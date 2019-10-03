Кучаев: «Я бы не сказал, что испанцы - явный фаворит в нашей группе»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал предстоящий матч против «Эспаньола» в групповом этапе Лиги Европы.
В испанских командах все футболисты очень техничные, быстрые, нам будет тяжело. Действительно, нужно четко разобрать, как действует «Эспаньол», чтобы в игре было полегче. Я бы не сказал, что испанцы - явный фаворит в нашей группе. «Лудогорец» и «Ференцварош», как все убедились, тоже хороши.
Да и не надо ничего говорить. Просто нужно пропустить по привычке от них пятёрик и всё. ))
Да и не надо ничего говорить. Просто нужно пропустить по привычке от них пятёрик и всё. ))