Кучаев извинился за разгромное поражение от «Лудогорца»

Полузащитник ЦСКА извинился перед болельщиками за поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

Когда мы уступили «Лудогорцу», первая мысль у меня была о болельщиках. Которые приехали в немалом количестве — посмотреть футбол, поддержать нас. А мы так сыграли… Хочу извиниться за это. Сейчас самое важное — постараться реабилитироваться, победить в следующем матче для нашего 12-го игрока. Всегда нужно учитывать, что ты можешь проиграть любой поединок из шести. Но мы сделали это уже в первом туре, и больше права на ошибку у нас нет.