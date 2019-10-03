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Президент «Ростова» не отрицает возможное возвращение Карпина в «Спартак»

вчера, 14:16

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал оценку работе главного тренера команды Валерия Карпина, а также коснулся темы слухов о возможном уходе специалиста в «Спартак».

Карпин, как сказал Матиас Норманн, фантастический тренер. Если серьёзно, Карпин – Тренер. Я верю и доверяю ему. Конечно, я считаю, что он лучший. Хотя есть ещё Юрий Павлович Сёмин – гуру. Гончаренко – хороший специалист.

Главный тренер – профессия творческая. Ему нужно доверие – создать комфортные условия, собрать хорошую команду, чтобы он творил. Быть рядом, но когда у команды всё хорошо – не мешать. И поддерживать в трудную минуту. Мы обязаны создать оптимальные условия для работы главного тренера. В «Ростове» ещё лучший спортивный директор – Алексей Рыскин. У нас вообще сложились замечательные отношения. Мы не говорим Георгиевичу, как тренировать и кого ставить в состав, а он нам не подсказывает, как вести переговоры, заниматься трансферами, где брать деньги и как управлять клубом. Но при этом мы постоянно общаемся, делимся мнениями и советуемся при принятии решений. Для меня эта модель оптимальная.

Многие отправляют Карпина в «Спартак»? Как я ранее говорил, Карпин – главный тренер «Ростова». Но в футболе всё очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут – неблагодарное дело. Но Карпин – главный тренер футбольного клуба «Ростов».

 Также недавно работу Карпина оценил известный российский тренер Олег Романцев.

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EAGinLE
EAGinLE ответил Шуnя771
   60 / 991
вчера в 22:38
По тульской примете Ростов должен стать чемпионом в этом сезоне .
Удачи вам .
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 991
вчера в 22:28
Ростов играет.
post-navigator
post-navigator
   42 / 991
вчера в 21:48
    Сaн Сaныч
    Сaн Сaныч
    вчера в 21:29
    Всё может быть. Почему бы и нет
    alexando1974
    alexando1974 ответил Сп62
       657 / 991
    вчера в 20:49
    Противоричие в твоих словах. Кононову в Арсенале было хорлшо, но он ушёл. А дальше?
    недопонимания в твоих словах! втом то и дело что кононову было хорошо в арсенале до спартака! а что было после вот в том и намёк что нестоит валере уходить! как и кононову нестоило уходить из арсенала я про это имелл ввиду!
    МКС
    МКС ответил Lucho Gonzalez
       110 / 991
    вчера в 20:28
    Зачем Валере менять Ростов на какое-то днище?
    Он в зенит и не собирался

    Ты опять все перепутал

    Речь о Спартаке
    dok66
    dok66
       470 / 991
    вчера в 20:00
    Да нет , Карпина в Спартаке не будет ! Зачем второй раз голову под гильотину подставлять
    Сп62
    Сп62 ответил alexando1974
       92 / 991
    вчера в 19:56
    Противоричие в твоих словах. Кононову в Арсенале было хорлшо, но он ушёл. А дальше?
    alexando1974
    alexando1974
       657 / 991
    вчера в 19:50
    когда карпин на матч тв был в одном коментарии намекнул что спартак ещо 20 лет ничего невыиграет с таким руководством! а спартак взял и выиграл! просто после таких слов и отношению невериться что валера придёт в спартак! да и зачем ему это у него хорошо всё в ростове! как и у кононова было хорошо в арсенале)))
    Соккерру
    Соккерру
       681 / 991
    вчера в 19:35
    Если бабло рулит, то всё может быть.
    Морозовский
    Морозовский
       15 / 991
    вчера в 19:27
    Карпин совершит ошибку, если покинет "Ростов".
    Сп62
    Сп62
       92 / 991
    вчера в 18:44
    Все варианты в руках у Цорна. Цорну Карпин не нужен. Ему нужны люди зависимые, а Карпин не такой. Поэтому в Спартак едут одни леги, а отечественных ни тренеров, ни игроков приглашать он не собирается. Короче, болото к сожалению остаётся.
    drug01
    drug01
       114 / 991
    вчера в 18:42
    Неужели захочет сам второй раз зайти в омут?
    Роман Романов
    Роман Романов ответил Гавроша
       326 / 991
    вчера в 18:29
    Зачем ему возвращаться - чтобы опять помоями облили?
    Да нет, шарфами закидают
    Гавроша
    Гавроша
       35 / 991
    вчера в 18:14
    Зачем ему возвращаться - чтобы опять помоями облили?
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
       652 / 991
    вчера в 18:08
    хрюши , а теперь хором - "Волера верим !!!!!!!!!!!"
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 991
    вчера в 18:03
    Ты бы лучше думал, кем менять его собираешься. У Валеры то получается...
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       66 / 991
    вчера в 17:55
    Зачем Валере менять Ростов на какое-то днище?
    mihaluch
    mihaluch
       113 / 991
    вчера в 17:48
    Карпин и Спартак уже понятия не совместимые. Если Карпин уйдёт в Спартак то потеряет всякое уважение.
    МКС
    МКС
       110 / 991
    вчера в 17:35
    К чему сия статья

