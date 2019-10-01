Черчесов оценил качество поля на стадионе «Лужники»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме оценил состояние газона на стадионе «Лужники».
В «Лужниках» перестелили поле, теперь оно в хорошем состоянии. Это определяющий матч, который пройдёт в «Лужниках». Это стадион, который мы представили всем на чемпионате мира соответствующим образом. Надеемся, что будет полный стадион и мы проявим свои лучшие качества.
В «Лужниках» перестелили поле, теперь оно в хорошем состоянии. Это определяющий матч, который пройдет в «Лужниках». Это стадион, который мы представили всем на чемпионате мира соответствующим образом. Надеемся, что будет полный стадион, и мы проявим свои лучшие качества.
Также недавно наставник российской сборной сказал, что не будет делать перестановки во вратарской позиции.