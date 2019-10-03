Кучаев: «Я бы не сказал, что испанцы - явный фаворит в нашей группе»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч против «Эспаньола» в групповом этапе Лиги Европы.

В испанских командах все футболисты очень техничные, быстрые, нам будет тяжело. Действительно, нужно четко разобрать, как действует «Эспаньол», чтобы в игре было полегче. Я бы не сказал, что испанцы - явный фаворит в нашей группе. «Лудогорец» и «Ференцварош», как все убедились, тоже хороши.