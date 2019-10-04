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Далот: «Ничья в непростых условиях – хороший результат для МЮ»

сегодня, 06:24
АЗ АлкмарЛоготип футбольный клуб АЗ Алкмар0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот подвёл итоги выездного матча с «АЗ Алкмар» (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Одно очко в непростых условиях – это хороший результат. Было тяжело, но мы неплохо справились, играя с большим количеством молодёжи в составе. Мы были надёжны в обороне и заработали хорошее очко.

Мы «Манчестер Юнайтед» и знаем, что должны стать лучше. У нас хорошее положение в группе, но мы не должны останавливаться.

Это был большой вечер для молодняка в нашей команде, но я думаю, что они очень хорошо справились со своей работой.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   444 / 1005
сегодня в 10:43
Ты Далотишка видать не знаешь за какой клуб играешь! Победа 1.0 над АЗ это так себе результат, а для тебя ничья - хороший. Вот для кого он хороший, того и надо сливать
КЭТиК
КЭТиК
   224 / 1005
сегодня в 09:58
Уже и ничьей рады... Это точно великий клуб?
ArgonS
ArgonS
   480 / 1005
сегодня в 09:14
До чего опустились.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   292 / 1005
сегодня в 08:12
Не понятно, а если-бы играли с Баварией, Ювентусом, Атлетико и даже Аяксом, что условия лучше были-бы? И не надо про молодняк, в их составе много разных, просто тренер непонятно на что надеется.
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