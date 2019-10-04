Черышев: «Следующие игры у „Краснодара“ и ЦСКА будут совершенно другими»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дал оценку матчам 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе», а также ЦСКА и «Эспаньолом».
Я ожидал такой игры от «Хетафе», «Краснодар» во втором тайме стал напрягать испанцев, создавать много моментов с выходом Ари, но «Краснодар» поздно включился в борьбу. Было тяжеловато «Краснодару» с «Хетафе», испанцы умело оборонялись и добились тяжелой победы для себя.
ЦСКА нужно было реализовать свои моменты с «Эспаньолом», честно говоря, этот результат немного удивил. Было слишком много разговоров о том, что «Эспаньол» слабый соперник. По игре ЦСКА не сыграл так агрессивно, как играет свои игры. Это был самый большой сюрприз.
Но следующие игры у «Краснодара» и ЦСКА будут совершенно другими, настрой и отношение будет другим. Сейчас тренерский штаб наших клубов проанализируют соперников, поэтому я думаю, что шансы еще будут в гостях.
Но уж если и венгров мы не сдюжим,то это будет полный провал!!!!
Но уж если и венгров мы не сдюжим,то это будет полный провал!!!!
У Краснодара с этим по сложнее,все таки турки это ни венгры и упираются в каждом матче!!!!
Хотя что тут рассуждать то,если группы просто по силе не сопоставимы!!!
У Краснодара с этим по сложнее,все таки турки это ни венгры и упираются в каждом матче!!!!
Хотя что тут рассуждать то,если группы просто по силе не сопоставимы!!!
А ЧР там никто не смотрит.
А ЧР там никто не смотрит.
Ага, вот и перед вчерашними матчами мы читали многочисленные интервью в стиле "мы соберемся, мы отомстим", обе команды играли дома с командами, равными им по бюджету, причем с полуосновами, и обе "отомстили".
Ага, вот и перед вчерашними матчами мы читали многочисленные интервью в стиле "мы соберемся, мы отомстим", обе команды играли дома с командами, равными им по бюджету, причем с полуосновами, и обе "отомстили".