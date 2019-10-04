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Сёмин о вызове Игнатьева в сборную: «Поздравлять его пока не с чем»

сегодня, 16:05

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вызов в сборную России защитника «железнодорожников» Владислава Игнатьева.

О вызове Игнатьева в сборную узнал от вас. Поздравлять его пока не с чем, вот выиграют — будем. Никакой тревоги за то, что игрок может получить травму в сборной, нет. Национальная команда и ее матчи — это самое важное. Это футбол, это жизнь — все может быть. В сборную все стремятся попасть.

Вызов Игнатьева — видение главного тренера национальной команды Черчесова. Мы часто обсуждаем с ним всякие моменты.

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Все комментарии
Авербуx
Авербуx
сегодня в 20:26
так себе игрочишка
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   11 / 1027
сегодня в 20:08
Ого, нервишки, приводи себя в порядок ив строй
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   16 / 1027
сегодня в 19:51
Вряд ли Игнатьев будет на лавке, в обороне он на две головы сильнее Фернандеса, что и показал с Атлетико
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Leha-ha50
       11 / 1027
    сегодня в 18:11
    Вряд ли Игнатьев будет на лавке, в обороне он на две головы сильнее Фернандеса, что и показал с Атлетико
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       369 / 1027
    сегодня в 18:08
    Проветрится.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 1027
    сегодня в 18:02
    Игнатьев топ
    mihaluch
    mihaluch
       128 / 1027
    сегодня в 16:44
    Значит лучше Игнатьева на этой позиции ни кого не нашлось.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       38 / 1027
    сегодня в 16:20
    Парню 33-й год....
    Навряд ли Семин рад допнагрузкам своего игрока....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       16 / 1027
    сегодня в 16:14
    На лавке обычно без травм обходятся!!!
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