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Кучаев извинился за разгромное поражение от «Лудогорца»

03 октября 2019, 12:56
ЛудогорецЛоготип футбольный клуб Лудогорец (Разград)5 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев извинился перед болельщиками за поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

Когда мы уступили «Лудогорцу», первая мысль у меня была о болельщиках. Которые приехали в немалом количестве — посмотреть футбол, поддержать нас. А мы так сыграли… Хочу извиниться за это. Сейчас самое важное — постараться реабилитироваться, победить в следующем матче для нашего 12-го игрока. Всегда нужно учитывать, что ты можешь проиграть любой поединок из шести. Но мы сделали это уже в первом туре, и больше права на ошибку у нас нет.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответил Армейская душа
   128 / 797
03 октября в 16:38
Уверен, что этот вопрос мне?
Суеверный
Суеверный
   118 / 797
03 октября в 15:35
Константин, нет смысла в извинениях. Всем понятно что этот матч лишь роковое стечение обстоятельств. Но, только не наступите на грабли во второй раз. А соперник немного СИЛЬНЕЕ Лудогорца. Нужно ВЫЖАТЬ победу.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 октября в 14:11
Полегчало. Извинения больше не принимаются.
Армейская душа
Армейская душа ответил BenderBender
   98 / 797
03 октября в 14:09
А при чем тут свиньи?!
А какое отношение Кучаев имеет к 0:6 от Марселя? Лишь бы взвизгнуть по-громче
Siberian-fan
Siberian-fan
   479 / 797
03 октября в 14:03
извиняться надо победами в следующих играх, а не словами.
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 13:57
Поздно.
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
03 октября в 13:56
Эти занятия популярным ныне пустословием угнетают больше,чем крупное поражение.Выйди на поле,убей соперника,а потом выходи и говори,что это ты так извинился.А ну как сегодня повторите прошлый "героизм"???Как тогда вообще нА люди показываться? Впрочем.у юных миллионеров психология другая,подвижная и "оборотистая".
ДСА
ДСА
   180 / 797
03 октября в 13:55
Только победа извинит армейцев.
BenderBender
BenderBender ответил Армейская душа
   128 / 797
03 октября в 13:50
А при чем тут свиньи?!
BenderBender
BenderBender
   128 / 797
03 октября в 13:49
Готовь новое извинение
Армейская душа
Армейская душа ответил LOpp
   98 / 797
03 октября в 13:33
а Кучаев не хочет извинится за разгромное поражение от Марселя 6:0?
А свиньи за двойной разгром от Ливерпуля?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
03 октября в 13:29
Не поздновато спохватился?
Как бы завтра вновь не пришлось оправдываться, испанцы вам не болгары...
LOpp
LOpp
   19 / 797
03 октября в 13:25
а Кучаев не хочет извинится за разгромное поражение от Марселя 6:0?
VIPded
VIPded
   34 / 797
03 октября в 13:18
Только победы реабилитироваться позволят! Удачи ЦСКА!!!
Максим Горелов
Максим Горелов
03 октября в 13:15
Надо было до вечера подождать, чтобы два раза не извиняться.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   179 / 797
03 октября в 13:15
Да что извиняться?
Все итак знают, что без Гинера вы никого обыграть не можете, даже Лудогорец...
FESCO
FESCO
   633 / 797
03 октября в 13:11
Главное, вовремя, а не через год.
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