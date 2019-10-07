Очередной гол Неймара, проигрыш «Монако». Итоги 9-го тура Лиги 1

Завершились матчи 9-го тура чемпионата Франции.
«Пари Сен-Жермен» - «Анже» 4:0
Голы: Сарабия 13, Икарди 37, Гейе 59, Неймар 90
«Монпелье» - «Монако» 3:1
Голы: Молле 31, Мендеш 39, Делор 56 - Бен-Йеддер 68
«Амьен» - «Марсель» 3:1
Голы: Алисами 11, Гуйрасси 41 (пенальти), Мендоса 90+1 - Бенедетто 23
«Лилль» - «Ним» 2:2
Голы: Реми 12, Осимхен 79 - Рипар 45 (пенальти), Денкей 71
«Ренн» - «Реймс» 0:1
Гол: Диа 49
«Сент-Этьен» - «Лион» 1:0
Гол: Берич 90
«Нант» - «Ницца» 1:0
Гол: Саймон 86
«Брест» - «Метц» 2:0
Голы: Фоссурье 11, Кастеллетто 45
«Тулуза» - «Бордо» 1:3
Голы: Кулурис 61 - де Превиль 1, Пабло 19, Хван Ый Чжо 53
«Дижон» - «Страсбур» 1:0
Гол: Мавидиди 38