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Черышев: «Следующие игры у „Краснодара“ и ЦСКА будут совершенно другими»

сегодня, 14:47

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дал оценку матчам 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе», а также ЦСКА и «Эспаньолом».

Я ожидал такой игры от «Хетафе», «Краснодар» во втором тайме стал напрягать испанцев, создавать много моментов с выходом Ари, но «Краснодар» поздно включился в борьбу. Было тяжеловато «Краснодару» с «Хетафе», испанцы умело оборонялись и добились тяжелой победы для себя.

ЦСКА нужно было реализовать свои моменты с «Эспаньолом», честно говоря, этот результат немного удивил. Было слишком много разговоров о том, что «Эспаньол» слабый соперник. По игре ЦСКА не сыграл так агрессивно, как играет свои игры. Это был самый большой сюрприз.

Но следующие игры у «Краснодара» и ЦСКА будут совершенно другими, настрой и отношение будет другим. Сейчас тренерский штаб наших клубов проанализируют соперников, поэтому я думаю, что шансы еще будут в гостях.

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Все комментарии
Т34
Т34
   27 / 1027
сегодня в 22:27
Другими игры будут точно, но радости нашим не доставят.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   119 / 1027
сегодня в 21:00
если бы Краснодар и ЦСКА играли в ЛАЛИГЕ,то уверен,что Эспаньола и Хэтафе точно не вылетели.
kasyak7
kasyak7
   439 / 1027
сегодня в 18:15
Совершенно другими?) еще ужаснее чем было?)) это слишком..
SHMEL
SHMEL
   56 / 1027
сегодня в 17:54
Хорошо бы так,как говорит Черышев.
112910415
112910415
   63 / 1027
сегодня в 17:48
разве не эти игры должны были стать "совершенно другими " ?!
Faustello
Faustello
   13 / 1027
сегодня в 17:17
Порвём на классе и выйдем из своих групп, нам ещё с ЦСКА финал ЛЕ играть весной!
Faustello
Faustello ответил spartach n1
   13 / 1027
сегодня в 17:15
Едем и смеёмся, пряники жуём ))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Дед за ЦСКА
   93 / 1027
сегодня в 16:33
Надо делать серьёзные выводы из результатов двух провальных игр. Надеюсь, выводы сделаны будет.
Да венгров обыграете думаю и 6 очков возьмете!!!!

Но уж если и венгров мы не сдюжим,то это будет полный провал!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
   93 / 1027
сегодня в 16:31
Конечно другими!))))Особенно у ЦСКА!!!И если и там 6 очков не брать,то будет ужас!!!!

У Краснодара с этим по сложнее,все таки турки это ни венгры и упираются в каждом матче!!!!

Хотя что тут рассуждать то,если группы просто по силе не сопоставимы!!!
За адекватность
За адекватность
   37 / 1027
сегодня в 16:28
"следующие игры у «Краснодара» и ЦСКА будут совершенно другими" Ну это понятно, в 3-ей 4-х часовой серии эротического сериала "Приключения клубов РФПЛ в ЛЕ", идущего по четвергам на Матч ТВ главных актеров сменят турки и венгры. А если серьезно, то надеюсь, что Черышев прав.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 1027
сегодня в 16:26
Надо делать серьёзные выводы из результатов двух провальных игр. Надеюсь, выводы сделаны будет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   424 / 1027
сегодня в 16:18
В Европе-то облажались.
А ЧР там никто не смотрит.
ДСА
ДСА
   214 / 1027
сегодня в 16:15
Дома - побеждаем, в Европе - проигрываем.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   442 / 1027
сегодня в 16:13
Ни чего нового.
spartach n1
spartach n1
   4 / 1027
сегодня в 16:06
Mangur
Mangur
сегодня в 16:03
Без коментариев
spartach n1
spartach n1
   4 / 1027
сегодня в 15:52
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   186 / 1027
сегодня в 15:33
Всё нормально, такой клуб как МЮ за 90 минут не нанёс ни одного удара и ничего, не унываем всё ещё впереди.
Так М.Ю. играли не с отечественными конями ,а с голландцами ! Сравнил - кто вы и кто А.З. ? !
drug01
drug01
   118 / 1027
сегодня в 15:29
Будем смотреть.... Чтобы не хуже!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1027
сегодня в 15:27
"Но следующие игры у «Краснодара» и ЦСКА будут совершенно другими"

Ага, вот и перед вчерашними матчами мы читали многочисленные интервью в стиле "мы соберемся, мы отомстим", обе команды играли дома с командами, равными им по бюджету, причем с полуосновами, и обе "отомстили".
LOpp
LOpp
   20 / 1027
сегодня в 15:22
в следующей игре Акинфеев 3 или 4 раза достанет мячик из сетки?
Zenit_84
Zenit_84
   232 / 1027
сегодня в 15:20
Надеемся
cska plus
cska plus
   26 / 1027
сегодня в 15:17
Всё нормально, такой клуб как МЮ за 90 минут не нанёс ни одного удара и ничего, не унываем всё ещё впереди.
particular
particular ответил STVA 1
   3 / 1027
сегодня в 15:16
Поглядим!
Возможно... Но, что бы не надеяться на следующие игры, надо было предыдущие поединки рвать и метать до победы...
STVA 1
STVA 1
   120 / 1027
сегодня в 15:12
Поглядим!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   348 / 1027
сегодня в 15:09
Не верю
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1027
сегодня в 14:52
Поглядим , что там тренерские штабы наколдуют???
cadmiy
cadmiy
   287 / 1027
сегодня в 14:50
Неужели еще хуже?
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