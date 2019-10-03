Кержаков: «„Зенит“ добыл очень важную победу, Дзюба - молодец»

Главный тренер юношеской сборной России и экс-форвард «Зенита» поделился впечатлениями от победы петербургской команды над «Бенфикой» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ребята играли здорово. Результат — великолепный. Очень важная победа для «Зенита». Главный тренер вовремя сделал перестановки, команда вовремя перешла на игру с тремя защитниками. Это не была игра на удержание, конечно, играли более прагматично — это и дало свои плоды, а именно — два гола в ворота «Бенфики» после данной установки.

Артем Дзюба — молодец, он может догнать меня по количеству забитых голов. Но на самом деле любой человек, играющий часто и хорошо в футбол, может это сделать, а может даже и перегнать меня. Почему нет, это же футбол.