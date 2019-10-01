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Семак: «С „Бенфикой“ Малкома не стоит ждать абсолютно точно»

01 октября 2019, 17:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал что думает о сопернике и о состоянии своей команды в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». 

Не мы назначаем время проведения матчей, но принимаем это. Естественно, играть поздним вечером и ранним утром не совсем приятно. Есть некоторый дискомфорт. Но мы должны выполнять те требования, которые стоят перед нами. Поэтому готовы играть и в 11:30, и в 22 часа. Есть определённые минусы, но с этим ничего не поделаешь. 

Завтра Малкома не стоит ждать абсолютно точно. Пока под вопросом, когда он вернётся на поле. К сожалению, в футболе бывает, что в какой-то период времени травм бывает гораздо больше, чем хотелось бы. Естественно, Малком важный игрок для нас. Мы больше всех хотим видеть его на поле вместе с командой. Азмун пропустил определённое время, но с каждой игрой физически будет выглядеть только лучше. Надеемся, с «Бенфикой» уже сыграет лучше. 

Не могу сказать, что «Бенфика» злоупотребляет контролем мяча. Это не главное качество команды. Она старается и быстро атаковать, и флангами, и длинными передачами. В составе «Бенфики» есть молодые талантливые футболисты, в целом это хорошая команда. Нам будет сложно, но мы готовы к игре. Это праздник, которого мы долго ждали. Наша задача – отдать все силы на поле и сыграть как можно лучше. 

Вряд ли можно проводить параллели между нынешним „Зенитом“ и тем, за который я выступал. Состав абсолютно другой, а игру команды определяют исполнители. Понятно, что «Бенфика» всегда является одним из лидеров португальского футбола. У этой команды огромная история, что само по себе подразумевает определённое доминирование и стремление всегда быть лучшими. Это видно по игре и результатам «Бенфики». Нас ждёт интересный матч.

 Матч между командами рассудит испанец Дель Серро.

