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Бордалас: «После перерыва „Краснодар“ играл чуть лучше»

сегодня, 00:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Наставник «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал победу над «Краснодаром» в Лиге Европы.

Я очень доволен первым таймом, мы хорошо прессинговали, забирали мячи на нашей половине. Во втором тайме мы сыграли прекрасно. Правда, после перерыва соперник играл чуть лучше. «Краснодар» сделал всё возможное, чтобы забить гол. В этом моменте нам было тяжелее. У соперника было больше голевых моментов тогда. Интересная игра получилась. Отлично, что она сложилась в нашу пользу. В конце мы больше защищались, а когда удалили Тимора вообще ушли в оборону. Нет лёгких матчей, ни одна команда не дарит победу просто так.

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Все комментарии
AlexLZ
AlexLZ
   530 / 991
сегодня в 01:30
Да - нет! После перерыва „Краснодар“ СТАЛ играть!
Объективное мнение
Объективное мнение
   715 / 991
сегодня в 00:56
Напоминает симеоне по подходу в построении игры
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