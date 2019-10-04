Далот: «Ничья в непростых условиях – хороший результат для МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» подвёл итоги выездного матча с « АЗ Алкмар» (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Одно очко в непростых условиях – это хороший результат. Было тяжело, но мы неплохо справились, играя с большим количеством молодёжи в составе. Мы были надёжны в обороне и заработали хорошее очко.

Мы «Манчестер Юнайтед» и знаем, что должны стать лучше. У нас хорошее положение в группе, но мы не должны останавливаться.

Это был большой вечер для молодняка в нашей команде, но я думаю, что они очень хорошо справились со своей работой.