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Уткин: «Думаю, Черчесов не станет работать со сборной России в будущем»

03 октября 2019, 13:16

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин предположил, что Станислав Черчесов не собирается работать со сборной России в следующем отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. 

Сборная собралась. Все те же на тех же местах. Я думаю, что это верный признак того, что Станислав Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле, потому что он совершенно не предполагает вводить в нее какие-то изменения, вносить какие-то правки или вводить людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту усилить. Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Черт возьми, как же все это, в конце концов, скучно.

Также сегодня Василий дал оценку матчу «Зенита» в Лиге чемпионов. 

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шацк
шацк
   297 / 797
03 октября в 17:10
Надеюсь, что уже в текущем цикле сборная расстанется с контрольным дурачком. Еще лучше, если его Спартак подпишет)
Чист
Чист
   288 / 797
03 октября в 16:04
Зачем он будет сейчас что менять настанет время начнёт менять - если бы сейчас начал менять тот же горе аналитик сказал бы что он делает что за глупости - лишь бы что то написать
Vave666
Vave666
   365 / 797
03 октября в 15:53
Видели ролик где Уткин с Геничем сосутся?? Советую глянуть) Вася оказывается не просто одинокий толстячок, любящий футбол))
Tostao
Tostao
   41 / 797
03 октября в 15:14
Вася становится банальным ...
iri13
iri13
   55 / 797
03 октября в 14:36
Когда- нибудь, наверняка..

РС. и почему считается, что ..эээ..тучные люди добрые и веселые?..отнюдь.
Illuha
Illuha
03 октября в 14:16
Конечно не будет, его скоро погонят вон с позором.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   361 / 797
03 октября в 14:05
С Черчесовым скучно, зато со Слуцким было весело, просто обхохочешься
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
03 октября в 13:58
Чего менять, хорошо идём пока. От добра добра не ищут.
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
03 октября в 13:46
Самое скучное и унылое в околофутбольной жизни,это натужное,хамское остроумие Васи Уткина,заставляющее вспомнить репризу из далёких КВН-овских времён(когда он был действительно интересен) :
Вопрос :Можно ли считать остроумие признаком ума?
Ответ :Да,если отсутствуют другие признаки.
pomor45
pomor45
   219 / 797
03 октября в 13:40
Не брюзжите, не будьте, как Вася.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   196 / 797
03 октября в 13:30
Спекся Уткин
LOpp
LOpp
   19 / 797
03 октября в 13:23
наверное это будет зависеть от того, как сборная сыграет на ЧЕ-2020.
если конечно попадет туда.
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 13:20
Даааа, васёк и в африке васёк.
Mangur
Mangur
   558 / 797
03 октября в 13:17
Без комментариев 6
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