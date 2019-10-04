Сульшер: «Сколько раз уже в этом сезоне МЮ не дают пенальти?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после ничейной игры с «АЗ Алкмар» (0:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что в ворота голландского клуба должен был быть назначен пенальти.
Это пенальти в 101 случае из 100. Сколько раз уже в этом сезоне нам не дают пенальти? В матче с «Арсеналом» мы бы повели 2:0, а в сегодняшней игре – 1:0.
Это бы венчало очень качественную игру, которую мы показали на выезде против очень хорошей команды. Мы должны были выигрывать этот матч.
Блин, об этом нужно болтать в раздевалке между своими, но не во всеуслышание. Это нытье не должно вырываться из уст главного тренера Юнайтед на послематчевой прессухе. Это просто космофейл: тренер огромного клуба надеется только на пенальти в матче против голландских ноунеймов.
"...очень качественную игру, которую мы показали на выезде против очень хорошей команды..."
Ну что он несёт? Какая качественная игра? Было унылое топтание травы без идеи как у тренера, так и у состава.
А "очень хорошая команда" — это для кого, для Шинника из Ярославля?
Блин, об этом нужно болтать в раздевалке между своими, но не во всеуслышание. Это нытье не должно вырываться из уст главного тренера Юнайтед на послематчевой прессухе. Это просто космофейл: тренер огромного клуба надеется только на пенальти в матче против голландских ноунеймов.
"...очень качественную игру, которую мы показали на выезде против очень хорошей команды..."
Ну что он несёт? Какая качественная игра? Было унылое топтание травы без идеи как у тренера, так и у состава.
А "очень хорошая команда" — это для кого, для Шинника из Ярославля?