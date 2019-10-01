«Црвена Звезда» одержала волевую победу над «Олимпиакосом»

«Црвена Звезда» обыграла «Олимпиакос» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Белград, «Райко Митич»
«Црвена Звезда» - «Олимпиакос» 3:1 (0:1)
Голы: Вулич 63, Милунович 87, Боаки 90 - Семеду 37
«Црвена Звезда»: Борян, Гобелжич, Милунович, Дегенек, Родич, Йованчич (Вулич 55), Каньяс (Петрович 73), Гарсия, Марин, ван Ла Парра (Боаки 61), Томане
Главный тренер: Милойевич Владан.
«Олимпиакос»: Жозе Са, Торосидис, Семеду, Мерия, Цимикас, Бухалакис, Камара (Эль-Араби 89), Масурас (Эльабделлауи 79), Бензья, Ловера (Кастело Поденсе 61), Герреро
Главный тренер: Мартинш Педру.
Предупреждения: Родич 26, ван Ла Парра 36, Бензья 42, Бензья 58, Боаки 80, Петрович 83, Торосидис 90+2, Марин 90+2, P. Мартинс 90+3
Удаление: Бензья 58
В параллельном матче группы B «Бавария» отправила семь мячей в ворота «Тоттенхэма».