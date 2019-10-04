Влар: «Мы чувствовали, что были лучше МЮ и заслуживали победы»

Защитник « АЗ Алкмар» подвёл итоги ничейного матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Это было очень хорошее выступление. Наши голевые моменты были опаснее, также мы хорошо отыграли в обороне. Я не думаю, что МЮ хотя бы раз ударил в створ. Так что мы заслуживаем похвалы.

Боюсь, что после матча наша команда осталась разочарованной. Мы чувствовали, что были лучшей командой на поле и заслуживали победы.

У нас по одному очку в играх с «Юнайтед» и «Партизаном». Мы не можем слишком сильно грустить из-за этого, но мы знаем, что, если ты хочешь выйти из группы, то должен побеждать.