«Реал» на вершине, «Валенсия» приходит в себя. Итоги 8-го тура Примеры

Завершились все матчи 8-го тура испанской Примеры.
«Бетис» - «Эйбар» 1:1 (0:1)
Голы: Морон Гарсия 66 - Орельяна 34 (пенальти)
«Осасуна» - «Вильярреал» 2:1 (0:1)
Голы: Ронкалья 46, Авила 79 - Пау Торрес 5
«Леганес» - «Леванте» 1:2 (0:1)
Голы: Брейтуэйт 76 - Марти 45+2 (пенальти), Кампанья 49 Нереализованный пенальти: Брейтуэйт 80
«Реал» - «Гранада» 4:2 (2:0)
Голы:Бензема 2, Азар 45+1, Модрич 61, Хамес 90+2- Мачис 69 (пенальти), Домингуш Дуарте 78
«Реал Сосьедад» - «Хетафе» 1:2 (1:0)
Голы:Мерино 5 - Хайме Мата 69, Максимович 89
«Валенсия» - «Алавес» 2:1 (1:0)
Голы:Гомес 27, Парехо 80 (пенальти) - Лукас 89
«Сельта» - «Атлетик» 1:0 (0:0)
Голы: Аспас 74
«Мальорка» - «Эспаньол» 2:0 (1:0)
Голы: Будимир 37, Севилья 73
«Вальядолид» - «Атлетико» 0:0
«Барселона» - «Севилья» 4:0 (3:0)
Голы: Суарес 27, Видаль 32, Дембеле 35, Лионель Месси 78
Параллельно в чемпионате Германии завершился 7-й тур.
По чуть-чуть, по шагам, но Зидан постепенно выстраивает команду. Ошибки соперников очень кстати сглаживают существующие проблемы, но долго это продолжаться не будет. Поэтому Зидану крайне необходимо наиграть этот состав насколько возможно быстрее.
Всё претенденты на чемпионство в Ла Лиге пока не стабильны, но это на мой взгляд продлится ещё не более месяца, и Реалу кровь из носа нужно подойти к этому времени сбалансированным состоянием...
По чуть-чуть, по шагам, но Зидан постепенно выстраивает команду. Ошибки соперников очень кстати сглаживают существующие проблемы, но долго это продолжаться не будет. Поэтому Зидану крайне необходимо наиграть этот состав насколько возможно быстрее.
Всё претенденты на чемпионство в Ла Лиге пока не стабильны, но это на мой взгляд продлится ещё не более месяца, и Реалу кровь из носа нужно подойти к этому времени сбалансированным состоянием...