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Очередной гол Неймара, проигрыш «Монако». Итоги 9-го тура Лиги 1

сегодня, 00:43

Завершились матчи 9-го тура чемпионата Франции.

«Пари Сен-Жермен» - «Анже» 4:0
Голы: Сарабия 13, Икарди 37, Гейе 59, Неймар 90

«Монпелье» - «Монако» 3:1
Голы: Молле 31, Мендеш 39, Делор 56 - Бен-Йеддер 68

«Амьен» - «Марсель» 3:1
Голы: Алисами 11, Гуйрасси 41 (пенальти), Мендоса 90+1 - Бенедетто 23

«Лилль» - «Ним» 2:2
Голы: Реми 12, Осимхен 79 - Рипар 45 (пенальти), Денкей 71

«Ренн» - «Реймс» 0:1
Гол: Диа 49

«Сент-Этьен» - «Лион» 1:0
Гол: Берич 90

«Нант» - «Ницца» 1:0
Гол: Саймон 86

«Брест» - «Метц» 2:0
Голы: Фоссурье 11, Кастеллетто 45

«Тулуза» - «Бордо» 1:3
Голы: Кулурис 61 - де Превиль 1, Пабло 19, Хван Ый Чжо 53

«Дижон» - «Страсбур» 1:0
Гол: Мавидиди 38

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