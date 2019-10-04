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Сульшер: «Сколько раз уже в этом сезоне МЮ не дают пенальти?»

сегодня, 05:21
АЗ АлкмарЛоготип футбольный клуб АЗ Алкмар0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после ничейной игры с «АЗ Алкмар» (0:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что в ворота голландского клуба должен был быть назначен пенальти.

Это пенальти в 101 случае из 100. Сколько раз уже в этом сезоне нам не дают пенальти? В матче с «Арсеналом» мы бы повели 2:0, а в сегодняшней игре – 1:0.

Это бы венчало очень качественную игру, которую мы показали на выезде против очень хорошей команды. Мы должны были выигрывать этот матч.

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Все комментарии
galem72
galem72
   152 / 1005
сегодня в 11:54
После такой вьюхи на месте Выдры и Глазеров я бы встретил Сульшера по возвращению в Каррингтон приказом об увольнении с поста главного тренера. Такое впечатление, что я прочитал слова тренера какого-нибудь хихонского Спортинга.
benderivan
benderivan ответил Объективное мнение
сегодня в 10:44
Напоминает мауриньо тот тоже ныл все про судей
ныл но выигрывал. ЛЕ выиграл, 2 место АПЛ. и его уволили) класс руководство и болелы.
Объективное мнение
Объективное мнение
   571 / 1005
сегодня в 10:37
Напоминает мауриньо тот тоже ныл все про судей
hoper
hoper
   839 / 1005
сегодня в 09:45
Я до сегодняшнего дня был уверен ,что викинги не ноют.Ан нет.Среди них оказываются тоже есть нытики.А то что команда на десятом месте и у тебя нет ни состава .ни игры виноват наверное кто - то другой
Evilhuman
Evilhuman
   10 / 1005
сегодня в 08:49
Если то что показывает МЮ называть качественная игра, то пора прощаться с Сульшером
galem72
galem72 ответил lobsterdam
   152 / 1005
сегодня в 08:41
зачем Шинник обижать? можно было бы назвать сборную Антарктиды...
А где и чем я его обидел? По факту Шинник — это клуб, уровень возможностей которого сопоставим с нидерландским Алкмар+Занстрек (АЗ) и для них это "хорошая команда".
lobsterdam
lobsterdam ответил galem72
   289 / 1005
сегодня в 08:29
"...сколько раз уже в этом сезоне нам не дают пенальти?.." Блин, об этом нужно болтать в раздевалке между своими, но не во всеуслышание. Это нытье не должно вырываться из уст главного тренера Юнайтед на послематчевой прессухе. Это просто космофейл: тренер огромного клуба надеется только на пенальти в матче против голландских ноунеймов. "...очень качественную игру, которую мы показали на выезде против очень хорошей команды..." Ну что он несёт? Какая качественная игра? Было унылое топтание травы без идеи как у тренера, так и у состава. А "очень хорошая команда" — это для кого, для Шинника из Ярославля?
зачем Шинник обижать? можно было бы назвать сборную Антарктиды...
lobsterdam
lobsterdam
   289 / 1005
сегодня в 08:26
уле гунар и так-то был не в авторитете, но после слов о "качественной игре", у меня сложилось впечатление, что он не прикалывается и вправду так думает, а это говорит о том, что он могильщик МЮ. Мне кажется, что у него очень большое, но скрытое, самомнение. Он думает, что он настоящий тренер и что из тех игроков , что он выставил вчера сумеет воспитать самостоятельно мощную команду. Но этого не произойдет и конец будет печальным.
рус фан
рус фан
   213 / 1005
сегодня в 08:23
Пенальти могли дать и в ворота МЮ за явную руку.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   292 / 1005
сегодня в 08:06
И не стыдно, показывать блеклую игру и трындеть про пенальти.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   57 / 1005
сегодня в 07:44
Судья недавака
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил d_fincher
   57 / 1005
сегодня в 07:42
В точку)))
d_fincher
d_fincher ответил Zenit_84
   47 / 1005
сегодня в 07:19
На пенальти надейся, а сам не плошай
От фаната Зенита это реально смешно слышать
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   318 / 1005
сегодня в 07:06
В АПЛ на старте сезона игроки МЮ каждый матч били пенальти
galem72
galem72
   152 / 1005
сегодня в 07:05
"...сколько раз уже в этом сезоне нам не дают пенальти?.."

Блин, об этом нужно болтать в раздевалке между своими, но не во всеуслышание. Это нытье не должно вырываться из уст главного тренера Юнайтед на послематчевой прессухе. Это просто космофейл: тренер огромного клуба надеется только на пенальти в матче против голландских ноунеймов.

"...очень качественную игру, которую мы показали на выезде против очень хорошей команды..."

Ну что он несёт? Какая качественная игра? Было унылое топтание травы без идеи как у тренера, так и у состава.
А "очень хорошая команда" — это для кого, для Шинника из Ярославля?
ЮЗИК
ЮЗИК
   308 / 1005
сегодня в 06:40
Стрёмно слышать про это от тренера МЮ
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   677 / 1005
сегодня в 06:29
не все девки дают :(
Incredulous
Incredulous
   252 / 1005
сегодня в 06:27
Если ты хочешь победить надеясь на пенальти, трофеи тебе не светят.
allemz
allemz
   24 / 1005
сегодня в 05:29
Уэбб: "Понял-принял, выезжаю"
Schalke-04
Schalke-04
   460 / 1005
сегодня в 05:28
Стыдно Сульшер, стыдно должно быть!
Zenit_84
Zenit_84
   208 / 1005
сегодня в 05:25
На пенальти надейся, а сам не плошай
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