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Черчесов оценил качество поля на стадионе «Лужники»

01 октября 2019, 22:43

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме оценил состояние газона на стадионе «Лужники».  

В «Лужниках» перестелили поле, теперь оно в хорошем состоянии. Это определяющий матч, который пройдёт в «Лужниках». Это стадион, который мы представили всем на чемпионате мира соответствующим образом. Надеемся, что будет полный стадион и мы проявим свои лучшие качества.

 

Также недавно наставник российской сборной сказал, что не будет делать перестановки во вратарской позиции.

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