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Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 09:43
...многие верят, что Малком существует. Но многие ли его видели ?! ...
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 09:37
быть того не может ! вся игра через него строится !..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 08:04
Портов надо проходить, иначе рейтингу хана...
александр ордиевский
александр ордиевский
02 октября в 01:07
Такое ощущение что мы Малкома никогда не увидем
Vave666
Vave666 ответил oleg3k
   365 / 797
02 октября в 00:08
Бомжи просто обязаны поддержать почин коней и проиграть Бенфике минимум с разницей в 5 мячей.Победы тебе БЕНФИКА,раздави политпроект.
Почему у тебя не указано, что ты за Спартак?? Тебе стыдно??
Vave666
Vave666 ответил oleg3k
   365 / 797
02 октября в 00:04
Бомжи просто обязаны поддержать почин коней и проиграть Бенфике минимум с разницей в 5 мячей.Победы тебе БЕНФИКА,раздави политпроект.
политпроект не раздавишь! А вот ежели Зенит будет проигрывать в ЕвроКубках, то твоя любимая команда даже в ЛЕ попадёт нескоро!
stachel
stachel ответил pomor45
   271 / 797
01 октября в 23:05
Меня интересует не история с Малкомом - поправится и пригодится -, а история с Азмуном. Почему его летом никто не купил? Ведь, явно же переходил с расчётом уйти в европейский клуб и Зенит брал с расчётом хорошо продать. Где не срослось?
Переходить в условную 2 бундеслигу он не захотел, а в 1-ую никто не позовет. Его уровень и класс уровня 2 бундеслиги, ибо стабильность главный признак мастерства.
youtomee
youtomee ответил kastites
   390 / 797
01 октября в 22:23
Странная история с Малкомом. Это что Маркизио номер 2
ну Маркизио поиграл чуть больше)
oleg3k
oleg3k
   203 / 797
01 октября в 21:50
Бомжи просто обязаны поддержать почин коней и проиграть Бенфике минимум с разницей в 5 мячей.Победы тебе БЕНФИКА,раздави политпроект.
pomor45
pomor45
   219 / 797
01 октября в 21:07
Меня интересует не история с Малкомом - поправится и пригодится -, а история с Азмуном. Почему его летом никто не купил? Ведь, явно же переходил с расчётом уйти в европейский клуб и Зенит брал с расчётом хорошо продать. Где не срослось?
pomor45
pomor45 ответил RED_BLOOD
   219 / 797
01 октября в 21:03
как показала практика прошлого года, Цска не хватило и 6 очков от Реала, для выхода из группы хотя бы ЛЕ, поэтому конечно лучше не терять очки с прямимым конкурентом! Насчёт нынешнего Байера, так и Лион в этом году совсем не такой как в прошлом году— совсем не узнаваем, поэтому дома Зенит не то что может а должен забирать свои три очка!
ЦСКА брал очки не у того, кого надо было, а у того, кто их ему отдавал.
nubom
nubom
   292 / 797
01 октября в 20:48
Я думаю, что Бенфика попросила бразильцев запустить дурочку про Малкома для разложения коллектива!
kastites
kastites
   193 / 797
01 октября в 20:41
Странная история с Малкомом.
Это что Маркизио номер 2
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
01 октября в 20:40
Спасибо "Зениту", что мы теперь знаем фамилию Малком, правда харю его запомнить не удалось.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Garrincha58
   22 / 797
01 октября в 20:36
Зенит любит бабло просто так платить Маркизио год платили теперь ещё один появился зимой отдадут обратно или расторгнут контракт по взаимовыгодному соглашению с приличной неустойкой
А как бы ты поступил, если бы у тебя была возможность платит за все не из своего кармана?
pomor45
pomor45
   219 / 797
01 октября в 20:31
Что-то много нытья и паникёров. Всем хочется всего сразу и тут же немедленно. Поработать ещё придётся изрядно, прежде чем команда уровня ЛЧ получится. Наберитесь терпения и верьте в команду.
nubom
nubom
   292 / 797
01 октября в 20:27
Не верю, что его отпустят, иначе Семак лжет, а Зенит потерял тренера.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил pomor45
   50 / 797
01 октября в 20:26
Для третьего места надо всего лишь справиться с Байером дома. Не ахти какая проблема, учитывая что Байер сегодня гораздо слабее, чем раньше.
как показала практика прошлого года, Цска не хватило и 6 очков от Реала, для выхода из группы хотя бы ЛЕ, поэтому конечно лучше не терять очки с прямимым конкурентом!
Насчёт нынешнего Байера, так и Лион в этом году совсем не такой как в прошлом году— совсем не узнаваем, поэтому дома Зенит не то что может а должен забирать свои три очка!
pomor45
pomor45 ответил Jeck Denielse
   219 / 797
01 октября в 20:26
Если я правильно понимаю...... Для Зенита,который отвалил 40 млн - он сломан..... А для олимп. Сборной Бразилии которая играет 10-го и 14-го числа - он не сломан....
Почему проблемы клуба должны интересовать тренера сборной Бразилии, если они даже Черчесова не интересуют.
pomor45
pomor45
   219 / 797
01 октября в 20:23
Полагаю, что не готового полностью к игре с ЛОКО Азмуна, Семак включил в основу, чтобы подтянуть его к игре с Бенфикой. Если не выгорит, то этот риск обернётся двойной ошибкой. Малком - тёмная лошадка в смысле его травматичности.
pomor45
pomor45 ответил RED_BLOOD
   219 / 797
01 октября в 20:18
я вот изначально сказал, что Локо может лучше всех выступить в еврокубках от России, так как группа сильна и шибко ловить нечего, на этом фоне Локо бац, и за третье место поборется еще !
Для третьего места надо всего лишь справиться с Байером дома. Не ахти какая проблема, учитывая что Байер сегодня гораздо слабее, чем раньше.
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   50 / 797
01 октября в 20:11
я вот изначально сказал, что Локо может лучше всех выступить в еврокубках от России, так как группа сильна и шибко ловить нечего, на этом фоне Локо бац, и за третье место поборется еще !
Питер Ман
Питер Ман
   105 / 797
01 октября в 20:04
Сергей Богданович удачи!
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил viv
   50 / 797
01 октября в 20:01
Без Малкома могут не выстоять...он всё-таки самый самый дорогой актив..
Актив- это то что приносит пользу, «в плюс».
А то что без дела, «в минус»- пассив, или же баласт!
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
01 октября в 19:55
Зенит любит бабло просто так платить Маркизио год платили теперь ещё один появился зимой отдадут обратно или расторгнут контракт по взаимовыгодному соглашению с приличной неустойкой
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
01 октября в 19:52
хорошее укрепление одного картонного купили а второй фантомный больной
Хороший Малый
Хороший Малый
01 октября в 19:47
Напрягает ситуация уже)
kоrn3512.
kоrn3512. ответил Leha-ha50
   775 / 797
01 октября в 19:43
В зените все хорошо устраиваются, по три состава порой ничего не делающих - устроенных
kоrn3512.
kоrn3512.
   775 / 797
01 октября в 19:38
Монобровый бабуин, главная надежда дюковцев ,за пятое - еврокубковое место
viv
viv
   56 / 797
01 октября в 19:19
Без Малкома могут не выстоять...он всё-таки самый самый дорогой актив..
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