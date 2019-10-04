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Влар: «Мы чувствовали, что были лучше МЮ и заслуживали победы»

сегодня, 05:40
АЗ АлкмарЛоготип футбольный клуб АЗ Алкмар0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «АЗ Алкмар» Рон Влар подвёл итоги ничейного матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Это было очень хорошее выступление. Наши голевые моменты были опаснее, также мы хорошо отыграли в обороне. Я не думаю, что МЮ хотя бы раз ударил в створ. Так что мы заслуживаем похвалы.

Боюсь, что после матча наша команда осталась разочарованной. Мы чувствовали, что были лучшей командой на поле и заслуживали победы.

У нас по одному очку в играх с «Юнайтед» и «Партизаном». Мы не можем слишком сильно грустить из-за этого, но мы знаем, что, если ты хочешь выйти из группы, то должен побеждать.

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 07:45
Такой МЮ надо обыгрывать.
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