Бордалас: «После перерыва „Краснодар“ играл чуть лучше»

Наставник «Хетафе» прокомментировал победу над «Краснодаром» в Лиге Европы.

Я очень доволен первым таймом, мы хорошо прессинговали, забирали мячи на нашей половине. Во втором тайме мы сыграли прекрасно. Правда, после перерыва соперник играл чуть лучше. «Краснодар» сделал всё возможное, чтобы забить гол. В этом моменте нам было тяжелее. У соперника было больше голевых моментов тогда. Интересная игра получилась. Отлично, что она сложилась в нашу пользу. В конце мы больше защищались, а когда удалили Тимора вообще ушли в оборону. Нет лёгких матчей, ни одна команда не дарит победу просто так.