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Игонин: «„Зенит“ дома играет ярче и интересней благодаря болельщикам»

03 октября 2019, 12:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу петербургского клуба над «Бенфикой» (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра была интересной. Я согласен с тренером и футболистами, выбранный план сработал. По поводу результата не было сомнений на протяжении всего матча. Мне кажется, разговор о том, что «Зенит» дома играет ярче и интересней благодаря болельщикам, имеет под собой определенную почву. В гостях команде играть будет сложнее, но многое будет зависеть к тому времени от турнирной таблицы. Играть на результат — очень важно в групповом этапе Лиги чемпионов. Я думаю, все будет зависеть от этого и от тактики. Вполне возможно, что игра будет такая же, как в матче с «Лионом».

Во вчерашнем матче никто не выпадал из игры, несмотря на ротацию состава, а риск все-таки был. Команда очень слаженно сыграла, все вели игру на своем высоком уровне. Дай Бог, чтобы Артем Дзюба и дальше забивал. Потому что мы знаем достаточно много примеров, когда футболист забивает в первом туре 15 голов, а во втором — два. На самом деле такая ситуация бывает, и если этот момент возникнет, то нужно будет спокойно переждать.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 13:10
Это и ежу понятно.
Illuha
Illuha
03 октября в 13:08
Только у свиней болельщики топят команду.
kastites
kastites
   193 / 797
03 октября в 13:03
Санкт-Петербург лучший город России
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
03 октября в 12:56
Теперь бы против Лейпцига устоять.
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