Сульшер: «Сколько раз уже в этом сезоне МЮ не дают пенальти?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после ничейной игры с « АЗ Алкмар» (0:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что в ворота голландского клуба должен был быть назначен пенальти.

Это пенальти в 101 случае из 100. Сколько раз уже в этом сезоне нам не дают пенальти? В матче с «Арсеналом» мы бы повели 2:0, а в сегодняшней игре – 1:0.

Это бы венчало очень качественную игру, которую мы показали на выезде против очень хорошей команды. Мы должны были выигрывать этот матч.