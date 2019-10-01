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«Црвена Звезда» одержала волевую победу над «Олимпиакосом»

01 октября 2019, 23:59
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)3 : 1Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

«Црвена Звезда» обыграла «Олимпиакос» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Белград, «Райко Митич»

«Црвена Звезда» - «Олимпиакос» 3:1 (0:1)
Голы: Вулич 63, Милунович 87, Боаки 90 - Семеду 37

«Црвена Звезда»: Борян, Гобелжич, Милунович, Дегенек, Родич, Йованчич (Вулич 55), Каньяс (Петрович 73), Гарсия, Марин, ван Ла Парра (Боаки 61), Томане
Главный тренер: Милойевич Владан.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Торосидис, Семеду, Мерия, Цимикас, Бухалакис, Камара (Эль-Араби 89), Масурас (Эльабделлауи 79), Бензья, Ловера (Кастело Поденсе 61), Герреро
Главный тренер: Мартинш Педру.

Предупреждения: Родич 26, ван Ла Парра 36, Бензья 42, Бензья 58, Боаки 80, Петрович 83, Торосидис 90+2, Марин 90+2, P. Мартинс 90+3

Удаление: Бензья 58

В параллельном матче группы B «Бавария» отправила семь мячей в ворота «Тоттенхэма».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
   325 / 797
02 октября в 17:02
Аж 9 жёлтых!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 14:23
Звезда молодцы..
galem72
galem72
   66 / 797
02 октября в 09:47
Ред Стар на уровне.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   415 / 797
02 октября в 09:16
Мда уж... забыли добавить "в большинстве" одержала победу )
Mr_Tim
Mr_Tim
02 октября в 03:27
Молодцы Сербы, уверенно взяли 3 очка! Греки не легкий соперник.
MILLWALL LONDON
MILLWALL LONDON
02 октября в 03:23
Молодцы!
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
02 октября в 00:59
Ну так надо было отметить что в большинстве как то так
Nick Ch
Nick Ch
   344 / 797
02 октября в 00:18
Не то что Краснодар...бычки на бойне
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