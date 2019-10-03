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Кучаев: «Я бы не сказал, что испанцы - явный фаворит в нашей группе»

03 октября 2019, 11:52

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал предстоящий матч против «Эспаньола» в групповом этапе Лиги Европы. 

В испанских командах все футболисты очень техничные, быстрые, нам будет тяжело. Действительно, нужно четко разобрать, как действует «Эспаньол», чтобы в игре было полегче. Я бы не сказал, что испанцы - явный фаворит в нашей группе. «Лудогорец» и «Ференцварош», как все убедились, тоже хороши. 

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Все комментарии
Adonius
Adonius
03 октября в 15:22
Испанцы не хуже Лудогорца унизить могут.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
03 октября в 13:43
Испанцы играют в ЛЕ вторым составом, им вообще сейчас не до еврокубков.
galem72
galem72
   66 / 797
03 октября в 13:30
"...я бы не сказал, что испанцы - явный фаворит..."

Да и не надо ничего говорить. Просто нужно пропустить по привычке от них пятёрик и всё. ))
Т34
Т34
   20 / 797
03 октября в 12:57
Вот сегодня и посмотрим кто, Лудогорец или Эспаньол, а может и Ференцварош?
ДСА
ДСА
   180 / 797
03 октября в 12:54
Тут Лудогорец фаворит.
BenderBender
BenderBender
   128 / 797
03 октября в 12:39
Да. Скорее, Лудогорец. Ахаха
drug01
drug01
   46 / 797
03 октября в 12:37
Подтверди это на поле своей игрой!!!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
03 октября в 12:36
Согласен с Кучаевым
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 12:34
Костик, самое мощное подтвержение твоих слов это победа.
VIPded
VIPded
   34 / 797
03 октября в 12:17
Удачи ЦСКА!!!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 797
03 октября в 12:08
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       179 / 797
    03 октября в 12:00
    😂😂😂 я бы сказал что ЦСКА вообще не фаворит...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       508 / 797
    03 октября в 11:57
    Игра покажет.
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