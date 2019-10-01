Семак: «С „Бенфикой“ Малкома не стоит ждать абсолютно точно»

Главный тренер «Зенита» рассказал что думает о сопернике и о состоянии своей команды в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Не мы назначаем время проведения матчей, но принимаем это. Естественно, играть поздним вечером и ранним утром не совсем приятно. Есть некоторый дискомфорт. Но мы должны выполнять те требования, которые стоят перед нами. Поэтому готовы играть и в 11:30, и в 22 часа. Есть определённые минусы, но с этим ничего не поделаешь.

Завтра Малкома не стоит ждать абсолютно точно. Пока под вопросом, когда он вернётся на поле. К сожалению, в футболе бывает, что в какой-то период времени травм бывает гораздо больше, чем хотелось бы. Естественно, Малком важный игрок для нас. Мы больше всех хотим видеть его на поле вместе с командой. Азмун пропустил определённое время, но с каждой игрой физически будет выглядеть только лучше. Надеемся, с «Бенфикой» уже сыграет лучше.

Не могу сказать, что «Бенфика» злоупотребляет контролем мяча. Это не главное качество команды. Она старается и быстро атаковать, и флангами, и длинными передачами. В составе «Бенфики» есть молодые талантливые футболисты, в целом это хорошая команда. Нам будет сложно, но мы готовы к игре. Это праздник, которого мы долго ждали. Наша задача – отдать все силы на поле и сыграть как можно лучше.

Вряд ли можно проводить параллели между нынешним „Зенитом“ и тем, за который я выступал. Состав абсолютно другой, а игру команды определяют исполнители. Понятно, что «Бенфика» всегда является одним из лидеров португальского футбола. У этой команды огромная история, что само по себе подразумевает определённое доминирование и стремление всегда быть лучшими. Это видно по игре и результатам «Бенфики». Нас ждёт интересный матч.