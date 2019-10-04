Гальего: «ЦСКА – сильный соперник. Это очень значимая победа»

Главный тренер «Эспаньола» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

— После первого тайма вы были бы довольны ничьей?

— Когда играешь против соперника, который тебя не выпускает с твоей половины, логично радоваться тому, что унёс ноги. Во втором тайме у нас не было другого выбора, кроме как отбирать мяч и самим идти в атаку. Мы попытались это сделать, и кое-что у нас получалось.

— Заменивший Дивеева Гогуа допустил несколько ошибок. Вы давали указание больше давить на его зону?

— Мы не играли целенаправленно через него. С этой заменой рисунок нашей игры не изменился.

— Насколько важен для вас этот матч психологически?