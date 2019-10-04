Оуэн: «Должно быть, это худший МЮ за последние десятилетия»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» по окончании матча «красных дьяволов» против « АЗ Алкмар» в Лиге Европы (0:0) поделился мнением о текущем кризисе в бывшей команде.

Да, я бы сказал, что теперь «Манчестер Юнайтед» стал середняком. Лично я не думаю, что в этом сезоне они будут в топ-6. Вероятно, они займут место в верхней половине таблицы, но тот факт, что мы это обсуждаем, уже вызывает беспокойство, не так ли?

Это, должно быть, худший МЮ за десятилетия. С тех пор, как в клуб пришёл сэр Алекс Фергюсон. Это происходит в течение уже нескольких лет. Последние 5, 6, 7, 8 лет вы думали, что хуже быть уже не может, но реальность говорит обратное.

Я хотел бы подчеркнуть, что Оле-Гуннар Сульшер сознательно ослабил свою команду. Он избавился от таких игроков, как Лукаку, Эррера, Дармиан, Санчес, Смоллинг. Он знает, что эти игроки могли бы сделать команду сильнее, но, видимо, он решил, что нужно сделать несколько шагов назад перед тем, как пойти вперёд.