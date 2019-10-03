ГлавнаяНовости

Президент «Ростова»: «Мамаев – это игрок уровня национальной сборной»

вчера, 14:20

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал подписание контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Мы хотели видеть более атакующий красивый футбол, обсуждали это ещё в прошлом году, но были причины, по которым мы играли в пять защитников. Чтобы менять схему, нужны качественные игроки под эту схему. Перед этим сезоном мы приняли решение играть в четыре защитника. Тренерский штаб предупредил, что может потребоваться время и это может сказаться на результатах. Мы осознанно пошли на это и сказали, что готовы ждать. Футбол должен приносить удовольствие. И мы хотим, чтобы наши болельщики наслаждались игрой «Ростова».

Я отчетливо знаю, какую команду и какой клуб я хочу видеть. Мы умышленно не называем цели на сезон и двигаемся шаг за шагом, от матча к матчу. Я хочу, чтобы «Ростов» был финансово стабильным клубом, который будет бороться за высокие места и регулярно выступать в еврокубках, независимо от того, кто будет президентом и акционером клуба.

Что касается Мамаева, то мы должны чётко знать, для чего нам нужен именно этот игрок, что он нам даёт. Подбор игроков – это вопрос не только психологической совместимости. Это принципиально важно для разработки тактических вариантов игры. Мы очень хорошо понимаем, для чего нам нужен Павел – это игрок уровня национальной сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Мы уверены, что он поможет нашей команде уже весной. Паша соскучился по футболу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Берг: «Мы могли сравнять счёт и даже выиграть у „Хетафе“»
Сегодня, 01:59 Комментарии0
Д. Уткин: «Силы на „Спартак“ остались. Каждый хочет победить»
Сегодня, 01:30 Комментарии2
Матвеев: «Наверное, люди хотят от нас большего, но...»
Сегодня, 00:41 Комментарии3
Бистрович: «Не успели забить важный гол, который бы погнал нас вперед»
Сегодня, 00:18 Комментарии0
Влашич: «Мы играли хорошо, но не выиграли»
Сегодня, 00:16 Комментарии6
Кириченко - о поражении ЦСКА: «Примера - это не чемпионат колхоза»
Сегодня, 00:13 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 15:37
Сложно будет Павлу вернуться на прежний уровень, всё-таки не тот случай, что был с Ерёмой.
7 из 9
7 из 9
   33 / 991
вчера в 14:22
Мамаев - это игрок уровня национальной сборной...какой-нибудь отсталой африканской страны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100