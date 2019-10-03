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Кержаков: «„Зенит“ добыл очень важную победу, Дзюба - молодец»

03 октября 2019, 12:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер юношеской сборной России и экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы петербургской команды над «Бенфикой» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Ребята играли здорово. Результат — великолепный. Очень важная победа для «Зенита». Главный тренер вовремя сделал перестановки, команда вовремя перешла на игру с тремя защитниками. Это не была игра на удержание, конечно, играли более прагматично — это и дало свои плоды, а именно — два гола в ворота «Бенфики» после данной установки.

Артем Дзюба — молодец, он может догнать меня по количеству забитых голов. Но на самом деле любой человек, играющий часто и хорошо в футбол, может это сделать, а может даже и перегнать меня. Почему нет, это же футбол.

Также победную игру прокомментировал наставник «Зенита» Сергей Семак.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
03 октября в 13:55
Всё только начинается.
GYTSYL
GYTSYL
   516 / 797
03 октября в 12:35
В барсу его или ПСЖ!
Срочно.
ОРУ
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 12:31
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