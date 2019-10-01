Черчесов оценил качество поля на стадионе «Лужники»

Главный тренер сборной России в инстаграме оценил состояние газона на стадионе «Лужники».

В «Лужниках» перестелили поле, теперь оно в хорошем состоянии. Это определяющий матч, который пройдёт в «Лужниках». Это стадион, который мы представили всем на чемпионате мира соответствующим образом. Надеемся, что будет полный стадион и мы проявим свои лучшие качества.