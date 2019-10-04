Гальего: «ЦСКА – сильный соперник. Это очень значимая победа»

Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
— После первого тайма вы были бы довольны ничьей?
— Когда играешь против соперника, который тебя не выпускает с твоей половины, логично радоваться тому, что унёс ноги. Во втором тайме у нас не было другого выбора, кроме как отбирать мяч и самим идти в атаку. Мы попытались это сделать, и кое-что у нас получалось.
— Заменивший Дивеева Гогуа допустил несколько ошибок. Вы давали указание больше давить на его зону?
— Мы не играли целенаправленно через него. С этой заменой рисунок нашей игры не изменился.
— Насколько важен для вас этот матч психологически?
— Очень значимая победа — мы играли против сильного соперника, который хорошо прессингует. Мы понимали, что позиционно атаковать нам будет сложно. Мы должны были обороняться большими силами, чтобы ни в коем случае не пропустить. Всё сложилось, как мы хотели. Первый гол было забить труднее. Второй уже проще — потому что ЦСКА раскрылся. Сейчас нам предстоит тяжёлый период восстановления.