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«Реал» на вершине, «Валенсия» приходит в себя. Итоги 8-го тура Примеры

вчера, 23:55

Завершились все матчи 8-го тура испанской Примеры.

«Бетис» - «Эйбар» 1:1 (0:1)
Голы: Морон Гарсия 66 - Орельяна 34 (пенальти)

«Осасуна» - «Вильярреал» 2:1 (0:1)
Голы: Ронкалья 46, Авила 79 - Пау Торрес 5

«Леганес» - «Леванте» 1:2 (0:1)
Голы: Брейтуэйт 76 - Марти 45+2 (пенальти), Кампанья 49 Нереализованный пенальти: Брейтуэйт 80

«Реал» - «Гранада» 4:2 (2:0)
Голы:Бензема 2, Азар 45+1, Модрич 61, Хамес 90+2- Мачис 69 (пенальти), Домингуш Дуарте 78

«Реал Сосьедад» - «Хетафе» 1:2 (1:0)
Голы:Мерино 5 - Хайме Мата 69, Максимович 89

«Валенсия» - «Алавес» 2:1 (1:0)
Голы:Гомес 27, Парехо 80 (пенальти) - Лукас 89

«Сельта» - «Атлетик» 1:0 (0:0)
Голы: Аспас 74

«Мальорка» - «Эспаньол» 2:0 (1:0)
Голы: Будимир 37, Севилья 73

«Вальядолид» - «Атлетико» 0:0

«Барселона» - «Севилья» 4:0 (3:0)
Голы: Суарес 27, Видаль 32, Дембеле 35, Лионель Месси 78

Параллельно в чемпионате Германии завершился 7-й тур.

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Все комментарии
Зидан 1972
Зидан 1972
   175 / 1045
сегодня в 00:30
Не забудьте про самое главное -ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!
Hamman
Hamman
сегодня в 00:29
Конечно радует то что Реал на вершине и без поражений, но очень не хватает уверенности! Не хватает уверенных побед! Таких чтобы не у кого не возникало бы вопросов не к вратарской линии, не к защите, не к полузащите и тем более к нападению. Чтобы на поле выходили не 11 отличных индивидуально футболистов, а монолитная команда!
По чуть-чуть, по шагам, но Зидан постепенно выстраивает команду. Ошибки соперников очень кстати сглаживают существующие проблемы, но долго это продолжаться не будет. Поэтому Зидану крайне необходимо наиграть этот состав насколько возможно быстрее.
Всё претенденты на чемпионство в Ла Лиге пока не стабильны, но это на мой взгляд продлится ещё не более месяца, и Реалу кровь из носа нужно подойти к этому времени сбалансированным состоянием...
FERIS
FERIS
   78 / 1045
сегодня в 00:22
Надеюсь Реал останется на вершине таблицы.
95-shishani-95
95-shishani-95
   298 / 1045
сегодня в 00:17
Удачи Реалу!!!
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