Черышев: «Следующие игры у „Краснодара“ и ЦСКА будут совершенно другими»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дал оценку матчам 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе», а также ЦСКА и «Эспаньолом».

Я ожидал такой игры от «Хетафе», «Краснодар» во втором тайме стал напрягать испанцев, создавать много моментов с выходом Ари, но «Краснодар» поздно включился в борьбу. Было тяжеловато «Краснодару» с «Хетафе», испанцы умело оборонялись и добились тяжелой победы для себя.

ЦСКА нужно было реализовать свои моменты с «Эспаньолом», честно говоря, этот результат немного удивил. Было слишком много разговоров о том, что «Эспаньол» слабый соперник. По игре ЦСКА не сыграл так агрессивно, как играет свои игры. Это был самый большой сюрприз.