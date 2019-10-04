Сёмин о вызове Игнатьева в сборную: «Поздравлять его пока не с чем»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал вызов в сборную России защитника «железнодорожников» Владислава Игнатьева.

О вызове Игнатьева в сборную узнал от вас. Поздравлять его пока не с чем, вот выиграют — будем. Никакой тревоги за то, что игрок может получить травму в сборной, нет. Национальная команда и ее матчи — это самое важное. Это футбол, это жизнь — все может быть. В сборную все стремятся попасть.

Вызов Игнатьева — видение главного тренера национальной команды Черчесова. Мы часто обсуждаем с ним всякие моменты.