Игонин: «„Зенит“ дома играет ярче и интересней благодаря болельщикам»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал победу петербургского клуба над «Бенфикой» (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра была интересной. Я согласен с тренером и футболистами, выбранный план сработал. По поводу результата не было сомнений на протяжении всего матча. Мне кажется, разговор о том, что «Зенит» дома играет ярче и интересней благодаря болельщикам, имеет под собой определенную почву. В гостях команде играть будет сложнее, но многое будет зависеть к тому времени от турнирной таблицы. Играть на результат — очень важно в групповом этапе Лиги чемпионов. Я думаю, все будет зависеть от этого и от тактики. Вполне возможно, что игра будет такая же, как в матче с «Лионом».

Во вчерашнем матче никто не выпадал из игры, несмотря на ротацию состава, а риск все-таки был. Команда очень слаженно сыграла, все вели игру на своем высоком уровне. Дай Бог, чтобы Артем Дзюба и дальше забивал. Потому что мы знаем достаточно много примеров, когда футболист забивает в первом туре 15 голов, а во втором — два. На самом деле такая ситуация бывает, и если этот момент возникнет, то нужно будет спокойно переждать.