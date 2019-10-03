Уткин: «Думаю, Черчесов не станет работать со сборной России в будущем»

03 октября 2019, 13:16

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин предположил, что не собирается работать со сборной России в следующем отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.

Сборная собралась. Все те же на тех же местах. Я думаю, что это верный признак того, что Станислав Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле, потому что он совершенно не предполагает вводить в нее какие-то изменения, вносить какие-то правки или вводить людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту усилить. Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Черт возьми, как же все это, в конце концов, скучно.

Также сегодня Василий дал оценку матчу «Зенита» в Лиге чемпионов.