    Какая связь между нынешним тренером Ростова

    И Спартаком?
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk
       790 / 991
    вчера в 17:28
    Опрос от соккера не адекватный.
    Нет потому что, Карпин был в Спартаке и знает, что результаты Спартака зависят не только от тренера.
    Удачи Карпину в Ростове.
    sir_Alex
    sir_Alex
       197 / 991
    вчера в 17:10
    Нет уж, пусть остаётся в Ростове!!!
    13 RUS
    13 RUS
       514 / 991
    вчера в 17:05
    Зачем ему возвращаться в какой то пердив,когда Ростов хорошая команда и прекрасный город
    yasukuni
    yasukuni ответил n272nm
       349 / 991
    вчера в 16:56
    А этот вариант ещё смешнее, чем Карпин. Тедеско всего 34 года, тренерский опыт у него весьма скудный, в Шальке он себя проявить не мог. Трудно поверить, что он сможет успешно работать в Спартаке. Нет, чудеса, безусловно, случаются. Смог же никому не известный Карерра привести Спартак к чемпионству, хотя в этом чемпионстве львиная доля везения и фарта, нежели тренерской работы Массимо. Что, в общем-то и показало время. Спартак после чемпионства сдулся, а Карерра после увольнения оказался никому не нужен. ИМХО, Тедеско - вынужденная замена шила на мыло, которая просто подвернулась под руку. Это очевидно хотя бы потому, что ещё месяц назад никто и представить себе не мог, что Тедеско может возглавить Спартак. Более того, он в принципе, не мог рассматриваться на пост главного тренера Спартака. Но судьба иногда делает невероятные повороты. Поэтому будем посмотреть.
    Карреру откровенно убрал Татарин руками Ромашки. Начиная со знаменитого пенальти Иуды № 8. Тут ведь пару раз мелькала инфа, что Массимо подсиживали ради Рианчо.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
       353 / 991
    вчера в 16:48
    А смысл спрашивать о том, если это итак не будет ?

    Сам кричу и сам шучу
    Много дел наворочу.
    RussianMango
    RussianMango
       55 / 991
    вчера в 16:43
    Пока Федун в Спаме, не будет там Карпина. Это всё вброс.
    Faserkop
    Faserkop
       773 / 991
    вчера в 16:41
    Если Карпин согласится то он полный дурак. Ну на кой черт ему нужен этот Спартак сейчас? Это нелепо
    n272nm
    n272nm ответил RED_BLOOD
       95 / 991
    вчера в 16:40
    А этот вариант ещё смешнее, чем Карпин. Тедеско всего 34 года, тренерский опыт у него весьма скудный, в Шальке он себя проявить не мог. Трудно поверить, что он сможет успешно работать в Спартаке. Нет, чудеса, безусловно, случаются. Смог же никому не известный Карерра привести Спартак к чемпионству, хотя в этом чемпионстве львиная доля везения и фарта, нежели тренерской работы Массимо. Что, в общем-то и показало время. Спартак после чемпионства сдулся, а Карерра после увольнения оказался никому не нужен. ИМХО, Тедеско - вынужденная замена шила на мыло, которая просто подвернулась под руку. Это очевидно хотя бы потому, что ещё месяц назад никто и представить себе не мог, что Тедеско может возглавить Спартак. Более того, он в принципе, не мог рассматриваться на пост главного тренера Спартака. Но судьба иногда делает невероятные повороты. Поэтому будем посмотреть.
    Морро
    Морро
       580 / 991
    вчера в 16:34
    Ну, в интервью Арутюнянц немножко не так сказал, но даже в такой интерпретации текст не соответствует заголовку.
    альсато
    альсато
       685 / 991
    вчера в 16:17
    Ни кто, и ни что в этом сезоне не поможет Спартаку (день взятия Бастилии-на сухую прошел)
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