 797
    02 октября в 18:49
    Не день Тоттена , бывает ...
    pomor45
    pomor45
       219 / 797
    02 октября в 18:29
    Сразу вспоминается про старуху и проруху.
    Karkaz
    Karkaz
       325 / 797
    02 октября в 17:07
    Круто конечно, ничего не скажешь! Но Тотенхэм это совсем не тот клуб, по которому можно судить о том, на сколько сильно сыграла Бавария. С 1/4 когда уже пойдут МС, Ливерпуль, ПСЖ, Юве вот после этих клубов будет видна сила Баварии.
    Drossel
    Drossel
    02 октября в 17:04
    да это просто праздник что куры отхватили ещё и гнабри четыре, Арсенальская школа!
    Drossel
    Drossel ответил FCSM всегда первый
    02 октября в 16:59
    Сегодня инародные столько пропустят от бенфики
    спартачам только во сне мечтать об этом, а Зенит сегодня порвёт португалов.
    barcamilan
    barcamilan
       576 / 797
    02 октября в 15:28
    ну как так можно, шпоры?
    andrey11692
    andrey11692
    02 октября в 14:42
    НЕХУНДАЙ погоняли мяч !!!!
    peleneym
    peleneym
       656 / 797
    02 октября в 13:28
    А можно их лишить зарплат и бонусов хотя бы на месяц? Всё-таки каждый потеряет200-300 тысяч фунтов.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       564 / 797
    02 октября в 13:14
    Жесть...
    Ros S
    Ros S ответил FCSM всегда первый
    02 октября в 12:44
    Думаю не больше, чем Спартак от Оренбурга
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый
       331 / 797
    02 октября в 12:43
    Сегодня инародные столько пропустят от бенфики
    ошалевший
    ошалевший ответил nikoladolgov
       347 / 797
    02 октября в 12:33
    Да уж... Пора Англии выступвть в РФПЛ. Там тоже так играют.
    да думаю сити тоже не испытает проблем с байером
    ошалевший
    ошалевший
       347 / 797
    02 октября в 12:29
    левейший пенальти,ну а как ещё,наде же кейну как то забивать,там роуз фолил,а они с варом пенку ставят,да ничего не решала,но тем не менее.Отличный бек для юве-бесплатник.Ну и комментатор просто убил в конце пролучшую лигу,никогда не любил этого нудного кривохарченко(любителя бундеслиги),он вообще в курсе что тоттенхэм до последнего тура боролся за путёвку,а бавария чемпион? да пусть бавария с сити побегает,там и пой
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответил viv
       83 / 797
    02 октября в 12:04
    И только спартак пропускает 0:7.....
    56. Не помнишь ничего!
    А 1-18 это разве не не рекорд ?
    viv
    viv
       56 / 797
    02 октября в 12:02
    И только спартак пропускает 0:7.....
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       83 / 797
    02 октября в 11:49
    Да уж... Пора Англии выступвть в РФПЛ.
    Там тоже так играют.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
       283 / 797
    02 октября в 11:28
    знатно
    Знатог
    Знатог
       144 / 797
    02 октября в 11:10
    Эй, тотенхемы! Лучше сыграть семь раз по 2:1, чем один раз 2:7.
    Знатог
    Знатог
       144 / 797
    02 октября в 11:08
    Не смотрел, но видимо мастер Льорис постарался?
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил заDOOMчивый
       10 / 797
    02 октября в 10:37
    я помню,как Кейн и его команда пели песни,что финала ЛЧ им мало,хотя ещё сезон не начался. Типа мы такие крутые перцы,что нам никто не почём. Мы ждём начало сезона,что бы просто всех разрывать в клочья. Надо быть скромнее и понимать,что играть однажды в финале ЛЧ - это случайность,а побеждать в ЛЧ (Ливерпуль, Реал, Барса) это закономерность. Наши выиграли финал, попрыгали и забыли,а вы всё ещё от него не отошли,напоминаете Барсу готовящуюся к угловому. Это поражение должно сказаться позитивно и вернуть вас в реальность,так что вы должники немцам. Льорис - чемпион мира,а пропустил 7 мячей и это не было пенальти и команда играла в полном составе. Самое интересное,что Бавария ничего сверхестественного не показала, Шпоры сами отдали инициативу,а потом и вообще стухли. Бельгийцы в защите отыграли отвратительно,вместо отбора мяча,решили пригласить на белый танец того же Гнабри,который был Гноби! В общем Тру Рэд поймал кураж,лишь бы это победа с ними не сыграла злую шутку. ШПОРЫ в этом сезоне какое то дно,даже до этого матча,команда которую подменили. Пенальти кстати был левым,ну если бы не такой счёт,могли бы и не поставить.Но видать эта несправедливость,ещё сильнее завела немцев,они кстати едва 8 не забили на последней секунде. Шпоры были деморализованы.
    Да, соглашусь. Правда все в синтзе : два гола на совети Льориса,
    самые первые,особенно гол Левана издалека в ближний угол,
    от Гнабри мог выручить, не выручил в одном из голов,
    плюс футболисты Тоттена на своей же половине поля
    просто дарили по детски мяч группе атаки Баварии.
    А Бавария наказывала соперника за эти проколы .
    Не показав при этом ничего супер, но по максимуму
    использовав ошибки соперника, плюс хорошие рывки в атаке.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил заDOOMчивый
       10 / 797
    02 октября в 10:32
    Вагнер это не только клон Клоппа,но и его дружбан.
    Вагнер- это дружбан Клоппа. Это да. Но не клон.
    Методы Клоппа некоторые ему близки. Тоже да .
    Но игру он строит отталкиваясь от своих идей .
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       16 / 797
    02 октября в 10:10
    Дело народных живет и процветает!
    Barcelona
    Barcelona
       204 / 797
    02 октября в 10:09
    Хоккейный счёт.
    alex074
    alex074
       322 / 797
    02 октября в 09:56
    Это поражение можно поставить в один ряд с 7:0 в матче Ливерпуль-Спартак. Очень тяжело проигрывать, а тем более пропускать по 7 мячей.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       639 / 797
    02 октября в 09:49
    даист фантастишь немецкие бюргеры отодрали лордов
    Т34
    Т34
       20 / 797
    02 октября в 09:48
    Немцы неожиданно уничтожили "шпоры".
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